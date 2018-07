Junijsko neurje povzročilo 1,7 milijona evrov škode v gospodarstvu

Ocena skupne škode v občini Črnomelj presega 20 milijonov evrov

7. julij 2018 ob 11:30

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Ocenjena gospodarska škoda po junijskem neurju s točo znaša 1,7 milijona evrov. Na strojih in opremi je v neurju, ki je najbolj prizadelo Črnomelj, nastalo za 702.200 evrov škode, na zalogah za 141.260 evrov, zaradi izpada prihodka pa je škoda ocenjena na skoraj 872.000 evrov.

Ministrstvo za gospodarstvo je oceno škode, ki jo je prijavilo 36 oškodovancev, že posredovalo upravi za zaščito in reševanje. Če bo vlada razglasila junijsko neurje s točo za naravno nesrečo in bo finančno ministrstvo zagotovilo sredstva za odpravo posledic škode, bo ministrstvo pripravilo program odprave posledic škode v gospodarstvu in pozvalo oškodovance, da predložijo dokazila. Oškodovanci prihajajo iz občin Črnomelj, Veržej, Ljutomer, Križevci, Beltinci, Apače, Ormož in Ivančna Gorica.

Med najbolj znanimi gospodarskimi žrtvami neurja so bila večja podjetja v črnomaljski poslovni coni, kjer imajo obrate družbe Akrapovič, Polycom in Livar.

Na črnomaljski občini, kjer so sredi junija začeli zbiranje vlog za prijavo škode na stavbah, so v predpisanem roku prejeli več kot 1.500 vlog. Upoštevali bodo tudi zapoznele vloge in vse nemudoma začeli vnašati v spletno aplikacijo sistema za ocenjevanje škode uprave za zaščito in reševanje. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je povedala, da število vlog predstavlja tudi število poškodovanih objektov v občini.

Dozdajšnja ocena skupne škode v občini Črnomelj sicer presega 20 milijonov evrov, njen končni znesek pa bo znan predvidoma konec julija.

G. C.