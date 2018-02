Prihaja polarna zračna masa. Kako hud mraz bo pritisnil?

Očitno nas čaka najhladnejše obdobje v tej zimi

20. februar 2018 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Številni, ki jih je razvadil (pre)topel januar, so se zgrozili ob vremenski napovedi, ki v sredini prihodnjega tedna v Ljubljani, pa tudi drugje, kaže kar 20 stopinj pod lediščem.

Poklicali smo na Agencijo za okolje RS (Arso), da bi preverili, ali to res drži.

V nedeljo se bo ohladilo in na začetku prihodnjega tedna bo res mrzlo, je za MMC potrdil dežurni prognostik Janez Markošek, ki pa je v isti sapi dodal, da ni nobenega razloga za paniko, saj tako hladno najverjetneje vseeno ne bo. "Če bi bilo v Ljubljani res -20, potem bi bilo na Blokah -35," je podal primerjavo.

Gre za avtomatski izračun meteoroloških modelov, napoved je časovno še precej oddaljena in počakati moramo še kakšen dan, da bodo izračuni bolj točni, je opozoril.

Polarna zračna masa se bo predvidoma iznad severozahodne Rusije in vzhodne Finske pomaknila nad srednjo Evropo, območje Alp in Balkan. "Mrzlo zagotovo bo, ali bo res tako ekstremno, pa je še prezgodaj reči," pravi Markošek.

-10 bo zagotovo

Toda nekaj je gotovo: ko se bo zjasnilo in se bo veter polegel, se bodo temperature spustile pod -10 stopinj Celzija. "Ne rečem, da ponekod res ne bo -20, lahko je še kakšno stopinjo nižje, morda na Blokah ali v Kočevju. Ampak, da bi pa rekli, da bo toliko na splošno v Sloveniji, v večjih mestih, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, tega pa ne moremo," je dejal.

Pri teh številkah so to jutranje temperature, ki so najnižje, nato se bo nekoliko ogrelo, vendar bodo tudi dnevne temperature pod lediščem - tam nekje med minus pet in nič naj bi se gibale. Tako naj bi bilo vsaj do prihodnje srede, verjetno pa bo zelo hladno še tudi prve dni marca.

Ker prihodnji teden šolarje z vzhodnega dela države čakajo počitnice, starši še toliko bolj pozorno spremljajo vremensko napoved, saj so od nje v veliki meri odvisne zimske aktivnosti. Na Krvavcu bo okoli -15 stopinj tudi čez dan, prav tako na Rogli, še bolj bo občutek mraza krepil veter, opozarja dežurni vremenoslovec.

Ob tem dodaja, da bo občutek odvisen tudi od sonca, če bo to posijalo: "Sonce ima v tem letnem času že kar svojo moč, primerljiva je z začetkom oktobra, kar pomeni, da v zavetrju v sončnem dnevu ne bo tako mrzlo."

Tudi ta teden bo zimsko

Ta teden so na počitnicah šolarji zahodne in osrednje Slovenije, ki jim vreme prav tako ni najbolj naklonjeno. "Dnevi v tem tednu bodo oblačni, nekaj jasnine bo občasno le nad zahodno Slovenijo. Temperatura bo ponoči in zjutraj kakšno stopinjo pod lediščem, čez dan pa okoli ničle," so zapisali na Arsu.

Na Primorskem pričakujejo dolgotrajno obdobje z burjo, ki bo pihala vsaj naslednjih 10 dni. Tudi drugje po Sloveniji bo vetrovno, zlasti v četrtek in petek.

Največ snega bo padlo v jugovzhodnih in vzhodnih krajih. Do konca tedna lahko tam zapade nekje od 25 do dobrih 40 cm snega, še debelejša snežna odeja pa očitno čaka višje predele Posavja, Dolenjske in Kočevske ter Pohorja, kjer bi do sobote lahko zapadlo tudi več kot 50 cm suhega snega. Manj snega bo padlo ponekod v Ljubljanski kotlini, zahodni Sloveniji in delu Gorenjske - od 5 do 20 cm.

Tina Hacler