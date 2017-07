Rjavi medved v Italiji napadel sprehajalca, v Franciji pognal v smrt 200 ovac

Trento - MMC RTV SLO/STA

V bližini jezera Lamar v italijanski pokrajini Trento je rjavi medved v soboto zvečer napadel 69-letnega sprehajalca s psom.

Moški, ki se je sprehajal po gozdni poti v Dolini jezer, je dobil poškodbe rok in nog, poškodovan je bil tudi njegov pes.

Sprehajalcu se je sicer pred najhujšim uspelo rešiti s skokom v korito jezera. Reševalci so ga nato odpeljali s helikopterjem v bolnišnico v mestu Trento.

Po poročanju časopisa Il Giornale napadeni ni dobil smrtno nevarnih poškodb, popadljivega medveda pa že išče gozdna ekipa.

"Nujno je, da vlada odobri implementacijo zakonika, ki smo ga pri pristojnih oblasteh vložili že pred več kot letom dni, po katerem lahko nevarne primerke odstranimo," je na srečanju s službami povedal trentski svetnik Michele Dallapiccola. Nalog za odstranitev medveda je dobil le nekaj ur zatem.

V pokrajini Trento na severu Italije trenutno živi več kot 50 rjavih medvedov, ki že dalj časa povzročajo težave. V preteklih letih se je zgodilo več napadov na ljudi.

Slovenski medvedi v Italijo

Leta 1999 so na območju uvedli projekt Interreg, ki ga je podprla takratna Evropska skupnost, njegov cilj pa je bil na severozahodu Trenta ohraniti še zadnje domače populacije rjavih medvedov v Alpah. V ta namen so v naravo izpustili devet rjavih medvedov.

Medvede, ki so jih izpustili v naravo, so med drugim pripeljali tudi iz Slovenije.

V Pirenejih medved pognal ovce v smrt

Medtem pa je v Pirenejih v Franciji rjavi medved pognal v smrt več kot 200 ovac. Kot poroča Guardian, so ovce očitno bežale pred medvedom, pri tem pa padle v prepad. Vse ovce so bile last kmeta iz Couflensa.

Medved je sprva napadel eno ovco, preostalih 209 pa se je v paniki vrglo v prepad.

Medvedi so bili v Pirenejih praktično iztrebljeni, nato pa so jih pred 30 leti začeli postopoma znova naseljevati. Tudi v ta gorati predel Francije na meji s Španijo so jih kar nekaj prepeljali iz Slovenije.

K. S.