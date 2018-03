#MMCdebata: "Dokler ni dokazov, ne bo nobene solidarnosti do države, ki je izstopila iz EU!"

93. MMC-debata o izgonu ruskih diplomatov

31. marec 2018 ob 06:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Če je smisel vsega tega ustvariti novo železno zaveso, si zahod strelja v lastno koleno," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na morebitni izgon ruskih diplomatov.

V tem tednu je največ pozornosti MMC-jevih bralcev pritegnila novica, da se Slovenja ne bo pridružila članicam EU-ja in ZDA pri izgonu ruskih diplomatov. Več kot 20 držav, med njimi 16 članic EU-ja, ZDA, Kanada in Ukrajina, bo namreč zaradi domnevne vpletenosti Rusije v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji izgnalo ruske diplomate.

Nemčija, Francija in Poljska so vsaka napovedale izgon štirih ruskih diplomatov. Po dva diplomata bosta izgnali tudi Italija in Danska, med drugimi državami pa so se ukrepu pridružile tudi baltske države, Litva (izgon treh diplomatov), Latvija in Estonija (izgon po enega diplomata). Tri diplomate bo izgnala Češka, po dva Nizozemska in Španija, po enega pa Finska, Švedska, Norveška, Hrvaška in Madžarska.

Pahor: Slovenija mora izkazati solidarnost z VB

Predsednik republike Borut Pahor je v četrtek ponovil, da bi Slovenija morala izkazati solidarnost z Veliko Britanijo in sprejeti ukrep proti Rusiji glede domnevne vpletenosti v napad s kemičnim orožjem v Veliki Britaniji. "Ko naši zavezniki zaradi nekega pomembnega dogodka menijo, da bi bilo dobro izkazati solidarnost z državo, v kateri se je nekaj glede varnostnega položaja zgodilo, potem mislim, da je prav, da Slovenija pove, kdo je, kje je in s kom je," je še poudaril Pahor, ki se je odzval še pred četrtkovo odločitvijo slovenske vlade, da na posvet pokliče slovenskega veleposlanika v Rusiji.

Erjavec: Odločitev v skladu z nacionalnimi interesi

Zunanji minister Karl Erjavec je za Televizijo Slovenija dejal, da je po izgonu ruskih diplomatov iz več držav zaradi afere Skripal pričakoval, da se bo Rusija odzvala z enakimi povračilnimi ukrepi, kar je tudi storila. Erjavec je zato ocenil, da je Slovenija ravnala preudarno, ko se je odločila, da zaradi primera Skripal pokliče na posvet slovenskega veleposlanika v Rusiji Primoža Šeliga. Povedal je, da je z veleposlanikom že opravil prvi pogovor. "Današnja odločitev je v skladu s slovenskimi nacionalnimi interesi," je še dejal Erjavec, ukrep pa je označil za ustreznega in sorazmernega glede na okoliščine. Menil je, da ne bi smeli podleči pritiskom.

Mitja Lisjak