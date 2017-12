#MMCdebata: "Da bi bil tole sneg namesto dežja, bi ga pa imeli rekordno to zimo."

83. MMC-debata o obilnih padavinah, poplavah in vetrolomu

16. december 2017 ob 07:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija, Radio Slovenija

"Prav neverjetno je - zmeraj, ko močno piha, najprej odkrije šole. Objekt, ki bi moral najbolje biti zavarovan v celi vasi/mestu," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na vetrolom, ki je pustošil po Sloveniji.

V preteklem tednu so imeli povsod po Sloveniji obilo težav z vremenom. Z obilnimi padavinami in vetrolomom, ki je pustošil, odkrival in lomil drevesa. Podrta drevesa so naredila veliko škode na električnem omrežju.

Orkanski veter in narasle vode so ogromno škode povzročili predvsem v črnjanski občini. Veliko škode je bilo na cestni infrastrukturi in vodotokih, odkrite so bile strehe več stanovanjskih in gospodarskih objektov, sprožili so se plazovi, zaradi obsežnega vetroloma je prizadet gozd, kar nekaj cest je bilo popolnoma neprevoznih.

Cilj pospraviti drevesa do maja

Državno gozdarsko podjetje Slovenski državni gozdovi bo pospešeno začelo sečnjo dreves, poškodovanih v obsežnem vetrolomu, je napovedal kmetijski minister Dejan Židan. Cilj je, da se vsa poškodovana drevesa iz državnih gozdov pospravijo do maja. Ministru Židanu so vodilni v Slovenskih državnih gozdovih zagotovili, da so pripravljeni na odpravo škode, ki je nastala zaradi obsežnega vetroloma ob viharnem jugozahodniku. Po posrednih ocenah naj bi veter poškodoval za okoli 500 tisoč kubičnih metrov lesa. V družbi so po ministrovih besedah prilagodili načrte, tako da bodo v ponedeljek njihove ekipe že odpirale gozdne prometnice. V nadaljevanju naj bi se pospešeno začela sečnja poškodovanih dreves.

Veliko škode na električnem omrežju

Po podatkih Elektra Ljubljana, ki poleg Ljubljane z okolico pokriva tudi Kočevje, Novo mesto in Trbovlje, je število gospodinjstev brez elektrike naraslo na 20 tisoč, na območju Elektra Celje je bilo v torek zjutraj brez energije še vedno okoli 3.700 odjemalcev, iz Elektra Primorska pa so takrat sporočili, da jim je uspelo odpraviti večji del napak na področju Tolmina in Kobarida. Elektriko je čakalo še okoli 500 gospodinjstev, prav toliko tudi na Gorenjskem.

Mitja Lisjak