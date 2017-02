ZDA: Agencijo za varstvo okolja bo vodil človek, ki jo je večkrat tožil

Ni verjel v segrevanje ozračja

18. februar 2017 ob 12:58

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je kljub ostrim kritikam potrdil Scotta Pruitta na mesto vodje Agencije za varstvo okolja (EPA). Pruitt je v preteklosti vložil najmanj 14 tožb proti agenciji v korist naftne industrije in podjetij, ki onesnažujejo okolje.

Pruitta, nekdanjega pravosodnega ministra zvezne države Oklahoma, je senat potrdil z 52 glasovi proti 46 kljub dramatičnim svarilom okoljevarstvenih organizacij in demokratov. Senat je doslej tako potrdil 14 od 22 kandidatov za visoke položaje v vladi predsednika Donalda Trumpa.

Kritiki Pruittovega imenovanja so izpostavljali njegova stališča glede podnebnih sprememb. Do pred kratkim se je namreč strinjal s predsednikom, ki je dejal, da so trditve o segrevanju ozračja potegavščina Kitajske, ki želi s tem uničiti ameriško gospodarstvo in delovna mesta. Na senatnih zaslišanjih je Pruitt zatrjeval, da se s tem več ne strinja, vendar pa nasprotnikov ni prepričal.

Tožil agencijo v korist naftne industrije

Ob tem je Pruitt tesno povezan z naftno in plinsko industrijo. Na mestu pravosodnega ministra Oklahome je v korist naftne industrije in podjetij, ki onesnažujejo okolje, vložil najmanj 14 tožb proti agenciji, ki jo bo zdaj vodil. Poleg tega Pruitt skupaj z večino republikancev meni, da okoljski predpisi zavirajo gospodarsko rast in niso potrebni. Zato so mu nasprotovali praktično vsi zaposleni v omenjeni agenciji.

Proti Pruittu je glasovala tudi republikanska senatorka Susan Collins iz zvezne države Maine. A republikanci so na svojo stran pridobili dva demokrata, Heidi Heitkamp iz Severne Dakote in Joeja Manchina iz Zahodne Virginije, ki je Trumpa s prisotnostjo podprl tudi med podpisom zakona, ki omogoča ponovno odmetavanje rudniških odpadkov v reke in potoke.

Elektronska pošta ni več pomembna

Demokrati so bojkotirali glasovanje o njegovi potrditvi v pristojnem senatnem odboru, ker so zahtevali objavo elektronske pošte med njim in naftnimi podjetji. Na sodišču v Oklahomi so zmagali, vendar pa je sodnica ukazala, da ima Pruitt deset dni časa za predajo pošte. Z opozarjanjem na republikansko obsedenost z elektronsko pošto Hillary Clinton so zahtevali odlog glasovanja, vendar pa jih je republikanski vodja večine Mitch McConnell zavrnil.

B. V.