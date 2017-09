V Pomurju so se izognili "najbolj črnemu scenariju", tudi Krka ni dosegla hiš

Vremenske nevšečnosti po obilnem deževju

20. september 2017 ob 12:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Pomurju so se razmere po obilnem deževju, ki je povzročilo nekaj težav, normalizirale. Reka Krka, ki je v svojem spodnjem toku ponoči še naraščala, še ni dosegla pragov najnižje ležečih hiš kostanjeviškega otoka.

V Pomurju je ponoči prenehalo deževati, tako da se razmere umirajo. Ljudje, ki so v strahu pred poplavami pričakovali minulo noč, so si nekoliko oddahnili, vsekakor pa jih danes čaka veliko dela s čiščenjem kleti in drugih prostorov, ki jih je včeraj tako kot številne odseke cest zalivala voda, je za Radio Slovenija poročala Lidija Kosi.

Ponoči se na srečo ni uresničil najbolj črni scenarij, na katerega so bili v mnogih krajih pripravljeni poleg ogroženih prebivalcev tudi gasilci in pripadniki civilne zaščite. Ti so imeli sicer tako v Prekmurju kot v Prlekiji v torek polne roke dela, saj so meteorne vode silile v hiše, gospodarska poslopja, na ceste, polja in tako dalje. Ponoči so se klici na telefonsko številko 112 nekoliko umirili, še vedno pa je nekaj vode na posameznih odsekih cest na Goričkem, za promet pa je zaprta cesta skozi Spodnje Ivanjce v občini Gornja Radgona. Sprožati so se začeli tudi zemeljski plazovi.

Za včerajšnje poplave zlasti na Goričkem ljudje krivijo neočiščene jarke oziroma struge potokov in poudarjajo, da kot lastniki ob vodotokih lahko zaradi zaščitenih naravovarstvenih območij posegajo zgolj do struge. "To je katastrofa. Nič ti zeleni ne pustijo. Čistit potoke, urejat vodne poti in to je to. Drugo pa nič ne pomaga. Na žalost," je povdal Vanče Lazarovski iz Prosenjakovcev.

A pri Direkciji Republike Slovenije za vode zatrjujejo, da v celoti uresničujejo oziroma izvajajo svoje načrte. Očitno pa jih bodo morali popraviti, saj vsako močnejše deževje povzroča enake težave.

Krka še narašča

Na Dolenjskem so gasilci ponoči nameščali protipoplavne vreče pri ogroženih stanovanjskih hišah v Novem mestu, okolici Škocjana, Šentjerneja in Žužemberka. V Dobravi pri Škocjanu pa so lastnikom pomagali prestaviti pohištvo v višje prostore. Zaradi poplav je zaprtih nekaj lokalnih cest. V drugem delu noči posredovanj ni bilo več, kar kaže na umirjanje razmer, je o razmerah v Posavju za Radio Slovenija poročala Suzana Vahtarić.

Reka Krka se je v Kostanjevici ponoči začela razlivati čez bregove. Najprej je poplavila najnižji severni del otoka, kjer je cesta v naselje zaprta, stanovanjskih hiš še ni zalilo.

Stekanje zalednih vod in deževje, ki ni ponehalo pozno v noč, se najbolj pozna v Kostanjevici na Krki, kjer Krka dosega 380 centimetrov. Z močnim pretokom 344 kubičnih metrov na sekundo je že ponoči začela zalivati cesto na severnem delu Kostanjevice na Krki. Gasilci so dežurali vso noč. "Cesta je zaprta. Pač je poplavilo, a hiš trenutno še ne ogroža. Manjka še ene deset, 15 centimetrov, raste še okoli dva centimetra na uro. Dopoldne bo še malo naraščalo. Upam, da se bo dovolj zgodaj ustavila," je povedal poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Robert Zagorc.

Ker so padavine sredi noči pojenjale, in Krka narašča počasneje, hiš še niso dodatno ščitili. Če bo treba, so pripravljeni. Na opozorilnem pretoku je tudi reka Sotla v Rakovcu, ki poplavlja kmetijske površine, prav tako je opozorilni pretok v Jesenicah na Dolenjskem dosegla reka Sava, ki počasi narašča, a jo gorvodno očitno uravnavajo na jezovih hidroelelktrarn. Pomembno je: na sotočju s Krko še ni opozorilnega pretoka in ne ovira iztoka reke Krke.

Ponoči so imeli gasilci kar nekaj dela, v Brežicah in Dobovi ter okolici so črpali vodo iz stanovansjkih objektov ter jaškov. Na sevniškem pa so gasilci iz Tržišča v kraju Pijavice sinoči iz dvorišča pred stanovanjsko hišo prečrpali 48 kubičnih metrov meteorne vode. Zaradi razmočenosti terena se bojijo sprožanja plazov.

Al. Ma.