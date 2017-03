10. marec: Praznuje lepotica iz Prvinskega nagona

Na današnji dan

10. marec 2017 ob 00:02

MMC RTV SLO

Leta 1958 se je rodila igralka Sharon Stone, ki se je med zvezde zapisala s prizorom, v katerem ni nosila spodnjih hlačk.

Sharon Vonne Stone se je rodila v Meadvillu, v Pensilvaniji. Mama Dorothy in oče Joe sta bila delavca, korenine družine pa so v Galwayju na Irskem. Sharon je bila druga od štirih otrok, starša pa sta jim že zgodaj vcepila v glavo priznavanje enakosti med spoloma. "Oče me je naučil, da biti ženska ne zmanjša možnosti za uspeh v življenju. Da je bil običajen delavec srednjega razreda feminist, je bilo takrat nekaj velikega in pogumnega," je o očetu povedala Sharon.

Bila je bister, prizadeven in zelo zrel otrok, sebe v otroških letih pa je opisala tudi z besedami "sitna in grda račka". Prvi razred je začela obiskovati s petimi leti, odmore pa je najraje preživljala sama, s knjigo v roki. Na testiranju inteligenčnega količnika je Sharon dosegla močno nadpovprečen rezultat – 154 točk. Ko je na koncu osnovne šole preskočila razred, so jo pri 15 letih premestili na univerzo Edinboro v Pennsylvanii.

Nič več grda račka se je še kako zavedala svojega videza in njen stric naj bi jo s stotimi dolarji prepričal, da se je prijavila na neko majhno lokalno lepotno tekmovanje. Ni zmagala, a eden od članov žirije jo je nagovoril, da naj poskuša še naprej. Tako je kmalu padla odločitev – Sharon je leta 1977 pustila šolo, se preselila v New York in že po štirih dneh začela delati za manekensko agencijo Ford.

Ker je manekenska kariera ni osrečevala, je spakirala kovčke in se iz Evrope preselila nazaj v New York. Leta 1980 je prvič stala pred filmskimi kamerami – v filmu Stardust Memories Woodyja Allena je imela majhno stransko vlogo lepega dekleta z vlaka. Prvo "govorečo vlogo" je dobila leto pozneje v uspešni grozljivki Deadly Blessing in opazil jo je francoski režiser Claude Lelouch. Sharon se je pridružila mednarodni zvezdniški zasedbi v njegovem filmu Eni in drugi (Les Uns et Les Autres, 1982), a na filmskem platnu je bila le dve minuti.

Nekatere pomembnejše vloge, za katere se je Sharon potegovala v osemdesetih, a jih ni dobila, so dobile Cathy Moriarty v Pobesnelem biku (Raging Bull, 1980), Glenn Close v Usodni privlačnosti (Fatal Attraction, 1987), Kim Basinger v Batmanu (1989) in Madonna v Dicku Tracyju (1990). Nato je nekaj let dobivala bolj ali manj nepomembne vloge v televizijskih filmih in nanizankah, med katerimi sta bili tudi uspešnici Remington Steele in Mike Hammer.

Prva uspešnica in darilo bralcem Playboyja

A leta 1990 je ambiciozna Sharon končno ujela hitri vlak na poti k slavi. Vsi so jo opazili v uspešnici Popolni spomin (Total Recall) – v znanstvenofantastičnem filmu je upodobila pokojno ženo Arnolda Schwarzeneggerja. Istega leta pa je svoje telo pokazala kupcem kultnega Playboyja. "Potrebovala sem denar, saj sem ravnokar prenovila svojo hišo," se je pozneje "opravičila" Sharon.

Kljub velikemu uspehu Popolnega spomina je morala Sharon zaradi smole še dve leti čakati na največji uspeh dotlej. Posledice njene hude prometne nesreče v Los Angelesu so bile pretres možganov, izpahnjena rama in čeljust, nekaj zlomljenih reber in poškodbe hrbtenice. V dveh letih je posnela le nekaj nizkoproračunskih filmov, ki jih je videlo le malo ljudi.

A vztrajnost je bila bogato nagrajena. Erotični triler Paula Verhoevna Prvinski nagon (Basic Instinct, 1992) je Sharon Stone izstrelil med zvezde. Sharon sicer ni bila režiserjev prvi zbor, a vse druge igralke so Verhoevna zaradi obilice golih prizorov zavrnile. Vloga skrivnostne in nevarne Catherine Tramell je bila očitno namenjena Sharon in kmalu se je ves svet spraševal, kaj je pravzaprav pokazala Sharon oziroma Catherine, ko je prekrižala noge med policijskim zaslišanjem.

Sharon domišljiji ni pustila veliko prostora, pozneje pa je trdila, da so do posnetka prišli s trikom, in razmišljala celo o tožbi. Režiser naj bi Stonovi namreč naročil naj sleče hlačke, ker so se videle skozi obleko. Kamera je bila nato nastavljena zelo nizko ... Kljub vsemu pa se je Sharon pozneje strinjala, da je ravno zaradi tega prizora v kino prišlo mnogo več ljudi.

Leta 1391 je umrl prvi bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić.

Leta 1513 je bil za papeža izvoljen Giovanni di Lorenzo Medičejski, ki je prevzel ime Leon X.

Leta 1628 se je rodil utemeljitelj mikroskopske anatomije Marcello Malphigi. Z mikroskopom je prikazal obstoj kapilar in prehajanje rdeče krvi v modro.

Leta 1661 je Ludvik XIV. postal francoski kralj.

Leta 1869 je Fran Levstik na Dunaju začel izdajati zabavljivo-šaljiv list Pavliha.

Leta 1772 se je rodil nemški pisatelj, filozof in filolog Friderich Schlegel. Veljal je za odličnega kritika in je imel velik vpliv na nemško romantično literaturo.

Leta 1856 se je rodil naravoslovec Ferdinand Seidl. Njegovo najobsežnejše poljudnoznanstveno delo v slovenščini je monografija Kamniške ali Savinjske Alpe, njih zgradba in njih lice.

Leta 1876 je Alexander Graham Bell prek telefona poklical asistenta in mu sporočil naslednje besede: "Mr. Watson, pridite sem, rad bi vas videl." To je bil prvi telefonski klic v zgodovini.

Leta 1910 so na Kitajskem odpravili suženjstvo.

Leta 1933 so začeli v Tretjem rajhu množično sežigati "rasno oporečne" knjige.

Leta 1940 se je rodil ameriški karateist in filmski igralec Carlos Ray "Chuck" Norris.

Leta 1942 je angloameriško vojno letalstvo uspešno napadlo japonske ladje v Salamauiju.

Leta 1942 se je rodil eden najboljših radijskih športnih reporterjev v Sloveniji Mirko Strehovec. S svojim glasom in poznavanjem športnega področja je petindvajset let sporočal radijskim poslušalcem športne novice ter prenašal številna tekmovanja doma in na tujem.

Leta 1957 se je rodil Osama bin Laden, vodja džihadske teroristične skupine Al Kaida, ki je izvedla številne množične teroristične napade (največjega 11. septembra 2001). 2. maja 2011 so ga ubile ameriške sile.

Leta 1958 se je rodila igralka Sharon Stone, ki se je med zvezde zapisala s prizorom, v katerem ni nosila spodnjih hlačk (Prvinski nagon).

Leta 1959 je tibetanski voditelj Dalaj Lama odšel v izgnanstvo v Indijo, kjer je nadaljeval boj zoper kitajsko oblast v Tibetu.

Leta 1962 je v Novem mestu umrl slovenski slikar in grafik Vladimir Lamut. Bil je soustanovitelj socialno angažirane skupine Gruda. Znan je po avtoportretih in krajinskih motivih, zlasti ob Krki.

Leta 1973 se je rodila češka manekenka in igralka Eva Herzigova.

Leta 1974 se je Hiro Ondo po 29 letih skrivanja v pragozdu, misleč, da druga svetovna vojna še vedno traja, preda filipinskim oblastem.

Leta 1977 se je rodil ameriški glasbenik Robin Thicke.

Leta 1977 so muslimanski skrajneži v Washingtonu zadrževali več kot 130 talcev. Talce so izpustili šele, ko so se pregovorov z njimi udeležili tudi trije muslimanski ambasadorji.

Leta 1982 se je vseh devet planetov našega Osončja poravnalo v vodoravno vrsto na eni strani Sonca.

Leta 1984 se je rodila ameriška filmska, televizijska in gledališka igralka Olivia Wilde.

Leta 1991 so po soseskah v Južnoafriški republiki, kjer je živelo temnopolto prebivalstvo, uvedli policijsko uro, ker se je več skupin spopadlo med seboj. V spopadih je umrlo 49 ljudi.

Leta 1997 so v elektrarni na Japonskem eksplodirali radioaktivni odpadki. V nesreči je bilo 35 delavcev izpostavljeno radioaktivni kontaminaciji. Gre za eno najhujših jedrskih nesreč v zgodovini Japonske.

Leta 2006 so slovenski plavalci prvi dan mednarodnega plavalnega mitinga v Berlinu dosegli kar tri zmage. Anja Klinar je zmagala na 200 m mešano (2:21,40), Sara Isakovič na 800 m prosto (8:49,86) in Luka Turk na 1.500 m prosto (15:50,46).

Leta 2009 je bilo v streljanju v ameriški zvezni državi Alabama je bilo ubitih deset ljudi. 28-letni Michael Kenneth McLendon je ubil pet članov svoje družine in pet naključnih civilistov, na koncu pa je sodil še sebi.