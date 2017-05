30. maj: Rojstvo Prešernove muze

Danes praznujeta Steven Gerrard in Rašo Nesterović

30. maj 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1816 se je v Ljubljani rodila Prešernova neuslišana ljubezen, Julija Primic.

Največji slovenski pesnik jo je srečal povsem naključno na svojih pesniških poteh v trnovski cerkvi v Ljubljani. Mlada in krhka gospodična iz bogate trgovske družine je za dolga leta postala pesnikova muza in navdih za njegove ljubezenske pesmi. Nekaj najlepših ji je tudi posvetil.

Slovit je "Sonetni venec" z znamenitim magistralom z akrostihom "PRIMICOVI JULJI". "Venec" je v Ljubljani zbudil precej zanimanja in govoric, predvsem pa slabo voljo Julijine matere, gospodovalne ženske, ki nemirnega pesnika nikakor ni videla kot svojega bodočega zeta.

Umrla je 2. februarja v gradu Neuhof.

Leta 1431 so francosko narodno junakinjo in zaščitnico Ivano Orleansko v Rouenu obsodili na smrt in jo sežgali na grmadi. Ivana Orleanska je francosko vojsko popeljala do nekaj pomembnih zmag in pomagala kralju Karlu VII. do prestola. Nato so jo ujeli Angleži. Obsodili so jo herezije (krive vere) in jo zažgali na grmadi.

Leta 1536 se je angleški kralj Henrik VIII. poročil z Jane Seymour.

Leta 1574 je Henrik III. postal francoski kralj.

Leta 1640 je v Antwerpnu umrl flamski slikar Peter Paul Rubens.

Leta 1744 je umrl angleški pesnik in pisatelj Alexander Pope.

Leta 1778 je umrl francoski pisatelj, zgodovinar in filozof Voltaire s pravim imenom Francois-Marie Arouet. Voltaire je pomemben predstavnik evropskega razsvetljenstva.

Leta 1814 se je rodil ruski anarhist Mihail Aleksandrovič Bakunin. Po julijanskem koledarju se je rodil 18. maja.

Leta 1814 so se s prvim pariškim sporazumom Franciji povrnile meje, ki so veljale pred letom 1792, Napoleon pa je bil še istega dne izgnan na Elbo.

Leta 1858 se je rodil nemški skladatelj Siegfried Alkan.

Leta 1862 se je v Dolenčicah pri Škofji Loki rodil Anton Ažbe. Ustvarjal je portrete in akte ter iskal nove možnosti reševanja problemske svetlobe in barvitosti.

Leta 1868 so v ZDA prvič proslavljali spominski dan (Memorial Day), tedaj znan kot praznik v počastitev mrtvih (Decoration Day).

Leta 1876 se je v Postirah na otoku Braču rodil hrvaški pesnik, esejist, romanopisec, prevajalec in politik Vladimir Nazor.

Leta 1879 so v New Yorku park Gilmores Garden preimenovali v Madison Square Garden. Svečano je preimenovanje razglasil William Vanderbilt, za javnost pa so ga odprli iz dveh smeri – iz 26. ulice in avenije Madison.

Leta 1909 se je rodil ameriški džezovski glasbenik Benjamin David "Benny" Goodman.

Leta 1913 je bila z londonskim sporazumom končana prva balkanska vojna. Po njej se je temeljito spremenil politični zemljevid na Balkanu, Albanija pa je postala neodvisna država.

Leta 1917 je v dunajskem državnem zboru slovenski politik Anton Korošec v imenu poslancev Jugoslovanskega kluba in 200.000 podpisnikov prebral Majniško deklaracijo. Z njo so zahtevali zdrušitev južnih Slovanov v Avstro-ogrski monarhiji v avtonomno enoto, ki bi bila enakovredna ostalim večjim narodom v monarhiji (Nemci, Madžari).

Leta 1918 se je rodila mehiška pesnica Guadalupe "Pita" Amor.

Leta 1920 se je rodil ameriški filmski režiser Franklin James Schaffner.

Leta 1922 so v Washingtonu slovesno odprli Lincoln Memorial.

Leta 1941 je Nemčija zasedla Kreto.

Leta 1942 so britanski bombniki bombardirali Koeln.

Leta 1948 je nasip okoli reke Columbia počil. Voda je v nekaj minutah zalila oregonsko mesto Vanport. Umrlo je 15 ljudi, več sto pa jih je ostalo brez doma.

Leta 1951 se je rodil bosanski pevec Zdravko Čolić.

Leta 1954 je češki atlet Emil Zatopek je pretekel 5.000 m v času novega svetovnega rekorda (13:57,2).

Leta 1960 je umrl ruski pesnik in pisatelj Boris Leonidovič Pasternak, ki je najbolj znan po svojem romanu Doktor Živago.

Leta 1961 je umrl dominikanski diktator Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Leta 1966 se je rodil se je nemški nogometaš Thomas Hässler. Največja uspeha je dosegel z nemško reprezentanco. Leta 1990 je v Italiji postal svetovni prvak, šest let kasneje v Angliji pa tudi evropski.

Leta 1967 je Biafra razglasila odcepitev od Nigerije.

Leta 1970 je imel Jimi Hendrix koncert v Berkeley Community Theatru. Ta koncert je tudi eden zadnjih nastopov v živo tega glasbenika pred njegovo smrtjo.

Leta 1971 je umrl francoski skladatelj Marcel Dupre.

Leta 1971 je Nasa izstrelila medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 9 proti Marsu.

Leta 1972 so pripadniki japonske Rdeče armade izvedli teroristični napad na telavivsko letališče Lod Airport in ubili 24 ljudi.

Leta 1976 se je rodil košarkar Radoslav "Rašo" Nesterović.

Leta 1980 se je rodil angleški nogometaš Steven Gerrard, legendarni kapetan Liverpoola.

Leta 1982 je Španija postala 16. država članica organizacije Nato. To je bila prva država po letu 1955, ko je v Nato vstopila Zahodna Nemčija, ki je postala članica Severnoatlantske zveze.

Leta 1993 je SCT Olimpija v 32. krogu 1. slovenske nogometne lige ugnala ISS Železničar z 10:1 (6:1) in dva kroga pred koncem postala državni prvak.

Leta 1998 je Ginger Spice zapustila skupino Spice Girls.

Leta 1998 je severni Afganistan prizadel potres z močjo 6,6 stopnje po Richterju. Umrlo je okoli 5.000 ljudi.

Leta 2002 je italijanska smučarska tekačica Stefania Belmondo končala kariero. V dolgi in uspešni karieri je osvojila devet olimpijskih medalj, dve na igrah v Salt Lake Cityju.

Leta 2003 je še zadnjič poletel concorde Air Francea.

Leta 2004 je umrl slovenski umetnostni zgodovinar, muzeolog in konservator Sergej Vrišer.

Leta 2004 so nogometaši Gorice osvojili svoj drugi naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji. V zadnjem, 32. krogu lige Si.Mobil Vodafone so z 2:0 ugnali Koper.

Leta 2005 je umrl poljski pisatelj Tomasz Pacynski.

Leta 2009 se je trener Bojan Prašnikar sporazumno razšel z nemškim nogometnim klubom Energie Cottbus, potem ko ekipa ni uspela zadržati prvoligaškega statusa.

Leta 2012 so košarkarji San Antonia dosegli nov mejnik v Ligi NBA, saj so zmagali že 20. tekmo zapored in tako izbrisali rekord Los Angeles Lakersov, ki so v sezoni 2000/01 nanizali 19 zaporednih zmag.

Leta 2012 je menedžer Liverpoola postal Brendan Rodgers.