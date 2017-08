Ameriška vladna agencija: Leto 2016 najtoplejše v zgodovini merjenja

Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je v najnovejšem poročilu o podnebju ugotovila, da je bilo lansko leto najtoplejše doslej v 137 letih merjenja temperatur.

Ob tem je bila morska gladina najvišja (od leta 2015 se je dvignila za 3,4 milimetra, kar je že šesta letna rast zapored), tako kot temperature na površini Zemlje in morij, najvišja je bila tudi koncentracija toplogrednih plinov, ledeniki na severnem in južnem tečaju pa so bili najmanjši doslej. Skrčili so se že 37. leto zapored. Leto 2016 je bilo tretje zaporedno najbolj vroče leto.

Poročilo kot razlog za tako visoke temperature navaja dolgoročno globalno segrevanje in vremenski pojav El Niño v Tihem oceanu, ki vpliva na vreme po svetu in je bil lani nenavadno velik. Poročilo je za ameriško agencijo pripravilo skoraj 500 znanstvenikov iz več kot 60 držav.

Huda suša, največ padavin, poplave, vročina

Meritve med drugim ugotavljajo, da je bila osmina Zemlje lani izpostavljena hudi suši, narasla je količina padavin, več je bilo poplav ter vročinskih valov. Najhujši je zajel Indijo.

Svet je lani prizadelo 93 tropskih ciklonov oziroma 13 odstotkov več kot običajno, med katerimi je bil najhujši orkan Matthew, ki je na Haitiju zahteval 1.000 smrtnih žrtev.

Poročilo je objavljeno v času, ko ZDA načrtujejo izstop iz pariškega podnebnega sporazuma, katerega namen je boj proti oziroma omilitev podnebnih sprememb. Ameriški predsednik je podnebne spremembe označil za kitajsko potegavščino, katere namen naj bi bil škodovanje ameriškemu gospodarstvu.

