Ponedeljkov dan sta v dobršni meri krojila sneg in veter

Na pot pravočasno in z zimsko opremo

13. november 2017 ob 07:48,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 18:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Slovenijo je prvič v tej sezoni zajelo sneženje do nižin. Največ težav v prometu in pri oskrbi z elektriko je vreme povzročilo na Notranjskem, v severnem delu Primorske in osrednjem delu.

V severnem delu Primorske je začelo snežiti že v nočnem času, zato je Cestno podjetje Gorica začelo plužiti že okrog treh. Snežne razmere so bile tudi na cestah Notranjske in Brkinov, zaradi zdrsov tovornjakov je bila dopoldne zaprta primorska avtocesta.

Zaradi snega je še vedno nekaj težav na slovenskih cestah. Na prelazih Predel, Ljubelj, Korensko Sedlo in Radlje je obvezna zimska oprema, čez Jezersko ter na cesti na Pokljuko pa verige. Cesta Mojstrana-Vrata ter cesta čez prelaz Vršič sta zaprti. Na cestah Razdrto-Manče ter Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič velja prepoved prometa za priklopnike in polpriklopnike, na mejnih prehodih Petrina ter Babno Polje pa prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani.

Promet po Vipavski dolini je prepovedan zaradi burje, velja zapora tretje stopnje, to je prepoved za vsa tovorna vozila in avtobuse. Močna burja na Goriškem tudi sicer povzroča precej težav, saj podira drevesa in ogroža promet, odkriva strehe in ogroža mimoidoče.

Na stotine gospodinjstev brez elektrike

Okvare, ki so zaradi vremena nastale na napravah distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektra Primorske, so večinoma odpravili. Še vedno je na njihovem območju brez električne energije 120 odjemalcev, in sicer 80 na Postojnskem in 40 na Ajdovskem. V Kobaridu je čez dan brez električne energije ostalo tisoč odjemalcev. Zaradi popravila daljnovoda čez avtocesto je bila ta zaprta dodatne pol ure. V času zapore na avtocesti je namreč na cestišče padla žica daljnovoda Dolenja vas-Senožeče.

Zaradi sneženja in posledično lomljenja drevja je tudi na območju Elektra Celje ponekod še izpad električne energije. Brez nje je trenutno še 315 gospodinjstev, največ na območju Mežice.

Vseh težav še niso odpravili na območju Elektra Ljubljana, kjer je na daljnovodu Begunje pretrgan vodnik in je trenutno brez napajanja še približno sto odjemalcev. Največ težav so imeli v Cerknici in na Uncu, kjer je bilo zaradi podrtega drevja brez elektrike kar 2.000 gospodinjstev.

V prestolnici in na severovzhodu ni večjih težav

Sneg je v zgodnjih jutranjih urah pobelil tudi prestolnico. Ljubljanska zimska služba je posipanje cest začela ob 5.30, nadaljevali pa so s čiščenjem površin za pešce. Dežurna služba je bila v pripravljenosti od nedelje zvečer, zato jih sneg ni presenetil.

Današnje sneženje za zdaj na severovzhodu države ni povzročilo večjih težav, zimske službe so bile ponoči in dopoldne dejavne le v višje ležečih delih Pohorja, kjer je zapadlo tudi do 30 centimetrov snega.

Na Koroškem, kjer je preteklo noč sprva močno deževalo, potem pa je začelo snežiti, je pobelilo tudi doline, a snega za zdaj v dolinah ni veliko. Kot je povedal Aleksander Celan iz družbe VOC Celje, je v dolinah zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, na višje ležečih območjih občin Črna na Koroškem in Ribnica na Pohorju ter na Kopah pa je novega snega za od 25 do 30 centimetrov.



Po nižinah se sneg ne bo obdržal

Sneg, ki je zjutraj pobelil tudi nekatera nižinska območja po državi, se ne bo obdržal. Ker so tla topla, se sneg tali sproti, kak dan ali dva pa se bo obdržal le na legah, višjih od 500 metrov nadmorske višine, je pojasnila dežurna vremenoslovka na Agenciji RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik.

Noč na sredo bo nekoliko hladnejša, ponekod bodo temperature padle tudi pod ledišče. V drugi polovici tedna pa se bodo dnevne temperature dvignile tudi do osem stopinj Celzija. Vremenoslovci novih snežink po nižinah v kratkem ne napovedujejo, padavine pa se v majhnih količinah obetajo v soboto in nedeljo, je še pojasnila Hladnikova.

Nepravilno umikanje vozil na primorski avtocesti onemogoča vožnjo reševalnega vozila.

Posnetek: Klemen Rebec/ ZD Postojna



Na prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme. Vozniki lahko pričakujejo nevšečnosti v prometu, zelo počasen promet, zastoje, izločanje tovornih vozil in daljše potovalne čase.

Ponekod na Gorenjskem se na nekaterih cestah sneg že oprijema vozišča. Največ ga je na cestah na območju Kranjske Gore, kjer se sneg oprijema vozišča od Mojstrane naprej proti Ratečam, sneg je na cesti tudi na območju Jezerskega in proti Ljubelju, na škofjeloškem območju pa na odseku Železniki-Podbrdo. Zahtevne vozne razmere so tudi na preostalih cestah, kjer je cesta mokra in spolzka, je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Kjer se sneg oprijema vozišča, je obvezna zimska oprema, povsod pa je potrebna previdnost in predvsem vožnja z zmanjšano in prilagojeno hitrostjo, povečano varnostno razdaljo, ustreznimi pnevmatikami in tehnično brezhibnim vozilom. Vozniki naj se izogibajo prehitevanjem in naj računajo na daljši čas potovanja, je še opozoril Kos.

Meja sneženja se je spustila do nižin

Padavine so se v jutranjih urah okrepile, meja sneženja pa se je marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Do večera, ko bodo padavine v glavnem povsod ponehale, bo nad okoli 500 metri zapadlo od 10 do okoli 25 centimetrov snega, po nižinah pa večinoma manj kot 10 centimetrov.

Največ snega bo zapadlo v visokogorju. Predvsem v Julijskih Alpah lahko zapade tudi okoli 50 centimetrov novega snega, tako da se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Lani v tem času padavin ni bilo. Jutranje temperature so bile okoli nič stopinj Celzija, dnevne pa okoli pet, se spominja Hladnikova. Prvi sneg je zapadel šele januarja.

Primorske reke še naraščajo, tam so možna manjša razlivanja, burja pa povzroča preko 2 m visoke valove. Več na: https://t.co/qnjCUI0Scx — ARSO vode (@ARSO_VODE) November 13, 2017

Po nižinah od večjih mest #sneži le v Ljubljani z okolico. V Novem mestu, Celju in Mariboru dežuje. Padavine bodo popoldne slabele in do noči večinoma ponehale. — ARSO vreme (@meteoSI) November 13, 2017

