Krka in Ljubljanica se na območju vsakoletnih poplav razlivata

Zaradi zimskih razmer velja na cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, navaja prometnoinformacijski center za državne ceste. Ob tem voznike opozarja, da naj danes in v ponedeljek zaradi možnih snežnih padavin vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in naj se na pot ne odpravljajo brez potrebne zimske opreme.