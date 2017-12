5. december: Južna Afrika se poslovi od "Madibe"

Na današnji dan

5. december 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 2013 je v Johannesburgu v 96. letu starosti po dolgi bolezni umrl Nelson Mandela, legendarni borec proti apartheidu in prvi predsednik nove mavrične Južne Afrike.

Že nekaj let bolehni Mandela je bil poleti v bolnišnico v Pretorii sprejet zaradi pljučne okužbe, nato se je njegovo zdravstveno stanje slabšalo. Težave s pljuči naj bi bile povezane z nezadostno zdravljeno tuberkulozo, za katero je zbolel v zaporu.

Zaznamoval domovino, Afriko in svet

Nelson Mandela oz. Madiba, kot ga po njegovem klanskem imenu poznajo vsi Južnoafričani, je bil ena najpomembnejših in najvplivnejših osebnosti 20. stoletja ter Zemljan, ki je temeljito zaznamoval svoj čas.

Mandela je kot vodja Afriškega narodnega kongresa (ANC) s pogajanji dosegel miren konec apartheida - rasističnega sistema v Južni Afriki, v katerem je belska manjšina s trdo roko vladala črni večini med letoma 1948 in 1993. Za uspešen južnoafriški dogovor je Mandela skupaj s svojim "belim" sogovornikomFrederikom Willemom de Klerkom prejel ugledno Nobelovo nagrado za mir za leto 1993.

Po zmagi nad apartheidom zmagal na volitvah

Na prvih svobodnih volitvah leta 1994 je Mandela postal prvi predsednik prenovljene Južne Afrike, ki jo je popeljal na novo pot sprave in sožitja, kjer ni več rasnega razlikovanja. Zaradi starosti je Madiba odslužil le en predsedniški mandat in se je leta 1999 umaknil v pokoj. Država se je pod njegovim zgledom izognila krvavemu maščevanju nekdanjim gospodarjem in kljub vsem težavam počasnega in neenakomernega razvoja ostaja najrazvitejša država črne celine, kjer Južna Afrika uživa velik ugled in sloves prve regionalne sile.

Leta 1779 je umrl francoski slikar Jean-Baptiste Simeon Chardin. Chardin se je šolal v ateljejih mojstrov historičnega slikarstva. Zaslovel je s slikami nežnih žanrskih prizorov in spretno zasnovanih barvnih tihožitij, pri katerih se je naslonil na flamske in nizozemske vzorce. Lepota, mehko in rahlo nanesene barve ter poenostavljene oblike odlikujejo npr. Chardinovi deli Kuhinjsko tihožitje in Dekla, ki se je vrnila s trga.

Leta 1791 je umrl eden največjih glasbenikov vseh časov Wolfgang Amadeus Mozart. Pisal je simfonije, koncerte, komorno glasbo in opere.

Leta 1868 se je rodil slovenski pripovednik Fran Jaklič – Podgoričan. Umrl je leta 1937. Po Jurčičevem vzoru je opisoval vaške posebneže.

Leta 1870 je umrl francoski pisatelj Alexandre Dumas starejši, znan predvsem po delih Grof Monte Cristo, Trije mušketirji in Dvajset let pozneje.

Leta 1890 se je rodil avstrijski režiser Fritz Lang.

Leta 1899 je umrl Henry Tate, angleški mogotec in ustanovitelj galerije Tate v Londonu.

Leta 1901 se je rodil Walt Disney, sloviti režiser animiranih filmov.

Leta 1906 se je rodil avstrijski režiser in producent Otto Preminger.

Leta 1924 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1925 je umrl poljski pisatelj Wladisław Stanislaw Reymont. Znan je po romanih Kmetje, Komedijantka in po zgodovinski trilogiji 1794.

Leta 1926 je umrl francoski impresionist Claude-Oscar Monet.

Leta 1932 se je rodil ameriški pevec Richard Wayne Penniman, bolj znan kot Little Richard.

Leta 1940 se je v Ljubljani rodil pesnik, kritik, esejist, literarni zgodovinar in prevajalec Niko Grafenauer. Osebno liriko je začel objavljati v reviji Mlada pota leta 1956, prvo zbirko Večer pred praznikom pa je izdal leta 1962. Njegove odmevne pesniške knjige so še Stiska jezika, Štukature, Palimpsesti, Dihindih, opazen je pesniški opus za mladino, med katerimi najdemo Skrivnosti, Pedenjped, Stara Ljubljana, Majhnica. Prevaja iz nemščine in piše eseje in študije o slovenskem pesništvu. Uredil je antologijo jugoslovanskih mladinskih pesmi, ki jih je izdal v knjigi Sončnica na rami.

Leta 1946 se je rodil španski tenorist Jose Carreras.

Leta 1950 se je rodil španski pevec flamenka Camaron de la Isla.

Leta 1952 sta v filmu Abbott in Costello Show prvič skupaj nastopila komika Bud Abbott in Lou Costello.

Leta 1962 se je rodil argentinski tenorist Jose Cura.

Leta 1973 je umrl slovenski umetnostni zgodovinar Vojeslav Mole.

Leta 1974 so na BBC-ju predvajali zadnji del Letečega cirkusa Montyja Pythona.

Leta 1975 se je rodil eden najboljših slovenskih obrambnih nogometašev Aleksander Knavs. V reprezentanci je debitiral leta 1998 proti Islandiji. V naslednjih letih je z Željkom Milinovičem tvoril obrambni steber, ki je bil ključni člen pri uvrstitvi na evropsko in svetovno prvenstvo. Njegova klubska kariera se je začela v Slovanu, naslednje postaje pa so bile Olimpija, Tirol, Kaiserslauteren, Bochum in Salzburg.

Leta 1971 se je v Albaniji rodil Kliton Bozgo, ki je zaznamoval zadnje desetletje v slovenski nogometni ligi. Odlični napadalec je najboljše čase doživljal z Mariborom, s katerim je igral tudi v Ligi prvakov.

Leta 1950 se je rodil Pavel Pinni, nekdanji trener nogometašev Hita Gorice, ki je ekipo popeljal do državnih naslovov v sezonah 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006. Treniral je tudi Primorje in Celje.



Leta 2012 je dober teden pred 105. rojstnim dnem umrl znameniti brazilski arhitekt Oscar Niemeyer, ki je oblikoval podobo moderne Brasilie in s svojimi stavbami pomembno zaznamoval številna druga mesta sveta.

Leta 2012 je "v dobro Maribora" odstopil župan Franc Kangler. V tednih pred tem dnem je kar na treh "mariborskih vstajah" na tisoče ljudi zahtevalo Kanglerjev odstop - razburili so jih predvsem njegovo domnevno koruptivno ravnanje pri postavitvi radarskega sistema, številni postopki, ki tečejo zoper njega, kaplja čez rob pa je bila njegova ponovna izvolitev v državni svet.

Leta 2012 je dan pred svojim 92. rojstnim dnem za posledicami infarkta umrl legendarni džezovski pianist Dave Brubeck. Glasbenik, ki je nekoč na turnejah nastopal z Dukom Ellingtonom in Ello Fitzgerald in ki ga je ameriška Kongresna knjižnica opisala kot "živo legendo", se je v zgodovino glasbe zapisal po svojih antologijskih kompozicijah, kakršni sta zdaj že džezovska standarda Take Five in Blue Rondo a la Turk.

Leta 2012 je bitko z rakom izgubil Kanzaburo Nakamura, rojen v družini s tradicijo nastopanja v starodavnem japonskem gledališču kabuki. Eden najbolj poznanih japonskih kabuki igralcev je starodavno gledališko obliko želel modernizirati in predstaviti tudi zahodnemu občinstvu.

Leta 2013 je kolesar Danilo di Luca po že tretjem dopinškem prekršku dobil dosmrtno prepoved nastopanja. Kazen je dosodilo protidopinško sodišče italijanskega olimpijskega komiteja. Di Luca je eden tistih kolesarjev, ki je bil največkrat vpleten v dopinške škandale. Tudi v karavani je bil znan po tem - med drugim je Lance Armstrong dejal, da je bil Italijan, kar se tega tiče, nad vsemi.

C. R.