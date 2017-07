Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Do torka bodo temperature še precej visoke. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Do torka bo še pošteno vroče, ponekod nizka raven podtalnice

Prihodnji teden več padavin

20. julij 2017 ob 08:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od danes do vključno ponedeljka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, povečana pa je tudi možnost požarov v naravi, opozarjajo na agenciji za okolje.

Danes bo sončno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo povečini sončno in vroče vreme. Popoldne ali zvečer bodo posamezne vročinske nevihte. Pihal bo veter zahodnih smeri.



Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da se je zaradi suhega in vročega vremena povečala nevarnost požarov v naravi, zato svetujejo previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju. Stanje nevarnosti požarov bo trajalo do prvih obilnejših padavin in znižanja temperatur, predvidoma do začetka prihodnjega tedna, so opozorili.

Zelo velika verjetnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju je po podatkih agencije za okolje na območju Bele krajine, Brkinov, Dolenjske, Kočevskega, Obale, Pomurja, Spodnjega Posavja in Zgornjesavskega.

Ni še kritično, ni pa dobro

Visoke temperature zraka povzročajo tudi večjo stopnjo izhlapevanja in porabo morebitne padavinske vode za rast rastlin. Zaradi tega se količina padavin, ki obnavlja podzemno vodo, zmanjša, kar neugodno vpliva na napajanje vodonosnikov, pojasnjujejo na agenciji za okolje.

Zato v delih vodonosnikov jugovzhodne Slovenije, kamor sodijo predvsem vodonosniki Krško-Brežiškega polja, in delih kraških vodonosnikov zaradi večjega izpada padavin v tem času beležijo nizke do zelo nizke gladine podzemne vode. Nizke vodne količine v tem času beležijo tudi na izvirnem območju Rižane.

Upadanje gladine podtalnice se bo nadaljevalo vse do nastopa obilnejših padavin, so še opozorili.

A. Č.