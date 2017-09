11. september: Največji teroristični napad na ozemlju ZDA

Rojstni dan praznuje Franz Beckenbauer

11. september 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na današnji dan leta 2001 se je zgodil najhujši teroristični napad na ozemlju ZDA. V New Yorku je ob trku letal v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra (WTC) umrlo nekaj manj kot 3.000 ljudi.

Najhujši teroristični napadi na ozemlju ZDA so uradno terjali življenja 2.977 ljudi iz okoli 90 držav. Umrlo je tudi 19 teroristov, ki so ugrabili štiri letala in z dvema trčili v omenjeni stolpnici, z enim v Pentagon, eno pa je strmoglavilo na travnik v Pensilvaniji.

Administracija tedanjega predsednika ZDA Georgea Busha je po napadih in z uvodno podporo mednarodne skupnosti začela svetovno vojno proti terorizmu, ki traja še danes. Ker so bili napadi delo vodje teroristične mreže Al Kaida Osame bin Ladna, so ZDA kmalu napadle Afganistan, da bi strmoglavile talibane, ki so dajali zavetišče Al Kaidi in Osami bin Ladnu.

V New Yorku so slovesno odprli Nacionalni spominski park na kraju, kjer sta nekoč stali stolpnici Svetovnega trgovinskega centra. Na njegovih zidovih so izpisana imena vseh žrtev napadov v New Yorku, Pentagonu in Pensilvaniji ter imena šestih žrtev prvega terorističnega napada na WTC 26. februarja leta 1993.

Leta 1524 se je rodil francoski pesnik Pierre de Ronsard, dvorni pesnik Karla IX., eden vodilnih književnikov renesanse. Umrl je leta 1585.

Leta 1674 se je v Slovenjem Gradcu rodil Franc Mihael Strauss, najizrazitejši predstavnik baročnega slikarstva na slovenskem Štajerskem.

Leta 1789 je umrl predklasični hrvaški skladatelj Luka Sorkočevič. Rodil se je leta 1734 v Dubrovniku.

Leta 1816 se je rodil znani nemški optik in finomehanik Carl Zeiss, ki je v Jeni ustanovil podjetje za proizvodnjo optičnih in mehanskih izdelkov. Umrl je leta 1888.

Leta 1825 se je rodil avstrijski glasbeni kritik Eduard Hanslick.

Leta 1855 so po enajstmesečnem obleganju britanske, francoske in turške enote zasedle Sevastopol, najpomembnejšo rusko oporišče v Črnem morju. Z zasedbo se je končala največja operacija v krimski vojni.

Leta 1862 se je rodil ameriški pisatelj William Sydney Porter, bolj znan kot O. Henry.

Leta 1870 je kralj Sardinije Viktor Emanuel napadel papeško državo v Rimu in že čez slabo leto svojo prestolnico preselil v palačo Kvirinal. Papež se je zatekel v Vatikan in od takrat je njegova suverenost omejena samo na vatikanske palače.

Leta 1881 se je rodila danska filmska in gledališka igralka Asta Nielsen, ki je bila ena prvih zvezdnic nemega filma. Umrla je leta 1972.

Leta 1883 se je rodil Grigorij Jevsejevič Zinovjev, boljševistični voditelj in organizator oktobrske revolucije. Pet let je bil predsednik izvršnega komiteja Kominterne. Leta 1936 so ga v času Stalinovih čistk ustrelili.

Leta 1917 se je rodil Ferdinand Edralin Marcos, v letih, ko je bil izbran za filipinskega predsednika, gotovo eden najpriljubljenejših voditeljev.

Leta 1940 je Adolf Hitler napotil svoje pehotne in zračne enote zaščitit naftna polja v Romuniji, od koder naj bi se pripravljale za njegove kasnejše operacije v Sovjetski zvezi.

Leta 1940 se je rodil ameriški filmski režiser Brian de Palma.

Leta 1941 je bil v Ljubljani plenarni sestanek kulturnih delavcev v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda, na katerem so sprejeli sklep o kulturnem molku.

Leta 1943 so na Vogrskem pri Novi Gorici ustanovili narodnoosvobodilni svet za Primorsko.

Leta 1943 se je začelo zavezniško osvobajanje Korzike.

Leta 1944 sta ZSSR in Bolgarija podpisala premirje.

Leta 1945 se je rodil Franz Beckenbauer, legendarni nemški nogometaš, ki je elf popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 1974.

Leta 1960 so se končale olimpijske igre v Rimu, ki so se začele 25. avgusta. Najboljši slovenski uvrstitvi sta uspeli telovadcu Miru Cerarju: 5. mesto na drogu in 8. mesto v mnogoboju.

Leta 1960 se je Ringo Starr pridružil skupini The Beatles.

Leta 1961 je umrl slovenski politik in etnolog Niko Županič.

Leta 1965 se je rodil sirski predsednik Bašar Al Asad.

Leta 1970 je v Moskvi umrl Nikita Sergejevič Hruščov, protistalinistični politik in državnik.

Leta 1973 je bil v vojaškem udaru, ki ga je izvedel Augusto Pinochet, v Santiagu de Chile ubit čilski predsednik Salvador Allende Gossens. Bil je prvi svobodno izvoljeni marksistični predsednik v Latinski Ameriki.

Leta 1987 se je rodil jamajški pevec in kitarist Peter Tosh.

Leta 1994 v 2. krogu italijanskega nogometnega prvenstva je FC Cremonese doma gostil moštvo Napolija in ga premagal z 2:0 (1:0). Oba zadetka za Cremonese je dosegel Kranjčan Matjaž Florjančič.

Leta 2001 so ob 14.45 po srednjeevropskem času islamski fundamentalisti - teroristi iz vrst Al Kaide, ki jih vodi Osama bin Laden - z letali napadli in porušili stolpnici WTC-ja v New Yorku.

Leta 2003 je po atentatu umrla švedska političarka Anna Lindh.

Leta 2004 je Juan Pablo Montoya na 1. kvalifikacijskem treningu v Monzi krog prevozil s povprečno hitrostjo 262,242 km/h, kar je bilo najhitreje v zgodovini formule ena.

Leta 2005 je Roger Federer postal prvi teniški igralec moderne dobe, ki je dvakrat zapored osvojil Wimbledon in Odprto prvenstvo ZDA, potem ko je premagal Andreja Agassija (6:3, 2:6, 7:6 in 6:1).

Leta 2010 so vaterpolisti Hrvaške prvič postali evropski prvaki, potem ko so v finalu EP-ja v Zagrebu s 7:3 premagali Italijo.

Leta 2012 so slovenski nogometaši v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo doživeli boleč poraz v Oslu. Norveška je bila boljša z 2:1, odločilni zadetek je z bele točke v 94. minuti dosegel John Arne Riise.

Leta 2013 je italijanski nogometni strokovnjak Giovanni Trapattoni po petih letih zapustil selektorski stolček irske reprezentance.

N. A.