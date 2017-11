Podnebne spremembe: Kljub opozorilom znanstvenikov o časovni stiski odločitev o ukrepih preložena za leto dni

Izplen podnebne konference spodbuden na področju kmetijstva

20. november 2017 ob 07:13

Bonn - MMC RTV SLO

Medtem ko številni znanstveniki opozarjajo, da se čas za spopadanje s podnebnimi spremembami izteka, pa politika na letošnji podnebni konferenci ni izpolnila pričakovanj in postregla s konkretnimi načrti za zmanjšanje škodljivih emisij. Nevladniki opozarjajo, da bodo cilji na področju zaščite okolja ogroženi, če konkretne odločitve ne bo prihodnje leto.



Predstavniki nevladnih organizacij in strokovnjaki, ki so se udeležili konference, so zato njen izplen sprejeli z mešanimi občutki. Nemalo kritik je letelo na premajhno ambicioznost pogajalcev, saj se je med konferenco prikradla novica, da bi vsaj zametke izvedljivih zavez lahko udeleženci sprejeli že letos.

Tako je predstavnik mednarodne zveze nevladnih organizacij Climate Action Network letošnji COP označil kot zanimiv in dolgočasen hkrati in obenem opozoril, da je prihodnje leto skrajni rok za sprejem konkretnih zavez, saj bi drugače tvegali spodkopavanje celotnega Pariškega sporazuma.

Zid med nevladniki in oblastniki

Čeprav so v nekaterih nevladnih organizacijah ostali optimistični, pa je večino zmotila odsotnost dialoga, ki se je simbolno kazala že s strukturo prizorišča. Če so bili pred letom dni v Marakešu nevladniki in predstavniki držav pod isto streho, pa so letos v Bonnu odločitve sprejemali v prostorih nekdanjega nemškega parlamenta, medtem ko so nevladniki svoje razprave in predstavitve opravljali v dober kilometer oddaljenem prostoru, kar so nekateri nevladniki ocenili kot simbolni »berlinski zid«, prostor med prizoriščema pa so občasno zasedli tudi protestniki.

Cilji Pariškega sporazuma, s katerim so se države zavezale k ohranitvi dviga povprečne globalne temperature znatno pod dvema stopinjama Celzija in da si bodo prizadevale k usmerjanju v trajnostni razvoj, ostajajo še brez operativnega načrta. Kljub opozorilom strokovnjakov že na konferenci, da se čas za implementacijo sporazuma izteka.

Politika na konkretne zaveze ni bila pripravljena

Posebej glasen odmev pa je pustila tudi peticija, ki jo je sprožil William Ripple z univerze v Oregonu in je prejela podpise več kot 15 tisoč znanstvenikov iz 184 držav. Ripple je v pozivu znanstvenikov človeštvu, kot je peticija poimenovana, poudaril, da so se emisije ogljikovega dioksida od leta 1992 povečale za 62 odstotkov, obenem pa je povečanje populacije prispevalo tudi k povečanju potrošnje in s tem posledic za okolje.

A ambicije znanstvenikov po pospeševanju sprejema konkretnih zavez so ob nastopih voditeljev držav naletele na politično prizorišče, kjer je bilo sporočilo nemške kanclerke Angele Merkel usmerjeno predvsem v kritiko napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bodo ZDA odstopile od sporazuma. Medtem ko je njeno sporočilo, da je potrebno upoštevati tudi socialne posledice, ki jih bo prinesel odmik od premoga, za delavce v tej industriji, jasno nakazalo, da soglasja o konkretnih zavezah letos še ne bo. Bolj konkreten je bil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal, da si bo Francija prizadevala za omejitve uvoza iz držav, ki si ne bodo prizadevale za izboljšave na področju podnebnih sprememb.

Operativni načrt pustil mešane občutke

Končni izplen pogajalcev je tako postal operativen načrt za dialog »Talanoa«, ki bo med pogajalci potekal prihodje leto maja in naj bi prinesel na prihodnji podnebni konferenci združenih narodov dejanske načrte kako doseči predvideno zmanjšanje emisij. Velik del predstavnikov lokalnih skupnosti kot tudi nevladnikov tega niso pospremili z navdušenjem, a po mnenju Yunusa Arikana iz mednarodne zveze lokalnih oblasi za trajnostni razvoj (ICLEI) je vendarle optimizem najti v napredku na tem področju, saj je predvideni model izmenjave informacij in pogajanj učinkovit, zato ne dvomi v njegov uspeh prihodnje leto.

Sicer pa je poudaril tudi, da je pot k cilju zmanjšanja emisij predvsem v podpori uspešnih projektov na lokalni ravni, saj je tak pristop z lokalne ravni proti nacionalni bistveno bolj učinkovit. Podporo lokalnim iniciativam v Pacifiku in tudi Sredozemlju, ki je zaradi segrevanja morja čedalje bolj ranljiv, kar kažejo vse bolj pogoste suše. A Arikan obenem priznava, da zgolj lokalna aktivnost ni dovolj za reševanje težav celotnega planeta, temveč bo potrebno tudi soglasje na nadnacionalni ravni.

Kot dober primer lokalnih iniciativ je bila večkrat izpostavljena Ameriška zaveza, kot se je glasil slogan predstavnikov lokalnih oblasti iz posameznih držav ZDA, ki so z udeležbo na konferenci potrdili svojo zavezanost Pariškemu sporazumi in na tak način predstavljali kritiko Trumpovi odločitvi.

Svetovanje in pomoč k trajnostnemu kmetijsvu

Več navdušenja pri nevladnikih pa je požela odločitev o oblikovanju posebnih teles v združenih narodih za področje kmetijstva, kjer se skupaj z rastjo prebivalstva pričakuje tudi povečanje emisij. Posebni telesi bosta tako v prihajajočih letih zbirali predloge za tehnološko izboljšavo, kmetijstva, izboljšavo zemlje, učinkovitejšo porabo gnojil in analizo družbenih učinkov podnebnih sprememb na področju kmetijstva.

Obe telesi bosta leta 2020 izdali poročilo na podlagi katerega se bodo oblikovali predlogi za konkretne ukrepe na področju kmetijstva. Predstavnica organizacije za prehrano in kmetijstvo pri združenih narodih Julia Wolf je odločitev ocenila kot eno ključnih v zadnjih letih, saj je področje kmetijstva zaradi težav pri iskanju soglasja prvič doseglo napredek pri zavezah za zmanjšanje emisij

Enakost spolov bo v prihodnje upoštevana

Najbolj bučno proslavo nevladnikov, ki se je na prizorišču konference zavlekla pozno v noč pa je prinesel sprejem akcijskega načrta za enakost spolov. Načrt predvideva večje vključevanje žensk v vse postopke združenih narodov in upoštevanje enakosti spolov pri oblikovanju politik na področju pomembna. Po besedah Anne Barre iz organizacije Women Engage for a Comon Future (WECF), je ta odločitev rezultat desetletnih prizadevanj za enakost spolov tudi na področju podnebnih sprememb.

Poudarila je, da so zlasti v državah, kjer enakost spolov ni zagotovljena, ženske na področju podnebnih sprememb še bolj izpostavljene negativnim posledicam, kot so revščina in pomanjkanje. Razočarana pa je bila, da akcijskega načrta ni spremljal tudi finančni načrt za njegovo izvedbo.

Financiranja deležni tudi tvegani projekti

Finančni vidik reševanja podnebnih sprememb je zaznamoval tudi letošnji COP, saj je financiranje projektov za izboljšavo podnebnih sprememb nenazadnje tudi razlog za napovedano odločitev ZDA za izstop iz pariškega sporazuma. Medtem ko je vrh evropske politike izpostavljal, da so tudi trajnostne naložbe priložnost za gospodarski razvoj, pa so nevladniki opozarjali, da bo prehod na obnovljive vire za seboj potegnil tudi družbene posledice na območjih, kjer je industrija energentov prevladujoča dejavnost. Zato upajo, da bodo v pogajanja vključeni tudi načrti za prekvalifikacijo delavcev na teh območjih in njihovo prezaposlitev na področja obnovljivih virov.

Sicer pa so na področju financiranja podnebnih sprememb izpostavljali predvsem aktivnosti zelenih skladov, evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ter Evropske investicijske banke (EIB). V slednji so tako izpostavili svojo zavezanost k implementaciji pariškega sporazuma z dolgoročnimi posojili trajnostnom projektom, po ugodnejših pogojih od komercialnih bank. Ob povečanju povpraševanja vlagateljev so v zadnjih letih pričeli s financiranjem tudi bolj tveganih projektov.

A ta financiranja so kljub ciljem izboljšana podnebnih sprememb podvržena poslovni logiki. Na vprašanje ali v tem obstajajo tudi tveganja, saj je nenazadnje prav ta poslovna logika privedla do večine okoljskih težav predsednik podnebnega financiranja pri EIB Christopher Knowles odgovarja, da bi se še pred nekaj leti teh tveganj bal, a se danes vsi, tudi velika podjetja zavedajo pomena trajnostnega razvoja in investicij vanj. Knowles je prepričan, da se bodo tudi največja podjetja morala spremeniti in v poslovne modele vključiti tudi trajnostni razvoj, saj drugače ob zavedanju podnebnih sprememb ne bodo več obstala.

Luka Lukič