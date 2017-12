2. december: Borut Pahor zasede še tretjo visoko funkcijo v državi

Na današnji dan

2. december 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2012 je v 2. krogu predsedniških volitev Borut Pahor premagal svojega protikandidata Danila Türka in tako postal četrti predsednik Republike Slovenije.

Borut Pahor je dobil 67,44 odstotka glasov, Danilo Türk pa 32,56 odstotka glasov. Volilna udeležba je znašala 41,95 odstotkov.

Borut Pahor je volivcem sporočil, da ga njihova široka politična podpora zavezuje. "V njej vidim odgovornost, da kot predsednik republike mirno, zbrano, modro sprejemam presoje v okviru pooblastil, da bi upravičil vaše zaupanje. V vašem zaupanju je sporočilo. Sporočilo, da ob vseh kolosalnih težavah mora obstajati izhod iz njih. In spoznanje, da ta izhod moramo in bomo dosegli skupaj. Eden proti drugemu - ne. Eden mimo drugega tudi ne. Eden z drugim - ja. Eden ob drugem - ja," je Pahor povedal neposredno po koncu volitev.

Pet let pozneje se je Pahor potegoval še za drugi mandat. V drugem krogu je z zbranimi dobrimi 54 odstotki glasov premagal izzivalca Marjana Šarca.

Borut Pahor je pred tem med drugim že predsedoval državnemu zboru in vladi.

Leta 1409 so odprli univerzo v Leipzigu.

Leta 1463 jeumrl avstrijski nadvojvoda Albert VI.

Leta 1469 je umrl vladar Firenc Piero di Cosimo de Medici.

Leta 1515 je umrl španski general in državnik Gonzalo Fernandez de Cordoba.

Leta 1578 se je rodil italijanski skladatelj in glasbeni teoretik Agostino Agazzari.

Leta 1547 je umrl španski raziskovalec in osvajalec Hernan Cortes.

Leta 1594 je umrl nizozemski zemljepisec in kartograf Gerardus Mercator. Narisal je prve moderne zemljevide, še danes pa je v rabi po njem imenovana Mercatorjeva projekcija pri risanju zemljevidov.



Leta 1710 se je rodil italijanski igralec in pisatelj Carlo Bertinazzi.

Leta 1723 je umrl francoski regent vojvoda Orleanski Philip II.

Leta 1774 je umrl nemški skladatelj in organist Johann Friedrich Agricola.

Leta 1805 je Napoleon Bonaparte pri Austerlitzu v bitki treh cesarjev slavil zmago nad združenimi vojskami Rusov, Avstrijcev in njihovih zaveznikov. Slavkov ali Austerlitz je postal pojem vojaške zmage.

Leta 1814 je umrl francoski pisatelj Donatien-Alphonse-Francois de Sade, bolj znan kot markiz de Sade, mož, ki je dal ime sadizmu.

Leta 1823 je ameriški predsednik James Monroe v kongresu objavil poslanico, bolj znano kot Monrojeva doktrina.

Leta 1825 se je rodil brazilski cesar Pedro II.

Leta 1848 je avstrijskemu cesarstvu uradno zavladal Franc Jožef I., s polnim imenom Franc Jožef I. Habsburško-Lotarinški.

Leta 1849 je umrla Adelaide Saxe-Meiningenška, žena angleškega kralj Williama IV.

Leta 1852 je Napoleon III. postal francoski cesar.

Leta 1859 je ameriška zvezna vojska prijela in obesila temnopoltega voditelja Johna Browna, ki je vodil oboroženo vstajo črnskih sužnjev.

Leta 1867 je v enem od newyorških gledališč angleški pisatelj Charles Dickens prvič nastopil v ZDA.

Leta 1868 se je na Planini pri Rakeku rodil slovenski skladatelj Oskar Dev. Največ je pisal za moške in mešane pevske zbore.

Leta 1885 se je rodil ameriški zdravnik in Nobelov nagrajenec George Richards Minot.

Leta 1892 se je rodil ruski skladatelj in pianist Leo Ornstein.

Leta 1899 se je rodil britanski čelist in dirigent italijanskega rodu sir John Barbirolli.

Leta 1915 je Albert Einstein objavil splošno teorijo o relativnosti.

Leta 1916 je umrl literarni zgodovinar in urednik Ljubljanskega zvona Fran Levec. Ljubljanski zvon je urejal 10 let.

Leta 1918 je umrl francoski novoromantični pesnik in dramatik Edmond Rostand, znan predvsem po komediji Cyrano de Bergerac.

Leta 1923 se je rodila grško-ameriška sopranistka Maria Callas, s pravim imenom Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropulos.

Leta 1927 so iz podjetja Ford Motor Company sporočili, da bodo po 19 letih izdelave modela T na trg poslali nov avtomobil – model A.

Leta 1930 se je rodil ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec Gary Becker.

Leta 1939 so v New Yorku odprli letališče La Guardia.

Leta 1941 se je v Trstu začel tako imenovani drugi tržaški proces proti 60 Slovencem, voditeljem narodnorevolucionarnega gibanja v Julijski krajini. Fašistično sodišče je devet obtožencev obsodilo na smrt, 47 pa na zaporne kazni do 30 let.

Leta 1942 so strokovnjaki v Chicagu prvi uspešno izvedli poskus z atomsko fisijo.

Leta 1944 se je začela francosko-sovjetska konferenca v Moskvi.

Leta 1944 se je v Crncu rodil prvi kosovski predsednik od 24. maja 1992 do 21. januarja 2006 in vodja Demokratske lige Kosova Ibrahim Rugova.

Leta 1946 se je rodil italijanski modni oblikovalec Gianni Versace.

Leta 1956 se je Fidel Castro izkrcal na Kubi in začel priprave na oboroženo vstajo.

Leta 1960 se je rodil angleški basist Rick Savage, ki je nastopal v skupini Def Leppard.

Leta 1961 je Fidel Castro v govoru objavil, da je marksist in da bo Kuba postala komunistična država.

Leta 1968 je ameriški predsednik Richard Nixon imenoval Henryja Kissingerja za svetovalca za nacionalno varnost. Henry Alfred Kissinger se je rodil 27. maja 1923 v Fuerthu v Nemčiji, v ZDA pa je prišel leta 1938, ameriški državljan pa je postal leta 1943.

Leta 1968 se je rodila ameriška igralka Lucy Liu, ki je najbolj znana po vlogi v nanizanki Raztresena Ally in v filmu Charlijevi angelčki.

Leta 1971 so Združeni arabski emirati postali neodvisna država.

Leta 1971 je sovjetska sonda Mars 3 prvič pristala na Marsu.

Leta 1973 se je v Novem Sadu rodila Monica Seles, ki ima ameriško državljanstvo. V zgodnjih 90-ih letih je bila dolgo številka ena ženskega tenisa, zmagala pa je na devetih turnirjih za grand slam. Leta 1990 je bila najmlajša zmagovalka v zgodovini Roland Garrosa. Športna javnost jo dobro pozna tudi po tem, da jo je aprila 1993 na vrhuncu kariere v Hamburgu z nožem v hrbet zabodel neprištevni oboževalec Steffi Graf.

Leta 1978 se je rodila kanadska pevka Nelly Furtado.

Leta 1981 se je rodila ameriška poppevka Britney Jean Spears.

Leta 1982 so v zvezni državi Utah v ZDA dr. Barneyju Clarcu vsadili prvo umetno srce na svetu.

Leta 1986 je umrl kubanski igralec, glasbenik in skladatelj Desi Arnaz.

Leta 1987 je umrl argentinski biokemik in Nobelov nagrajenec Luis Federico Leloir.

Leta 1988 je Benazir Buto prisegla kot premierka Pakistana.

Leta 1990 je umrl ameriški skladatelj Aaron Copland.

Leta 1990 je koalicija, ki jo je vodil kancler Helmut Koehl, zmagala na prvih svobodnih volitvah v združeni Nemčiji po letu 1932.

Leta 1993 so v Medellinu ubili kolumbijskega preprodajalca mamil Pabla Emilia Escobarja Gavirio.



Leta 1993 so košarkarji Houston Rocketsov izenačili rekord v najboljšem startu v Ligi NBA, saj so zmagali petnajstič zapored.

Leta 1993 je Nasa izstrelila vesoljsko plovilo Endeavour, ki je imelo misijo, da popravi vesoljski teleskop Hubble.



Leta 1995 sta bila Gregor Cankar in Brigita Bukovec izbrana za najboljša slovenska atleta leta 1995.



Leta 1997 je ženska rokometna reprezentanca Slovenije za uvod svetovnega prvenstva v Nemčiji izgubila proti Makedoniji z 22:26.

Leta 2001 je ameriško podjetje Enron objavilo bankrot.

Leta 2011 je v 61. letu starosti umrl slovenski književnik, publicist, prevajalec in politik Jaša Zlobec.

Leta 2012 je v 2. krogu predsedniških volitev Borut Pahor premagal svojega protikandidata Danila Türka in tako postal četrti predsednik Republike Slovenije. Borut Pahor je dobil 67,44 odstotka glasov, Danilo Türk pa 32,56 odstotka glasov. Volilna udeležba je znašala 41,95 odstotkov.

A. Č.