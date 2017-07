Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tako prijateljujejo opičji, levji in tigrovi mladiči. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Živali, ki jim ni mar za razlike - nenavadna živalska prijateljstva

Zanimiva živalska prijateljstva

15. julij 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če se ljudje obremenjujemo z najrazličnejšimi razlikami in težavami, pa je na drugi strani živalim za tovrstne stvari popolnoma vseeno.

Tako se ustvarijo precej nenavadna živalska prijateljstva, kjer prijateljujeta tudi živali, ki sta sicer v splošnem v odnosu plenilec-plen - recimo mačka in miš, krokodil in želva, lev in pes ...

So pa tovrstna prijateljstva pogostejša med mladiči, saj naj bi drug drugega izkoristili za tolažbo, ravno tako pa naj bi bila pogostejša pri tistih živalih, ki živijo v ujetništvu.

Več fotografij si lahko ogledate v spodnji galeriji.

