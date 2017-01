19. januar: Rodil se je Dragotin Kette - pisec zgodbe o šivilji in škarjicah

Na današnji dan

19. januar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1876 se je na Premu rodil pesnik in pisatelj Dragotin Kette, ki je znan predvsem po svojih pesmih.

V obdobju ustvarjanja v Ljubljani je pisal novoromantično poezijo, ki je bila igriva in hudomušna (Ah, zapojte, Na blejskem otoku, Popotnica). V Novem mestu se je pesnikov odnos do narave spremenil. Za to je bila kriva neuslišana ljubezen. Nesrečno se je zaljubil v Angelo Smole, ki je navdihnila njegove najlepše ljubezenske verze. Vanjo naj bi se zaljubil v Kapitlju, glavni novomeški cerkvi, ob koncu leta 1897, podobno kot Prešeren v Julijo v trnovski cerkvi. O tem govori Kettejev sonet Zakaj sem bil v Kapitlju.

Pisal je tudi kratko impresionistično prozo ter dela za otroke in basni, bodisi v prozi bodisi v verzih, za mladino. Njegova najbolj znana pravljica je Šivilja in škarjice. Kettejeva mladinska dela so prevedena v češki, hrvaški, madžarski, makedonski, slovaški in srbski jezik.

V času svojega življenja ni ničesar izdal v knjižni obliki. Po njegovi smrti, umrl je za tuberkulozo star komaj 23 let, je njegove pesmi uredil Anton Aškerc in jih izdal pod naslovom Poezije.

Leta 639 je umrl frankovski kralj Dagobert I.

Leta 1419 se je francosko mesto Rouen vdalo angleškemu kralju Henriku V. S padcem mesta je celotna Normandija postala angleška.

Leta 1544 se je rodil francoski kralj Francis II.

Leta 1629 je umrl perzijski šah Abas I. Veliki.

Leta 1736 se je rodil James Watt, izumitelj parnega stroja. Po njem se imenuje enota za električno moč.

Leta 1798 se je rodil francoski filozof in matematik Auguste Comte, utemeljitelj pozitivizma, filozofske smeri, ki zavrača teološke in metafizične razlage, pri katerih je izkustvo edini vir spoznavanja.

Leta 1806 so Angleži zavzeli Rt dobrega upanja.

Leta 1809 se je rodil ameriški književnik Edgar Allan Poe. V ameriško romantično književnost je vnesel obliko grozljive fantastične proze.

Leta 1813 se je rodil britanski inženir in znanstvenik Henry Bessemer, izumitelj po njem imenovanega postopka pri izdelavi staljenega jekla.

Leta 1839 se je rodil umetnik, čigar ustvarjanje je imelo izjemen vpliv na razvoj modernega evropskega slikarstva, Paul Cezanne.

Leta 1851 je umrl argentinski pisatelj Esteban Echeverría.

Leta 1853 so v Rimu premierno predstavili opero Giuseppeja Verdija z naslovom Trubadur.

Leta 1868 je umrl slovenski misijonar in raziskovalec Friderik Irenej Baraga.

Leta 1876 se je rodil slovenski pesnik Dragotin Kette.

Leta 1883 so v mestu Roselle v ameriški zvezni državi New Jersey napeljali prve električne kable.

Leta 1886 se je rodil pisatelj in kritik Vladimir Levstik.

Leta 1912 se je rodil ruski ekonomist in Nobelov nagrajenec Leonid Kantorovič.

Leta 1915 je George Claude patentiral neonsko luč in pano, ki so ju začeli uporabljati v oglaševanju.

Leta 1915 so nemška letala prvič bombardirala London. Umrlo je več kot 20 ljudi.

Leta 1917 so Britanci prestregli nemški tajni telegram, ki se je v zgodovino zapisal kot Zimmermannovo sporočilo.

Leta 1937 je Howard Hughes postavil rekord v letenju z letalom iz Los Angelesa v New York. Nov rekord je znašal sedem ur, 28 minut in 25 sekund.

Leta 1938 je umrl srbski komediograf, pripovednik in feljtonist Branimir Nušić s pravim imenom Alkibijad Nuša.

Leta 1941 se je začela britanska ofenziva v Etiopiji in Eritreji.

Leta 1943 se je rodila ameriška rockovska pevka in skladateljica Janis Lyn Joplin.

Leta 1944 se je rodil Štefan Galič, mojster barvnega lesoreza.

Leta 1945 je ruska vojska osvobodila geto v Lodžu. Od 230 tisoč naseljencev je okupacijo Nemcev preživelo manj kot 900 ljudi.

Leta 1946 je general Douglas MacArthur v Tokiu ustanovil mednarodno vojaško sodišče za Daljni vzhod, ki je bilo namenjeno za sojenje japonskim vojnim zločincem.

Leta 1946 se je rodila country pevka Dolly Rebecca Parton.

Leta 1962 se je rodil nekdanji smučarski skakalec Vasja Bajc, ki se je izkazal tudi kot trener češke reprezentance.

Leta 1966 je Indira Gandi postala tretja premierka v zgodovini neodvisne Indije in prva ženska v državi, ki je zasedla ta politični položaj.

Leta 1966 se je rodil švedski teniški igralec Stefan Edberg.

Leta 1977 je prvič v zgodovini v Miamiju snežilo.

Leta 1979 se je rodila najboljša ruska telovadka vseh časov Svetlana Korkina.

Leta 1980 se je rodil atlet Matic Osovnikar.

Leta 1980 se je rodil Jenson Button, britanski avtomobilski dirkač, svetovni prvak formule 1.

Leta 1981 sta se ameriška in iranska vlada dogovorili o izpustitvi 52 ameriških ujetnikov, ki so bili 14 mesecev v ujetništvu.

Leta 1983 je podjetje Apple Computer Inc. začelo prodajati prvi uporaben osebni računalnik, ki je imel vmesno grafično enoto in računalniško miško.

Leta 1986 je Španija priznala Izrael.

Leta 1993 je podjetje IBM objavilo, da je imelo leta 1992 4,97 milijarde dolarjev izgube. To je največja izguba nekega podjetja v ameriški zgodovini.

Leta 2006 se je Cerkniško jezero vpisalo med mokrišča mednarodnega pomena (Ramsarsko mokrišče).

Leta 2006 je na vzhodu Madžarske strmoglavilo slovaško vojaško letalo antonov AN-24. V nesreči je umrlo 42 ljudi, med njimi največ vojakov Nata.

Leta 2007 je nad večjim delom Evrope divjal orkan Kyrill.

Leta 2007 je Češka po osmih mesecih političnih zapletov dobila novo desnosredinsko vlado pod vodstvom premierja Mirka Topolanka.

Leta 2008 je v 48. letu je nenadoma umrl Andy Palacio, najslavnejši "ambasador" belizejske glasbe v svetu.

Leta 2012 je zaradi poškodb, ki jih je dobila devet dni prej na treningu v supersnežnem kanalu v Salt Lake Cityju, umrla kanadska smučarka prostega sloga Sarah Burke.