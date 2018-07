20. julij: "Joker" v kinu ubil 12 ljudi

Na današnji dan

20. julij 2018 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2012 je v ameriškem mestu Denver zakrinkani nekdanji študent medicine streljal na obiskovalce polnočne premiere filma o Batmanu in ubil 12 ljudi. 58 ljudi je bilo ranjenih.

Nasilje v kinodvorani v nakupovalnem središču v predmestju Denverja v zvezni državi Kolorado je izbruhnilo okoli 00.30 po krajevnem času, ko je na oder dvorane med nočno premiero filma o Batmanu z naslovom Vzpon Viteza teme stopil zakrinkani oboroženi neznanec.

Po navedbah prič je ob tem izpustil neke vrste plinsko bombo, čemur sta sledila zvok uhajanja plina in dimna zavesa, oboroženec pa je začel streljati po dvorani. Deset ljudi je umrlo na prizorišču streljanja, medtem ko sta dva človeka umrla v bolnišnici za posledicami ran.

Napadalca, takrat 24-letnega Jamesa Holmesa, je policija prijela na bližnjem parkirišču kmalu po streljanju. FBI je pojasnil, da osumljenec ni povezan z nobeno teroristično organizacijo.

Tožilstvo se je dolgo časa odločalo o tem, kakšno kazen naj zahteva za Holmesa, pri čemer je imelo na izbiro dve možnosti – smrtno kazen ali pa dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Odločili so se za prvo. Holmes se je za nedolžnega izrekel v vseh 18 točkah obtožnice, sklicuje pa se na duševno bolezen oziroma neprištevnost med streljanjem.

Leta 1774 se je rodil francoski maršal in guverner Ilirskih provinc Auguste Frederic Louis Viesse de Marmont.

Leta 1810 je Kolumbija razglasila neodvisnost od Španije.

Leta 1866 je avstrijska mornarica pod poveljstvom admirala Wilhelma von Tegetthofa, rojenega v Mariboru, v bitki pri Visu premagala močnejše italijansko ladjevje.

Leta 1866 je v Selasci umrl nemški matematik Georg Fridriech Bernhard Riemann, ki je s svojim delom odprl nove smeri razvoja matematike in njene uporabe v fiziki in mehaniki. Razvijal je teorijo analitičnih funkcij s sredstvi geometrije, teorijo algebrskih funkcij in integralnih računov.

Leta 1871 se je Britanska Kolumbija pridružila kanadski konfederaciji.

Leta 1877 je vojska zatrla delavske nemire v Baltimoru, pri čemer je umrlo devet ljudi.

Leta 1881 se je sjuški poglavar Sedeči bik skupaj z zadnjimi bojevniki predal ameriški vojski.

Leta 1903 je umrl papež Leon XIII., s pravim imenom Gioacchino Pecci.

Leta 1917 so predstavniki Srbov, Hrvatov in Slovencev podpisali Krfsko deklaracijo, s katero so ustanovili parlamentarno monarhijo.

Leta 1923 se je v Trbovljah začela splošna rudarska stavka. Stavkajoči so zahtevali zvišanje mezd. V stavki je sodelovalo 9.400 rudarjev Trboveljske premogokopne družbe. Stavko so s pomočjo orožnikov in vojakov zlomili šele 17. septembra.

Leta 1923 je bil v Parralu ubit mehiški revolucionar in vodja gverilskega gibanja v Mehiki Doroteo Arango Arambula, bolj znan kot Francisco "Pancho" Villa.

Leta 1926 je umrl poljsko-ruski boljševik Feliks Edmundovič Dzeržinski.

Leta 1925 se je rodil francoski ekonomist in politik Jacques Delors.

Leta 1937 je umrl italijanski elektroinženir in izumitelj Guglielmo Marconi, ki je leta 1909 prejel Nobelovo nagrado. Raziskoval je radijsko tehniko in ima velike zasluge pri razvoju telekomunikacij. Začel je eksperimentirati z brezžičnim oddajanjem. Njegovi prvi poskusi, ki jih je naredil, so združena predhodna znanja Herza, Tesle in drugih.

Leta 1942 je Rdeča armada odbila nemški napad pri Voronežu na Donu.

Leta 1942 so nemški okupatorji požgali vas Hrastnik na južnem pobočju Limbarske gore. Tako so hoteli uničiti tamkajšnjo posebno učinkovito organizacijo Osvobodilne fronte.

Leta 1944 je skupina nemških generalov in politikov organizirala atentat na Hitlerja, vendar akcija ni uspela. Povračilni ukrepi so bili izredno hudi. Hitler je dal pobiti več kot 500 upornikov, med njim pet feldmaršalov in 56 generalov, 49 visokih častnikov pa je naredilo samomor.

Leta 1947 se je rodil svetovno znan mehiški kitarist in pevec Carlos Augusto Alves Santana.

Leta 1951 je bil v Jeruzalemu izveden atentat na jordanskega kralja Abdulaha I., ki je zaradi posledic napada umrl.

Leta 1956 se je rodila slovenska teniška igralka Mirjana Jaušovec - Mima. Leta 1977 je zmagala na OP Francije v Parizu.

Leta 1960 je Šrilančanka Sirimavo Bandaranaike postala prva ženska predsednica vlade na svetu.

Leta 1962 se je rodil nekdanji smučarski skakalec Primož Ulaga. V svetovnem pokalu je zbral devet zmag.

Leta 1969 sta se Neil Armstrong in Edwin Aldrin vkrcala v lunarni modul in se ločila od matične ladje. Na Luni sta pristala 20. julija 1969 ob 21:17:40 po srednjeevropskem času. Neil Armstrong je nekaj ur kasneje kot prvi človek stopil na površje Lune.

Leta 1973 je umrl hongkonško-ameriški filmski igralec in mojster borilnih veščin Lee Jun-fan, bolj znan kot Bruce Lee.

Leta 1974 so turške enote vdrle na Ciper.

Leta 1979 je ob deseti obletnici prvega pristanka na Luni na površino Marsa prispela vesoljska ladja Viking 1. Kmalu je začel programirano iskanje marsovskih mikroorganizmov in poslal nazaj neverjetne barvne panorame okolice.

Leta 1980 se je v mestu Tres de Maio, v brazilski zvezni državi Rio Grande do Sul, rodila manekenka Gisele Buendchen, ki je postala slavni "angelček" podjetja Victoria's Secret.

Leta 1982 je Irska republikanska armada v Londonu izvedla bombni napad, v katerem je umrlo osem ljudi in sedem konj.

Leta 1985 so nedaleč od Key Westa na Floridi odkrili potopljeno špansko ladjo Nuestra Señora de Atocha iz leta 1622.

Leta 1989 je burmanski vojaški režim zaprl voditeljico opozicije Ang San Su Či, dobitnico Nobelove nagrade za mir.

Leta 1992 je Vaclav Havel odstopil z mesta češkoslovaškega predsednika.

Leta 2001 je umrl italijanski aktivist Carlo Giuliani.

Leta 2011 so v Vojvodini prijeli še zadnjega haaškega ubežnika Gorana Hadžiča.

Leta 2013 je v 93. letu starosti umrla legendarna ameriška novinarka Helen Thomas, ki je kot dopisnica iz Bele hiše poročala o delu kar desetih ameriških predsednikov.

Leta 2017 je v starosti 41 let umrl Chester Bennington, najbolj znan kot pevec zasedbe Linkin Park. Nu-metal zasedba Linkin Park je vrhunec slave dosegla ob prelomu v novo tisočletje, ko so izdali album Hybrid Theory (2000), uspeh so nadgradili še z naslednikom Meteora (2003).

