Kemis ne sme sprejemati novih odpadkov, okoljevarstveno dovoljenje ohranja

Odpadke lahko še izvažajo

Kemis ima sicer še vedno dovoljenje za izvoz odpadkov oziroma mu je bilo celo odrejeno, da mora v okviru sanacije poskrbeti za že sprejete odpadke. Nove nevarne odpadke, ki nastajajo v Sloveniji, pa bodo do vzpostavitve normalnih razmer lahko vozili v druga tovrstna podjetja v Sloveniji ali tudi v tujino.

Odločba o prepovedi velja od petka dalje in morebitna pritožba ne zadržita njene izvršbe, za zdaj pa nimajo informacij, da bi jo v podjetju kršili. V tem primeru bi inšpekcija ukrepala v skladu s pristojnostmi, je dejal Kaiser in dodal, da drugih okoljevarstvenih nepravilnosti doslej v Kemisu še niso ugotovili, saj ugotovitveni postopek še poteka.

"Dokler sanacija ne bo končana, bo Kemis pod stalnim nadzorom naše inšpekcije - že zato, da bo z odpadki, ki jih bo podjetje pospravilo na lokaciji, ravnalo tako, kot je treba. Ko bodo vzpostavili normalno stanje, bo še en nadzor, kot predvidevajo predpisi. Gre za en redni pregled v času od enega do treh let. Glede na dogodek bo Kemis verjetno padel v najvišjo kategorijo tveganja. To pomeni, da bodo tam zelo verjetno potekali letni inšpekcijski pregledi," je dejal direktor inšpekcije.

Ohranjeno okoljevarstveno dovoljenje

Podjetju za zdaj ne bo treba pridobivati novega okoljevarstvenega dovoljenja, saj mu ga niso odvzeli. To lahko stori agencija za okolje (Arso). Ena izmed možnosti je, da to stori na predlog inšpektorja za okolje, a le, če je ta izdal odločbo, zavezanec pa je kljub pravnomočnosti ni spoštoval.

Kaiser je ob tem še dejal, da bi v konkretnem primeru morale kaj reči tudi druge pristojne službe, zlasti požarna inšpekcija. Nekateri drugi obrati v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki, imajo namreč nameščen sistem za avtomatsko gašenje požara s peno. "Če bi ga tukaj imeli, verjetno danes dogodka ne bi obravnavali," je dejal in napovedal izredno akcijo nadzora tovrstnih podjetij.

O primernosti lokacije na Vrhniki se ni želel opredeljevati, saj bo moral svoje opraviti Arso. Če bodo podane pravne podlage, da lahko predlagajo odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, bodo to tudi storili, je poudaril Kaiser.