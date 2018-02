Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V torek in sredo bodo ob ponovni okrepitvi burje najvišji valovi na odprtem morju presegali višino dveh metrov. Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul Zaradi burje je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton na hitri cesti Nanos–Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Podnanos–Manče–Vipava. Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina. Dodaj v

Nevarnost plazov in močnih sunkov burje

Do popoldneva bo rahlo sneženje povečini ponehalo

19. februar 2018 ob 13:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na izpostavljenih mestih bodo najmočnejši sunki burje presegali 100 kilometrov na uro, opozarja Arso, ponekod pa je že prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Burja na Primorskem že povzroča nekaj težav v prometu, sicer pa vremenoslovci napovedujejo oblačno vreme, sneg bo do popoldneva povsod po Sloveniji ponehal. V torek se bo burja najprej nekoliko umirila, nato pa se bo do srede spet okrepila in vztrajala še v četrtek. Drugje bo v sredo in četrtek pihal severovzhodni veter, večinoma bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo.

Nevarnost snežnih plazov

Še vedno so nevarna predvsem strma pobočja ter območja z napihanim snegom v bolj senčnih legah, kjer je stari sneg še mehek in slabo preobražen. Spontano plazenje je malo verjetno, se pa lahko plaz sproži ob večji obremenitvi, na spletni strani opozarja Agencija RS za okolje.

V torek naj bi rahlo snežilo v Julijskih Alpah, zahodnih in osrednjih Karavankah, količina novega snega bo majhna, medtem ko bo na skrajnem zahodu zelo verjetno povsem suho. Pihal bo zmeren severovzhodnik, ki se bo proti večeru krepil. V sredo bo vreme podobno, severovzhodni veter pa bo še nekoliko močnejši. V hribih in gorah bo temperatura pod ničlo.

Zaradi nizkih temperatur in oblačnosti se bo snežna odeja počasi sesedala, novi sneg pa bo veter prenašal v zamete. Ker bo do srede predvsem v vzhodnih Karavankah, na Pohorju ter v Kamniško-Savinjskih Alpah zapadlo do okoli 20 ali več snega, se bo tam postopno povečala nevarnost plazov. Sredi tedna bo na tem območju glavna nevarnost novi sneg, ki bo spihan v zamete.

