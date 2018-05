18. maj: Rodila se je britanska teniška legenda

Rolling Stone: "Stairway to Heaven" najboljša rockbalada

18. maj 2018

Leta 1909 se je rodil britanski teniški igralec Fred Perry. S tenisom se je začel resneje ukvarjati šele pri 18 letih, ko je postal svetovni prvak v namiznem tenisu.

Perry je bil prvi igralec, ki je dobil vse štiri turnirje za grand slam. Skupaj je na največjih turnirjih zmagal osemkrat. V Wimbledonu je bil nepremagljiv v letih 1934, 1935 in 1936. Njegov dosežek treh zaporednih osvojenih turnirjev na "sveti travi" je uspelo preseči šele Bjoernu Borgu.

Vse od leta 1936 so Britanci zaman čakali na novega wimbledonskega šampiona. Leta 2013 je to vendarle postal Andy Murray, ko je v finalu s 6:4, 7:5 in 6:4 ugnal srbskega igralca Novaka Djokovića.

Po koncu športne kariere je Perry ustvaril lastno blagovno znamko teniške opreme "Fred Perry", ki je še dandanes izjemno priljubljena. Umrl je 2. februarja 1995.

Leta 1291 se je s padcem zadnje križarske trdnjave v mameluške roke končalo skoraj 200-letno obdobje križarskih vojn.

Leta 1652 je bil Rhode Island prva severnoameriška kolonija, ki je prepovedala suženjstvo.

Leta 1711 se je v Dubrovniku rodil hrvaški jezuit, matematik, fizik, astronom, filozof in eden največjih znanstvenikov svojega časa Rudjer Josip Bošković.

Leta 1765 je požar uničil velik del kanadskega Montreala.

Leta 1799 je umrl znani francoski dramatik Pierre Augustin de Beaumarchais.

Leta 1804 se je Napoleon Bonaparte razglasil za francoskega cesarja. Papež je osebno pripotoval v Pariz, da ga je kronal. Kmalu nato se je Napoleon dal imenovati še za kralja Italije.

Leta 1814 se je rodil ruski revolucionar, ideolog anarhizma, Mihail Aleksandrovič Bakunin.

Leta 1848 se je začelo prvo zasedanje frankfurtskega parlamenta o prihodnosti Nemčije.

Leta 1861 se je rodil slovenski slikar Ferdo Vesel. Slikal je pokrajine, tihožitja, portrete in akte.

Leta 1868 se je rodil zadnji ruski car Nikolaj Aleksandrovič Romanov, car Nikolaj II.

Leta 1869 se je republika Ezo predala Japonski in bila razpuščena.

Leta 1872 se je rodil angleški matematik in filozof, ki je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado za književnost, lord Bertrand Russell.

Leta 1878 je Panamska družba dobila kolumbijsko dovoljenje za gradnjo prekopa, ki bi povezoval Atlantski in Tihi ocean. Zaradi pomanjkanja denarja so gradnjo nadaljevale ZDA šele leta 1902.

Leta 1900 je Velika Britanija razglasila protektorat nad Tongo.

Leta 1901 se je rodil ameriški biokemik, ki je za svoje delo leta 1955 prejel Nobelovo nagrado, Vincent du Vigneaud.

Leta 1920 se je na Poljskem v Wadowicah rodil Karol Wojtyla, ki so ga leta 1978 izvolili za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Janez Pavel II. Umrl je leta 2005.

Leta 1922 je umrl francoski zdravnik, dobitnik Nobelove nagrade za medicino, Charles Louis Alphonse Laveran.

Leta 1929 je mednarodna nogometna zveza na zasedanju v Barceloni izbrala Urugvaj za gostitelja prvega svetovnega prvenstva.

Leta 1944 so se nemške enote umaknile iz samostana Monte Cassino.

Leta 1944 so enote SS požgale šest brkinskih vasi: Tominje, Podbrežje, Zajelšje, Pregarje, Huje in Gabrk.

Leta 1953 je Jacqueline Cochran kot prva ženska prebila zvočni zid. Letela je na letalu F-86 Sabrejet, povprečna hitrost letala je bila 1049,835 km/h.

Leta 1958 je letalo F-104 Starfighter postavilo svetovni rekord v hitrosti letenja. Letalo je letelo s hitrostjo 2259,82 km/h.

Leta 1960 je Real iz Madrida v finalu nogometnega Pokala državnih prvakov premagal Eintracht iz Frankfurta s 7:3. Pred 127.600 gladalci v Glasgowu je kraljevi klub zlahka zmagal na krilih Alfreda Di Stefana in Ferenca Puskasa. Na naslednji evropski naslov so čakali kar 38 let.

Leta 1960 se je rodil francoski teniški igralec Yannick Noah.

Leta 1960 se je rodil sloviti finski hokejist Jari Kurri.

Leta 1972 je začel veljati sporazum o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno.

Leta 1974 je v puščavi v zvezni državi Pokran Indija uspešno izvedla prvi jedrski poskus in se s tem vpisala v klub držav z jedrskim orožjem.

Leta 1974 so končali gradnjo radijskega stolpa v Varšavi. Tedaj je bila to najvišja konstrukcija na svetu. Podrl se je 8. avgusta 1991.

Leta 1980 je izbruhnil ognjenik Mount St. Helens (Washington, ZDA) in zahteval 57 žrtev. Povzročil je tri milijarde dolarjev škode.

Leta 1994 je v finalu nogometne Lige prvakov v Atenah Milan pred 80.000 gledalci premagal Barcelono s 4:0 (2:0).

Leta 1994 so rokometašice Belinke Olimpije v petem, odločilnem srečanju za naslov državnih prvakinj v prvi slovenski rokometni ligi na Galjevici premagale Krim Electo s 20:19 (11:6). To je bil že njihov tretji zaporedni naslov državnih prvakinj. 20 sekund pred koncem je Milija Tomšič močno streljala s strani, vendar je bila odlična vratarka Darja Škopelja na mestu ter tako prinesla Belinki naslov prvakinj.

Leta 1998 je pravosodno ministrstvo ZDA in 20 zveznih držav vložilo protimonopolno tožbo proti Microsoftu.

Leta 2005 je moskovski CSKA v finalu nogometnega pokala Uefa v Lizboni premagal Sporting s 3:1 in osvojil prvo evropsko lovoriko za Rusijo.

Leta 2008 je Ilija Kovaljčuk v podaljšku finala SP-ja elitne divizije v hokeju kaznoval neumno izključitev Ricka Nasha in zadel za veliko zmago Rusije nad Kanado (5:4). Redni del finala 72. svetovnega prvenstva, ki ga je prvič v zgodovini gostila domovina hokeja, se je končal s 4:4, potem ko so Kanadčani po 2. tretjinah že vodili s 4:2. Rusija je osvojila prvo zlato po 15 sušnih letih.

Leta 2009 so ljubljanski, celjski in murskosoboški policisti v 40 preiskavah skupaj zasegli 5.659 gramov heroina, 1.130,65 grama kokaina in 5,8 kilograma marihuane.

Leta 2011 so bralci revije Rolling Stone za najboljšo rockbalado vseh časov izbrali uspešnico skupine Led Zeppelin z naslovom Stairway to Heaven, ki je dolga več kot osem minut.

Leta 2011 je slovaška policija odkrila trupli dveh žensk, ki sta bili žrtvi kanibala. Policija je pri poskusu aretacije ubila Mateja Curka, nato pa na njegovem računalniku odkrila podrobne informacije o tem, kako je žrtvi ubil in pojedel dele njunih teles.

Leta 2011 je Radamel Falcao odločil finale Evropske lige proti Bragi (1:0) in s Portom potegnil črto pod sanjsko sezono.

Leta 2013 je obrambni minister Roman Jakič vojašnico Celje preimenoval v vojašnico Franca Rozmana - Staneta.

Leta 2013 so rokometaši Gorenja v Novem mestu potrdili tretji naslov državnega prvaka.

