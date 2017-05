21. maj: Praznuje srebrna olimpijka Brigita Bukovec

Na današnji dan

21. maj 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1970 se je rodila atletinja Brigita Bukovec, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami.

Ljubljančanka se je pod mejo 13 sekund prvič spustila leta 1993, ko je bila tudi prvič izbrana za športnico Slovenije. To lovoriko je nato serijsko osvajala med letoma 1995 in 1998. Nobena druga športnica ni bila petkrat športnica Slovenije. Osebni (in tudi državni) rekord je tekla 1. avgusta 1996 v Atlanti: 12,59.

Pod vodstvom Jureta Kastelica se je veselila tudi brona na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Barceloni leta 1995 v teku na 60 m z ovirami in srebra na evropskem prvenstvu leta 1998. Za najprestižnejšo zmago velja tista na slovitem mitingu v Zürichu leta 1996.

Leta 1471 se je rodil znameniti nemški slikar in grafik ter tudi matematik Albrecht Duerer. Z Rembrandtom in Goyo velja Duerer za največjega "starega" mojstra grafične umetnosti.

Leta 1904 je bila v Parizu ustanovljena Mednarodna nogometna zveza Fifa. Fifa je kratica za Federation Internationale de Football Association. Sedež Fife je v Zürichu.

Leta 1942 so italijanski okupatorji v Gramozni jami pri Ljubljani ustrelili organizacijskega sekretarja CK KP Slovenije Toneta Tomšiča. Obsojen je bil zaradi neutrudnega pripravljanja in vodenja ljudskega odpora proti okupatorju.

Leta 1944 se je rodila Mary Robinson, ki je bila irska predsednica med letoma 1990 in 1997.

Leta 1945 se je ameriški filmski zvezdnik Humphrey Bogart poročil s filmsko divo Lauren Bacall.

Leta 1956 so Američani v Tihem oceanu, na atolu Bikini, opravili poskus z vodikovo bombo. Ameriški predsednik Harry Truman je že 31. januarja 1950 sporočil ameriški javnosti, da podpira izdelavo vodikove bombe, ki je imela teoretično stokrat večjo moč kot atomski bombi, ki so ju Američani odvrgli na Japonsko v drugi svetovni vojni. S poskusom se je nadaljeval boj za premoč v hladni vojni.

Leta 1970 se je rodila atletinja Brigita Bukovec.

Leta 1972 so vandali v baziliki svetega Petra v Rimu poškodovali Michelangelovo umetnino Pieta.

Leta 1972 se je rodil ameriški raper Christopher George Latore Wallace oziroma bolje poznan pod psevdonimoma Notorious B.I.G. oziroma Biggie Smalls.

Leta 1980 je bil član britanske punkovske skupine The Clash aretiran v Hamburgu, potem ko je med koncertom razbil svojo kitaro na glavi enega izmed udeležencev.

Leta 1996 sta se na prijateljski nogometni tekmi reprezentanci Slovenije in Združenih arabskih emiratov na stadionu za Bežigradom razšli brez zmagovalca (2:2).

Leta 1999 je v 87. letu starosti umrla dobitnica prve ženske olimpijske zlate medalje v atletiki Betty Robinson. Robinsonova je leta 1928 s 16 leti na olimpijskih igrah v Amsterdamu s časom 12,20 zmagala v teku na 100 metrov.

Leta 2000 je umrla angleška pisateljica romantičnih romanov Barbara Cartland. Napisala je okoli 1.000 romanov, in sicer je hkrati pisala tudi po pet knjig, ki jih je po navadi končala v dveh tednih.

Leta 2004 je šerpa Pemba Dorje v 8 urah in 10 minutah splezal na Mount Everest, kar je bil nov hitrostni rekord v plezanju na najvišjo goro sveta.

Leta 2005 je v Kijevu na 50. tekmovanju za Evrovizijo zmagala grška tekmovalka Elena Paparizu s pesmijo My Number One.

Leta 2006 se je na referendumu 55,4 odstotka volivcev izreklo za neodvisnost Črne gore.

Leta 2009 je kolesar Jani Brajkovič na zahtevnem kronometru na Dirki po Italiji zasedel četrto mesto. Z zmago je rožnato majico oblekel Denis Menčov.

Leta 2012 je po hudi bolezni umrl pevec Robin Gibb, soustanovitelj legendarne skupine Bee Gees. Star je bil 62 let.