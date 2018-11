Gregor Sluga bo začasno nadomestil odstavljenega direktorja Arsa

Vlada imenovala v. d. genralnega direktorja Arsa

15. november 2018 ob 15:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je v ponedeljek odstopil direktor Agencije RS za okolje Joško Knez, je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja vlada imenovala Gregorja Slugo. Ta bo agencijo vodil do imenovanja novega direktorja oziroma največ šest mesecev.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je konec oktobra odredil notranji nadzor nad delom Arsa v primeru dveh postopkov, ki ju je agencija vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Ugotovitve neodvisne komisije za notranji nadzor so pokazale številne nepravilnosti, saj sta bili pri obeh postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb.

Generalni direktor Joško Knez je zato v ponedeljek podal svoj odstop, vlada pa je danes tudi izdala odločbo, s katero ga je razrešila s položaja. Knez je bil sicer na čelo Arsa imenovan 7. februarja letos, mandat pa bi se mu iztekel 28. februarja 2023, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili po seji vlade.

Vlada je na položaj v. d. generalnega direktorja Arsa zato imenovala Gregorja Slugo, ki od leta 2013 opravlja naloge namestnika generalnega direktorja agencije. Arso bo vodil do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je do 15. maja 2019.

La. Da.