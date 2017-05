Požar v Kemisu ni ogrozil pridelkov, paša zraven obrata začasno prepovedana

Onesnaženje ni zajelo večjega območja

26. maj 2017 ob 17:56,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 18:02

Vrhnika - MMC RTV SLO/STA

Analiza vzorcev krme in solate po požaru v vrhniškem Kemisu je pokazala, da so vsi vzorci solate ustrezni, le en vzorec krme neposredno ob Kemisu ni.

V vzorcu trave iz neposredne bližine pogorišča so inšpektorji namreč našli nevarne dioksine in furane nad mejno vrednostjo, zato so v okolici Kemisa, okoli neskladnega vzorca trave, v radiju 1.600 metrov začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, sena in silaže. Dokler ne dobijo vseh izsledkov analiz, pa pozivajo prebivalce, naj ne jedo sadja in zelenjave z vrtov na omenjenem območju.

Vzorec solate ob avtocesti je vseboval težke kovine pod mejno vrednostjo, dioksini in furani so sicer bili prisotni, a pod mejami, pesticidov pa niso našli. Vsi ostali rezultati vzorcev trave pa so bili po do zdaj analiziranih parametrih skladni.

Po besedah Jerneja Drofenika z urada za varno hrano, so vzorčili travo, solato in zemljo na kmetijskih površinah na območju, kjer je šel dim ob požaru. Analizirali so pet vzorcev trave in dva vzorca solate, analiza petih vzorcev zemlje s kmetijskih površin pa še traja. Izsledki bodo znani v začetku prihodnjega tedna. Solato in travo je uprava za varno hrano vzorčila, ker sta to trenutno najbolj dostopna hrana in krma na prizadetem območju in ker imata vzorca glede na svojo maso največjo površino onesnaženja.

Ni bilo dovolj podatkov, kaj je gorelo

Ključni razlog, zakaj izsledkov analize ni bilo prej, je bilo pomanjkanje podatkov, kaj natančno je v Kemisu gorelo. Zato niso mogli vedeti, katera onesnaževala ali nevarne snovi iskati v odvzetih vzorcih, so še pojasnili na srečanju z Vrhničani.

A. Č.