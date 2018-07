Na Dolenjskem veter podiral drevesa, voda zalivala kleti

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo

21. julij 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Agencija RS za okolje opozarja, da so do sredine noči na nedeljo mogoča krajevna neurja. Na območju Novega mesta je že nastala močnejša nevihta, nekaj dela pa so že imeli tudi gasilci.

Neurje, ki se je razbesnelo nad Novim mestom, je povzročilo nekaj škode. Po podatkih Agencije RS za zaščito in reševanje je meteorna voda zalila kleti več stanovanjskih objektov, močan veter pa je podrl nekaj dreves. Zaradi udara strele je v novomeškem naselju Lešnica zagorel kozolec. Požar so že pogasili iz GRC-ja Novo mesto in prostovoljni gasilci z Otočca. Ponekod je klestila tudi toča.

Nevihtna celica se z območja Novega mesta počasi pomika proti severovzhodu oz. Posavju, kjer so mogoči močnejši nalivi, sunki vetra in toča.

.

Tudi drugje se bodo popoldne, zvečer in v prvem delu noči še pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Ob tem lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo, ko je mogoče pričakovati spremenljivo do pretežno oblačno vreme s plohami in nevihtami. Te bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

Sa. J.