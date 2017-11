22. november: Nepojasnjeni atentat na Johna F. Kennedyja

Leta 1963 je ob 12.30 Lee Harvey Oswald v Dallasu ustrelil in ubil 35. ameriškega predsednika, Johna Fitzgeralda Kennedyja.

V Dallasu je 46-letnega Kennedyja, ki je bil na turneji po Teksasu, pričakala navdušena množica podpornikov, pa tudi številni nasprotniki njegove politike. Ko je kabriolet, iz katerega so množici mahali Kennedy, njegova žena Jackie in teksaški guverner John B. Connally s svojo ženo Nelliem, pripeljal na trg Dealey, so se zaslišali streli.

Prvi je predsednika zadel v vrat, drugi v hrbet, tretji je ranil guvernerja Johna B. Connallyja, četrti je Kennedyja zadel v glavo. Čez pol ure je Kennedy umrl. Atentatorja, Leeja Harveyja Oswalda, so prijeli že po 45 minutah, a ga je dva dni po pridržanju, še preden je bila proti njemu vložena obtožnica, ustrelil Jack Ruby.

Dve uri in osem minut po Kennedyjevi smrti je kot 36. predsednik ZDA prisegel dotedanji podpredsednik, Lyndon B. Johnson.

Kennedyja, ki se je rodil 29. maja 1917 in bil s 44 leti najmlajši ameriški predsednik ter prvi katoličan na tem položaju, so 25. novembra pokopali na washingtonskem vojaškem pokopališču Arlington.

Atentat ovija kopica tančic dvomov in skrivnosti ter do danes ostaja nezadovoljivo pojasnjen.



Leta 1318 je umrl ruski princ Mihail Jaroslavič.

Leta 1497 je portugalski pomorščak in raziskovalec Vasco da Gama objadral Rt dobrega upanja. Njegovo ime je zaradi odkritja morske poti do Indije zapisano v zgodovini človeštva. Leta 1497 je zaplul v Indijski ocean in po letu plovbe prispel v Indijo. Na potovanje se je odpravil s 168 mornarji, vrnilo pa se jih je le 55.

Leta 1602 se je rodila žena španskega kralja Filipa IV. Elizabeta Francoska.

Leta 1617 je umrl turški sultan Ahmed I.

Leta 1643 se je rodil francoski raziskovalec Robert Cavelier de La Salle.

Leta 1718 so ob obali Virginije angleškega pirata Edwarda Teacha, bolj znanega pod vzdevkom Blackbeard (Črnobradi), ustrelili in več kot 25-krat zabodli.

Leta 1819 se je rodila angleška pisateljica George Eliot s pravim imenom Mary Ann Evans. Velja za predstavnico ženskega romana, opisovala pa je družbene razmere svoje dobe, in sicer v delih Adam, Bede in Mlin na reki Floss. Umrla je v Londonu 22. decembra 1880.

Leta 1869 se je rodil francoski pisatelj Andre Gide. Njegovo najpomembnejše delo je roman Ponarejevalci denarja. Z njim je ustvaril zgled moderne proze. Stalnica njegovega pisanja je bil upor proti vsakršni moralno-etični ali religiozno-cerkveni konvenciji.

Leta 1877 se je rodil največji pesnik madžarske moderne, Endre Ady. Velja za pobudnika in vodilno osebnost madžarske lirike 20. stoletja. Njegova dela so bila prevedena v 22 jezikov. Umrl je 27. januarja 1919.

Leta 1890 se je rodil francoski general in državnik Charles Andre Joseph Marie de Gaulle. Med 2. svetovno vojno je pobegnil v London, od koder je vodil sile Svobodne Francije. V letih 1944-45 je bil začasni predsednik četrte republike, pozneje pa izvoljen za ministrskega predsednika in začasnega predsednika države. Leta 1958 je temeljito spremenil ustavo in predsedniku zagotovil večja pooblastila. Afriškim kolonijam je priznal neodvisnost in nasprotoval vključitvi Velike Britanije v Evropsko skupnost. Leta 1966 je zaprl vsa oporišča Nata v državi, po notranjepolitičnih težavah pa je 28. aprila 1969 odstopil.

Leta 1906 je bil znak SOS sprejet kot mednarodni znak za klic v sili.

Leta 1916 je najpogosteje prevajani ameriški književnik Jack London s pravim imenom John Griffith na svojem posestvu Glen Ellen v Kaliforniji naredil samomor. Najbolj znani so njegovi romani Železne pete, Beli očnjak in Klic divjine. Skupno je napisal 19 romanov in 150 krajših zgodb.

Leta 1925 se je rodil slovenski kipar, ilustrator in animator Miki Muster.

Leta 1935 je letalo china clipper odletelo iz Alamede v Kaliforniji in kot prvo na svetu dostavilo pošto prek Indijskega oceana. Njegov cilj poleta je bila Manila, kamor je letalo dostavilo več kot 110 tisoč poštnih pošiljk.

Leta 1943 so se ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in kitajski voditelj Čang Kaj Šek sestali v Kairu, da bi se dogovorili, kako poraziti Japonce.

Leta 1943 se je rodila ameriška teniška igralka Billie Jean King. Dobila je neverjetnih 37 turnirjev za grand slam, še vedno ima rekord v Wimbledonu, kjer je osvojila 20 naslovov. Do konca kariere leta 1983 je reprezentanco ZDA popeljala do sedmih zmag v Pokalu Fed, zaslužila pa je manj kot dva milijona ameriških dolarjev. Moški igralci so dobili precej več, zato je Kingova napadla organizatorje in dejala, da ne bo več nastopala na turnirjih, kjer bodo ženske zaslužile manj od moških.

Leta 1953 je umrl slovenski književnik in politik Etbin Kristan. Bil je eden izmed soustvarjalcev slovenske moderne drame.

Leta 1967 se je rodil nemški teniški igralec Boris Becker. Svoj prvi turnir je dobil junija 1985 v Queensu, potem pa je senzacionalno zmagal še v Wimbledonu. Kot prvi nepostavljeni igralec je zmagal na sveti travi, v finalu je v štirih nizih odpravil Američana Kevina Currna. Skupaj s Steffi Graf je poskrbel za teniški preporod v Nemčiji. Skupno je dobil šest turnirjev za grand slam (OP Avstralije 1991 in 1996, Wimbledon 1985, 1986 in 1989, OP ZDA 1989). Zmagal je na 49 ATP-turnirjih med posamezniki in na 15 turnirjih med dvojicami. Športno pot je sklenil po porazu v osmini finala Wimbledona leta 1999.

Leta 1972 so nad Vietnamom sestrelili prvi bombnik B52.

Leta 1975 je dva dni po smrti generala Francisca Franca kot prvi kralj po španski državljanski vojni prisegel Juan Carlos I.

Leta 1977 je British Airways uvedel redno progo med Londonom in New Yorkom z nadzvočnim letalom concorde.

Leta 1980 je umrla ameriška igralka in pisateljica Mae West.

Leta 1984 se je rodila ameriška igralka Scarlett Johansson.

Leta 1988 so v Palmdalu v Kaliforniji predstavili t. i. nevidni bombnik B-2 spirit.

Leta 1989 je umrl libanonski predsednik Rene Moavad, ki je bil na mestu predsednika države 17 dni, od 5. do 22. 11., ko so ga ubili.

Leta 1990 je s položaja predsednice britanske vlade odstopila Margaret Thatcher, ki je vladala kar enajst let. Imenovali so jo tudi železna lady. Veljala je za dosledno zagovornico svobodnega tržnega gospodarstva. Po zmagi na volitvah 3. maja 1979 je postala prva predsednica vlade v Evropi. V 90. letih se je umaknila iz politike, po svojem 80. rojstnem dnevu leta 2005 pa tudi iz javnega življenja. Umrla je 8. aprila 2013.

Leta 2000 je umrl češki atlet Emil Zatopek. Na OI v Helsinkih leta 1952 je postal prvi tekač, ki je zmagal na 5.000 m, 10.000 m in v maratonu na enih igrah. Leta 1948 je na olimpijskih igrah v Londonu popolnoma deklasiral tekmece v teku na 10.000 metrov, saj je vse prehitel skoraj za krog. Po nepozabnih igrah v Helsinkih je v maratonu nastopil tudi štiri leta zatem v Melbournu, kjer je bil na koncu šesti. Nekaj časa je Zatopek vodil, potem pa ga je prehitel Francoz Alain Mimoun, ki je nato presenetljivo dobil maraton.

Leta 2003 so v Tbilisiju nasprotniki predsednika Eduarda Ševarnadzeja zasedli stavbo parlamenta in zahtevali njegov odstop.

