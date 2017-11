27. november: Virtuoz na kitari

Na današnji dan

27. november 2017 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1942 se je v Seattlu rodil ameriški kitarski virtouz Johnny Allen Hendrix, bolj znan kot Jimi Hendrix.

Hendrix velja za enega najboljših in najvplivnejših kitaristov v zgodovini rockglasbe. Najprej mu je uspelo osvojiti angleško občinstvo, po nastopu na festivalu Monterey Pop leta 1967 pa je postal svetovno slaven. Temu nastopu je leta 1969 dodal še ikonični koncert na festivalu Woodstock. Bil je pionir tako na področju novega kitarskega zvoka kot glasbene produkcije.

Hendrix, po njegovih žilah se je pretakala afroameriška in indijanska kri, je umrl 18. septembra leta 1970 v Londonu, star komaj 27 let. Okoliščine njegove tragične smrti še danes niso popolnoma pojasnjene, najverjetneje pa je podlegel usodni mešanici alkohola in mamil, nekateri so namigovali celo na samomor.

Leta 8 je umrl starorimski pesnik Horacij, s polnim imenom Quintus Horatius Flaccus.

Leta 1570 je umrl italijanski kipar in arhitekt Jacopo Sansovino.

Leta 1804 se je rodil nemški skladatelj Julius Benedict.

Leta 1865 se je rodil slovenski politik, sociolog, teolog, pisatelj in publicist Janez Evangelist Krek.

Leta 1867 se je rodil francoski skladatelj Charles Koechlin.

Leta 1895 je umrl začetnik francoskega realizma Alexandre Dumas mlajši. Znan je po romanih Dama s kamelijami in Črni tulipan.

Leta 1907 se je rodil ameriški pisatelj L. Sprague de Camp.

Leta 1916 je umrl belgijski pesnik Emile Verhaeren.

Leta 1940 se je rodil hongkonško-ameriški filmski igralec in mojster borilnih veščin Bruce Lee, s pravim imenom Lee Džun Fan.

Leta 1951 se je v Mostarju rodil Dražen Dalipagič, v drugi polovici 70. in na začetku 80. eden najboljših evropskih košarkarjev. Leta 1978 je z jugoslovansko reprezentanco, za katero je skupno odigral 243 tekem, postal svetovni, dve leti pozneje pa še olimpijski prvak. "Praja", ki je igral na položaju krila, je s Partizanom leta 1978 osvojil tudi Koračev pokal.



Leta 1953 je v Bostonu umrl Eugene ONeill. Znane so njegove drame Pred zajtrkom, Onkraj obzorja in Strast pod bresti, Elektra v črnini, Dolgega dne potovanje v noč. V svojih dramah je odkrival pomembnost človekovega podzavestnega doživljanja, njegovi junaki so razklani med duhovnostjo in čutnostjo. Velja za največjega ameriškega dramatika. Leta 1936 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1955 je umrl francoski skladatelj švicarskega rodu Arthur Honegger. Njegov slog ni enoten, ampak se ravna po vsebini predloge in zajema iz vseh slogov, od predklasičnega do skrajno modernističnega.

Leta 1988 je umrl ameriški igralec John Carradine.

Leta 1992 je francoski nogometaš Eric Cantona za 1,2 milijona funtov prestopil iz Leeds Uniteda v Manchester United. Z njegovim prihodom na Old Trafford se je začel preporod rdečih vragov. Cantona je z Leedsom osvojil angleško prvenstvo v sezoni 1991/1992, potem pa je naslednjo sezono z odličnimi igrami zagotovil prvi naslov Manchester Unitedu po letu 1967. Cantona je sodeloval tudi pri naslovih v letih 1994, 1996 in 1997, ko je tudi končal kariero.

Leta 2001 so nogometaši Bayerna po 25 letih drugič v zgodovini evropskemu naslovu dodali še naslov najboljšega kluba na svetu. V medcelinskem pokalu v Tokiu so po podaljšku z 1:0 premagali argentinsko Boco Juniors. Strelec odločilnega zadetka je bil v 109. minuti Samuel Kuffour.

Leta 2006 je Nogometna zveza Slovenije sporazumno prekinila pogodbo s selektorjem Branetom Oblakom.

Leta 2009 je na vlaku, ki povezuje Moskvo in Sankt Peterburg, eksplodirala bomba, ki je vlak iztirila; pri tem je umrlo 28 ljudi in bilo 96 poškodovanih.

Leta 2010 je umrl Irvin Kershner, ameriški režiser, ki je v prvem delu svoje kariere režiral predvsem manjše, odbite neodvisne filme, kasneje pa se posvetil franšizam in se med drugim podpisal pod peti del Vojne zvezd (Imperij vrača udarec) in eno od bondiad (Nikoli ne reci nikoli).

Leta 2011 je na svetovnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v glavnem mestu Brazilije Lucija Mlinarič v članski konkurenci osvojila dve srebrni kolajni, in sicer v prostem programu in v kombinaciji.

Leta 2011 so pripadniki kolumbijske levičarske uporniške skupine Farc ubili štiri talce, ki so bili v ujetništvu več kot desetletje. Trupla so našli po spopadu med vojsko in uporniki. Enemu talcu je uspelo zbežati.

Leta 2012 je umrl dr. Joseph Murray, kirurg, ki je opravil prvo uspešno presaditev človeških organov. Z uporabo novih vrst kirurške tehnike je odvzel zdravo ledvico 23-letnega Ronalda Herricka in jo presadil njegovemu enojajčnemu dvojčku Richardu, ki so mu ledvice odpovedale. Richard je po tem živel še osem let.

A. J.