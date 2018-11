Posledice podnebnih sprememb: Poplave, suše in vročinski valovi

Ocena podnebnih sprememb do konca stoletja

20. november 2018 ob 15:29,

zadnji poseg: 20. november 2018 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Temperatura se bo še naprej višala, s kakšno hitrostjo in kako močno pa je odvisno od tega, kako nam bo uspelo omejiti izpuste toplogrednih plinov, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji opisuje klimatologinja Mojca Dolinar.

Agencija za okolje (Arso) in okoljsko ministrstvo (MOP) sta predstavila prve rezultate projekta ocene podnebnih sprememb v Sloveniji vse do konca stoletja, ki nastajajo na račun izpustov toplogrednih plinov v ozračje.

Barbara Simonič z oddelka oddelek za podnebne spremembe na MOP-u je poudarila, da se je potrebno tako prilagajati, kot blažiti posledice podnebnih sprememb, ki se že kažejo, kot denimo v ekstremnih vremenskih dogodkih, kot sta žled ali hudourniške poplave ali pa v taljenju triglavskega ledenika. Najbolj izpostavljena je osrednjeslovenska regija, vendar je zaradi razvitosti najbolj prilagodljiva.

Arso je v oceni podnebnih sprememb, ki bodo doletele Slovenijo do začetka 22. stoletja, naredil tri različne scenarije, od najbolj optimističnega do popolnoma pesimističnega, glede pričakovanih zmanjševanj globalnih količin toplogrednih izpustov (najbolj optimističen je v skladu s pariškim sporazumom o podnebnih spremembah).

Vse je odvisno od izpustov

Mojca Dolinar, ki vodi sektor za analizo podnebja na Arsu, sicer opozarja, da so projekcije precej negotove, saj ni jasno, kako se bodo v prihodnosti odvijali scenariji glede toplogrednih izpustov. Zato pri oceni ne gre za nekakšno napoved. "Pri projekcijah se moramo zavedati, da so obremenjene z negotovostjo. Ne vemo, kaj bomo kot človeštvo uspeli narediti z izpusti toplogrednih plinov. Spremembe v prihodnosti so močno odvisne od tega, ali bomo uspeli omejiti izpuste toplogrednih plinov ali ne. Ko gledamo scenarije za prihodnost moramo imeti v mislih, kateri scenarij izpustov toplogrednih plinov želimo upoštevati," pojasnjuje Dolinarjeva

Projekcije, pa so kljub temu, da so negotove, pomembne za prilaganje podnebnim spremembam. Nenazadnje naj bi tudi Evropska unija (EU) v novi finančni perspektivi zahtevala, da morajo projekti, ki jih sofinancira, upoštevati vključevanje presoje podnebnih vplivov.

"Projekcije smo pripravili, kot podlage, ki naj bi služile prilagajanju na podnebne spremembe. Služijo tudi strateškim projektom, ki imajo dolgo življenjsko dobo in morajo biti odporni na podnebne spremembe. Ena od zahtev EU-ja pri vseh večjih investicijskih projektih je, da so odporni na podnebne spremembe. Vsi, ki načrtujejo takšne projekte, potrebujejo naše projekcije," pravi klimatologinja in dodaja, da se podnebne spremembe že zajedajo v vse sektorje, pri tem pa je najbolj ranljivo kmetijstvo, prizadet pa je tudi že turizem, predvsem smučarski.

Pitna voda ne bo težava?

Kaj bo poleg višje temperature še prizadelo Slovenijo in kakšne bodo posledice? "Lahko tudi pričakujemo močno povečanje padavin v zimskem času, ki se bo odražalo tudi na letnem nivoju. V ostalih letnih časih so spremembe manjše in odvisno bo od tega, kaj se bo dogajalo z izpusti. Vplivi bodo tudi na vodni krog, povečali se bodo srednji pretoki rek na SV Slovenije. Dobra novica je, da se bo povečalo napajanje podzemnih voda, kar pomeni, da naj ne bi imeli problemov s pitno vodo," našteva Dolinarjeva.

Tri najhujše posledice podnebnih sprememb bodo pogostejše, tudi hudourniške poplave, suša in vročinski valovi. Zato bi morali kmetijstvu, kot pravi klimatologinja, bomo morali razmišljati o uvedbi novih rastlin, ki so bolj odporne na vročinske strese in pomanjkanje vode. "V kmetijstvu se moramo zavedati podobnih moč, ki smo jih bili deležni v letošnjem poletju. Ko pridejo padavine, so te zelo obilne in imamo lahko hudourniške poplave," še poudarja.

Daljša poletja, višje temperature

Klimatolog Gregor Vertačnik je navedel, da se bo glede različne scenarije toplogrednih izpustov, v Sloveniji do konca stoletja segrelo za eno od do šest stopinj Celzija. Povprečna temperatura zraka se je sicer v Sloveniji od predindustrijske dobe dvignila že za 2,2 stopinje Celzija. Veliko več bo vročih dni in po najbolj pesimističnemu scenariju bi se lahko poletje podaljšalo za mesec, celotno poletje pa bi bilo lahko po nižinah vroče, več kot 30 stopinj, kar je sedaj redkost.

Na drugi strani pa se bo zmanjšalo število hladnih dni. Poleg zraka se bo povečala temperatura tal, kar bo pomenilo podaljšanje rastne dobe, ki bi se lahko podaljšala mesec dni spomladi in mesec dni jeseni. Projekcije pa ne kažejo pogostejših spomladanskih pozeb kot doslej.

Renato Bertalanič z Arsa je glede padavin, ki so posledica podnebnih sprememb, povedal, da so scenariji manj zanesljivi, kot so glede višjih temperatur. Na področju padavin lahko v primeru zmerno optimističnega in pesimističnega scenarija pričakujemo znatno povišanje padavin pozimi in tudi na letni ravni. Še posebej se bo količina padavin povečala na vzhodu in SV države. Pogostejši pa bodo nalivi z izjemno jakostjo.

G. C.