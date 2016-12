Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letno Slovenci z doplačili pri zobozdravnikih javne zdravstvene mreže in s plačili pri zasebnikih porabimo okoli 110 milijonov evrov samo za zdravje zob in ustne votline. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vas skrb za zobe udari po žepu?

28. december 2016 ob 13:15

MMC RTV SLO

Koristno je, da zdravju v ustni votlini namenite veliko pozornosti. V testu preverite, ali je namenite dovolj. Ni pa treba, da vam skrb za zdrave zobe s stroški povzroča sive lase, saj obstaja rešitev.

Višina doplačil za nadstandardni material in storitve ter plačil za storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije ali pa jih zaradi čakalnih vrst ne more zagotoviti takoj, ko jih potrebujete, pogosto preseneti. Slovenci te stroške po raziskavi družbe Valicon praviloma podcenjujemo. Pričakujemo, da bomo plačali manj, kot je dejanski strošek.

S staranjem zobovja se stroški za redno vzdrževanje in popravilo stanja v ustni votlini le še višajo. Zneski, ki jih pustite pri zobozdravniku, bodo tako z vsakim dodatnim letom starosti višji.

Da vam denimo na vstavitev implantata ne bo treba s škrbino v ustih čakati nekaj mesecev in da bo ta izdelan iz nadstandardnih materialov, boste odšteli skoraj povprečno slovensko plačo.

K zobozdravniku brez stresa

Da se ne bi bali izdatkov, je smotrno razmisliti o zavarovanju, ki omogoči, da vam vaš izbrani zobozdravnik storitev opravi z nadstandardnimi materiali in brez dodatnih stroškov.

V članku o kritjih obveznega, dopolnilnega in dodatnega zavarovanja si preberite, kakšne stroške iz žepa lahko pričakujete pri zobozdravniku.

Dodatni zavarovanji Zobje in Zobje+, ki ju je pripravila Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, vas pri vašem osebnem zdravniku razbremenita doplačil za višjo kakovost storitev in materialov, na primer za bele zalivke.

Za storitve protetike iz seznama zavarovalnice, ki so v celoti samoplačniške, ter za preventivo (eno čiščenje zobnega kamna in peskanje letno) pa boste z zavarovanjem Zobje+ stroške dobili povrnjene v celoti. Zavarovalnica bo namreč po vašem zahtevku za povračilo stroškov, ki ga lahko oddate tudi z mobilno aplikacijo Triglav zdravje, na vaš bančni račun povrnila znesek, do katerega ste upravičeni.

Še vedno boste lahko obiskovali svojega izbranega zobozdravnika iz javne mreže ali koncesionarja, le da vas nadstandardne in samoplačniške storitve in materiali, ki presegajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne bodo udarili po žepu.

Kaj pa izračun? Letni stroški za zavarovanje se vam bodo povrnili že po enem čiščenju zobnega kamna ali dveh novih belih zalivkah.

Imate kakšno vprašanje o zavarovanju zob? Odgovore na najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljate, poiščite tukaj.

TEST: Kako pa kaj vaši zobje?

Razumete skrb za svoje zobe le kot občasno ščetkanje, zobozdravnika pa obiščete le, če nujno potrebujete pomoč? Ali imate morda povsod s seboj ščetko, zobno kremo, zobno nitko in ustno vodico, z zobozdravnikom pa sta najboljša prijatelja? S testom ugotovite, ali se zobem posvečate premalo ali morda v skrbi zanje celo pretiravate. Seznanite se z boleznimi, ki jih lahko povzroča nezdrava ustna votlina, in vzemite zdravje svojih zob v svoje roke.