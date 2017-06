V Kopru odprli dnevni center za obolele z demenco

Dnevni center bo sprejel 10 do 15 uporabnikov

Objavljeno: 26. junij 2017 ob 21:10

Koper - MMC RTV SLO

Odslej lahko svojci svojega bližnjega, obolelega z demenco, ki živi doma ali skupaj z njimi pripeljejo v dnevno varstvo v center Oljka. Foto: MMC RTV Slovenija

V Obalnem domu upokojencev v Kopru so odprli dnevni center Oljka, specializirani center, namenjen osebam, obolelim z demenco.

V Oljko bodo vključene osebe, ki še živijo na svojem domu, v dnevnem centru pa bodo deležni različnih aktivnosti, družbe, prehrane in varstva. Brez posluha lokalne skupnosti in donacije dobrodelne fundacije THOOLEN pa bila uresničitev tega cilja bistveno težja. Dolgoletne želje so postale resničnost. Odslej lahko svojci svojega bližnjega, obolelega z demenco, ki živi doma ali skupaj z njimi pripeljejo v dnevno varstvo v center Oljka.

Dnevni center bo sprejel 10 do 15 uporabnikov in zagotovil različne dejavnosti: dnevno bivanje, socialno in zdravstveno oskrbo, prehrano, aktivnosti za vzdrževanje telesne kondicije, delavnice za trening spomina, tematske delavnice in razvedrilne aktivnosti. Poleg tega bodo izvajali tudi pomoč svojcem starejših ter medgeneracijsko sodelovanje v okviru raznih delavnic in prireditev, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na tak način starejši lahko dlje časa lahko ostanejo v domačem okolju, svojci , ki opravijo večji delež pomoči, pa so za čas varstva razbremenjeni. Čakalne dobe za sprejem v dom, sploh za varovane oddelke, so namreč predolge.

Od posluha lokalne skupnosti in drugih dejavnikov v okolju pa je odvisno, kakšna bo skrb za starostnike, ki imajo zelo različne potrebe.

VIDEO Koprski center Oljka za bolnike z demenco

K. T., Simona Horvat, Slovenska kronika