Najprej prihajata dež in poledica, nato še sneg

V petek popoldne in zvečer lahko po nižinah zapade od 10 do 20 cm snega

12. januar 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 12. januar 2017 ob 17:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtek popoldne in zvečer bodo predvsem na Primorskem in Notranjskem že manjše padavine, večinoma bo rahlo snežilo, ob morju pa rahlo deževalo. V noči na petek se bodo padavine širile proti vzhodu.

Po napovedih agencije za okolje se bo ponoči povsod pooblačilo. Padavine na jugozahodu se bodo okrepile in se širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo postopno dvigala, ponekod bo nevarnost poledice.

V petek dopoldne se bodo padavine razširile tudi na vzhodno Slovenijo. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo deževalo, sredi dneva in popoldne bo dež s severa prešel v sneg. Meja sneženja se bo postopno spustila do nižin. Najpozneje bo začelo snežiti južno od Ljubljane ter v notranjosti Primorske.



"Težava pri napovedi količine padavin v primeru sredozemskih ciklonov je, da so le-ti razmeroma majhni, zato je težko točno napovedati njihovo natančno lego. Že majhne razlike med napovedano in dejansko lego ciklona se lahko odražajo v večji razliki napovedane vrste in količine padavin pri nas."

"Trenutni izračuni predvidevajo, da bo do sredine noči na soboto, ko bo sneženje ponehalo, v večjem delu Slovenije po nižinah zapadlo od 10 do 20 cm, v višjih legah pa tudi več," so na spletni strani meteo.si zapisali vremenoslovci Arsa in dodali, da bo skupna količina padavin (dežja in snega) predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije znašala od 20 do 50 litrov/m2, lokalno v hribovitem svetu tudi več.

Nekateri vodotoki zamrznjeni, zato voda ne bo odtekala

Na Arsu ob tem opozarjajo, da so ob predvideni prehodni odjugi ponekod možne spremenjene odtočne razmere. Nekateri manjši vodotoki so zamrznjeni po vsej strugi, zato je njihova pretočnost zmanjšana. Zamrznjena so tudi tla. Predvidene padavine v obliki dežja lahko v takšnih razmerah ostanejo na površju oz. voda odteče po površini. Zlasti ob plitvih strugah manjših vodotokov lahko na izpostavljenih ravninskih mestih pride do razlivanj. Zaradi ledu in zmrznjenih tal lahko ponekod prihaja do zastajanja površinske vode.

Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh?

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. V nedeljo bo delno jasno in spet hladneje. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek kaže na delno jasno in hladno vreme. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V drugi polovici dneva bo oblačnost naraščala. Burja se bo nekoliko okrepila.

G. C., T. K. B.