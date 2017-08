Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pogrešana žival: pes pasme jack russel terrier (Maribor)

23. avgust 2017 ob 08:41

Maribor - MMC RTV SLO

Opis živali: Izgubil se je pes pasme jack russel terrier, star je 1,5 leta. Okoli vratu ima rdečo ovratnico z obeskom, na katerem sta njegovo ime (Jack) in telefonska številka lastnika. Izgubil se je na relaciji Hoče—Pivola—Hočko Pohorje (širša okolica Maribora). Je zelo prijazen do ljudi in živali. Če ga je kdo opazil, naj pokliče na telefonsko številko lastnika.

Kje je žival pogrešana? Širša okolica Maribora (Hoče—Pivola—Hočko Pohorje).

Od kdaj je žival pogrešana?

11. 8. 2017 pozno zvečer.

Kontaktni podatki lastnika:

068 15 43 91 (Manja Satler)

M. I.