Inšpektorji prepovedali pašo okoli Kemisa, krajani hočejo analizo iz tujine

Onesnaženje ni zajelo večjega območja

26. maj 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 20:24

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

Analiza vzorcev krme in solate po požaru v vrhniškem Kemisu je pokazala, da so vsi vzorci solate ustrezni, le en vzorec krme neposredno ob Kemisu ni. A krajani s pojasnili pristojnih niso zadovoljni.

V vzorcu trave iz neposredne bližine pogorišča so inšpektorji namreč našli nevarne dioksine in furane nad mejno vrednostjo, so z uprave za varno hrano pojasnjevali na srečanju z Vrhničani. Zato so v okolici Kemisa, okoli neskladnega vzorca trave, v radiju 1.600 metrov začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, seno in silažo. Dokler ne dobijo vseh izsledkov analiz, pa pozivajo prebivalce, naj ne jedo sadja in zelenjave z vrtov na omenjenem območju.

Vzorec solate ob avtocesti je vseboval težke kovine pod mejno vrednostjo, dioksini in furani so sicer bili prisotni, a pod mejami, pesticidov pa niso našli. Vsi preostali rezultati vzorcev trave pa so bili po do zdaj analiziranih parametrih skladni.

Ni bilo podatkov o tem, kaj vse je gorelo

Po besedah Jerneja Drofenika z urada za varno hrano so vzorčili travo, solato in zemljo na kmetijskih površinah na območju, kjer se je valil dim ob požaru. Analizirali so pet vzorcev trave in dva vzorca solate, analiza petih vzorcev zemlje s kmetijskih površin pa še traja. Izsledki bodo znani na začetku prihodnjega tedna. Solato in travo je uprava za varno hrano vzorčila, ker sta to trenutno najdostopnejša hrana in krma na prizadetem območju in ker imata vzorca glede na svojo maso največjo površino onesnaženja.

Želeli konkretne odgovore

Vendar Vrhničani po poročanju TV Slovenija niso bili preveč zadovoljni s pojasnili uprave. Ljudje so namreč pričakovali konkretne odgovore o tem, ali lahko obdelujejo svoje vrtove, kaj naj naredijo za svoje in zdravje svojih otrok, pojavili pa so se tudi pozivi, naj se Kemis umakne z Vrhnike. Pred poslopjem so v ta namen zbirali tudi podpise. V torek bo še izredna seja občinskega sveta, na kateri naj bi bila tudi točka, ali naj Kemis še ostane na Vrhniki.

Iz občinstva je bilo najpogosteje slišati očitek, da so pristojne službe vzorčile hrano in krmo na območju, ki ni bilo najbolj pod udarom dima s požarišča. Občani so zahtevali, naj se razišče predvsem "linija od Kemisa proti Vrhniki". Jezno so izražali nezadovoljstvo, da rezultati vzorčenja prihajajo z zamudo in da so 11. dan po požaru še vedno nepopolni.



Pristojni so jim odgovorili, da je ključni razlog za pozne izsledke pomanjkanje podatkov, kaj natančno je v Kemisu gorelo. Zato niso mogli vedeti, katera onesnaževala ali nevarne snovi iskati v odvzetih vzorcih, so pojasnili.

Prelaganje odgovornosti

Največ razburjenja je izzvalo vprašanja enega od občanov, zakaj ni bilo izvedeno vzorčenje na številnih zelenjavnih vrtičkih, ki so na prizadetem območju, ter kdo bi ga moral opraviti. Nihče od predstavnikov pristojnih službi ni ponudil odgovora, ampak so se zapletli v pogovor, kdo je pravzaprav odgovoren. Občinstvo se je odzvalo s slabo voljo in posmehom.

Več občanov je tudi zahtevalo, naj vzorčenje zraka, vode in tal ter hrane in krme opravi ena od uglednih tujih ustanov. Zahtevo so utemeljili z besedami, da se država in domača stroko ne zavedata, da je požar v Kemisu povzročil ekološko katastrofo, ali pa se le sprenevedata, da tega ne vesta in "se delata norca iz ljudi".

Veliko slabe volje med občinstvom je izzvalo tudi dejstvo, da po njihovem mnenju nihče od sogovornikov iz pristojnih služb ni postregel s prepričljivim odgovor, do kod se razteza prizadeto območje. Vendarle pa je bilo slišati tudi nekaj pohval na račun stroke, ki se je po besedah ene od občank kljub izostanku koordinacije potrudila čim prej ugotoviti okoljske vplive požara.

