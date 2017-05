Novo vodstvo Slovenskih državnih gozdov zavihalo rokave

Na sedežu Slovenskih državnih gozdov v Kočevju se je predstavilo novo vodstvo družbe

5. maj 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z 235.000 hektarji gozdov oziroma z dve milijardi vrednim državnim premoženjem, je te dni podpisala pogodbo o odkupu 10 odstotkov delnic podjetja Snežnik v lasti Gozda Ljubljana.

Zdaj pa mora odkupiti še delež, ki ga imata v Snežniku Modra zavarovalnica in Kad. Snežnik kot nekdanji koncesionar se danes spopada s precejšnjimi težavami, zato bo treba družbo statusno preoblikovati, za kar obstajata dve možnosti, je dejal glavni direktor Slovenskih državnih gozdov Zlatko Ficko.

Prva je popolna pripojitev k matični družbi SiDG: "Ali pa jo oblikovati kot samostojno. To bo stvar, ki jo bomo hitro rešili, je pa vezana seveda na odkup delnic, tako da pridemo kot družba do 100-odstotnega lastništva." To naj bi se zgodilo do konca septembra.

Med prednostnimi nalogami nove zaposlitve

Sicer pa Ficko med prednostne naloge uvršča zaposlitev dodatnih ljudi: "Na tistih službah, ki so pomembne za samo poslovanje podjetja, za potek poslovnih procesov. Govorim o službi za urejanje gozdov, službi za gospodarjenje z javnimi viri."

Pomemben bo tudi dogovor o nadaljnji usodi gozdnolesnih centrov, pri čemer imata ministrstvi za finance in za gospodarstvo še vedno precej različni stališči, saj se še nista uskladili o tem, ali naj družba postavlja te centre ali ne. Zato vodstvo Slovenskih državnih gozdov že za prihodnje dni načrtuje obisk pri obeh ministrih, pa tudi pogovor s premierjem Mirom Cerarjem.

Ficko, ki je mandat nastopil v torek, poslovanje družbe po slabem letu - ustanovljena je bila prvega junija lani - označuje kot uspešno, za dosego zastavljenih ciljev pa bodo morali dopolniti organizacijo dela, poslovne procese in kadrovsko strukturo, urediti informatiziranje poslovanja družbe in dopolniti tehnično opremo.

T. H., Marko Škrlj/Radio Slovenija