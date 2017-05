Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! V družbi Ekosistemi pojasnjujejo, da se ukvarjajo s predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo za potrebe cementarn in toplarn v Evropi in da imajo vsa potrebna dovoljenja. Foto: Tarča RTVSLO Krajani tudi štiri leta po požaru ne vedo, kakšni so bili vplivi na okolico. Foto: Tarča RTVSLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štiri leta po požaru več ton odpadkov ne vedo, kaj je gorelo

Predelovalnica odpadkov na Dolenjskem je bila v podobnem stanju kot Kemis

25. maj 2017 ob 12:34

Zalog - MMC RTV SLO

"Ob prvem požaru sem imel nekaj mesecev starega otroka. Še danes ne vemo, kaj je gorelo in kaj je šlo v podtalnico. Nočna mora," štiri leta po požaru pri predelavi odpadkov v Zalogu na Dolenjskem pripoveduje najbližji sosed.

Nekdanja opekarna v Zalogu pri Novem mestu je po propadu najprej postala obrat za proizvodnjo lesnih sekancev, nato se je lastnik odločil, da jo spremeni v predelovalnico odpadkov. Zagorela je marca 2013, ko so se gasilci več ur z vsemi razpoložljivimi sredstvi bojevali z enim največjih požarov na novomeškem območju.

Delajo na zemlji, hidrantnega omrežja ni

"Nimajo urejene hidrantne mreže. Ko so gasili, so morali vodo črpati iz več sto metrov oddaljene Krke. Se pravi nimajo urejenega nič," je prepričan Aleš Plut iz Ekoodbora Straža – Novo mesto. Po njegovih besedah objekt še danes nima v celoti urejenega gradbenega dovoljenja, delajo na zemlji, izcedne vode se izlivajo v okolico.

Okoljski inšpektorat se zadev ne loti. "Dovolj imamo navedb inšpektorjev, da ne morejo ukrepati in da jih je premalo. Če boste na vrtu premaknili samokolnico zemlje, pride takoj inšpektor, dobiš kazen. Vidiš, kam pes taco moli," je slikovit Plut, ki je prepričan, da birokracija načrtno ne ukrepa. "Te povezave lahko samo slutimo. Vemo, kako deluje demokracija. Lobisti pritiskajo na parlament in inšpekcijske službe in te so dobesedno podlegle," je prepričan Plut.

S stalnim varovanjem nad požigalce in vlomilce

Direktor družba Ekosistemi Gregor Kovačič pojasnjuje, da se na območju ukvarjajo s predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo za potrebe cementarn in toplarn v Evropi. "Za predelavo v gorivo so primerni vsi odpadki, ki jih ni mogoče več reciklirati in niso primerni za odlaganje v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in uredbami," pojasnjuje Kovačič.

Do po njegovih besedah podtaknjenega požara je prišlo med enim številnih vlomov, zaradi katerega so poleg videonadzora zagotovili stalno fizično varovanje. "S tem smo omejili tako možnosti požara kot vdorov na lokacijo in se lahko v primeru možnosti za nastanek tovrstne škode nemudoma ukrepa," pojasnjuje Kovačič in dodaja, da imajo v družbi vsa potrebna dovoljenja.

Inšpektorji trdijo, da imajo drugo delo

Sosedje s pojasnili niso zadovoljni. "Pravi, da ima vse papirje. To je tako, kot da bi jaz z izpitom za avto vozil 90 kilometrov na uro skozi naselje. Ena stvar so papirji, drugo pa je, ali delaš po zakonu," pravi sosed Simon Per. Kot pravi, je osrednja težava, da je premalo okoliških prebivalcev, ki bi zagotovili večji pritisk. Ko sem klical inšpektorja, je rekel, da ima več drugega, pomembnejšega dela," je povedal Per.

Sosed Jože Špendal se strinja. "Sama inšpekcija ne igra svoje vloge. Točno to vidim, da tudi občina ne pristopi na našo stran, ampak se je umaknila. To je nočna mora, da predelovalnico spreminjajo v smetišče," zaključuje Špendal, ki je prepričan, da so preprosto predaleč od Ljubljane, da bi pristojni ukrepali.

Jure Brankovič