Video: Neverjetni prizori z Bahamov - orkan Irma "izsesal" morje

Še meteorologi osupli nad pojavom

10. september 2017 ob 16:49

Nassau - MMC RTV SLO

Orkan Irma, ki ta hip besni nad Florido, je na Bahamih za seboj pustil pustinjo. Dobesedno. S fotografij, ki so jih prebivalci te otoške države objavili na družbenih omrežjih, je namreč jasno razvidno, kako je orkan opustošil nekoč rajske plaže, saj je tako rekoč izsesal Atlantski ocean.

Osupli so še meteorološki strokovnjaki, ki česa takega še niso videli.

Gre namreč za izjemno redek naravni pojav, ko močan orkan v kombinaciji z zelo nizkim zračnim tlakom dobesedno posesa morje in ga povleče v oko nevihte, nato pa ga izvrže na povsem drugem mestu.



Nizek tlak namreč deluje kot neke vrste sesalni mehanizem, s tem pa lahko dejansko spreminja gladino oceana. Nižji ko je tlak v orkanu, močnejši je orkan.

"Ne morem verjeti lastnim očem! Ocean je videti, kot da bi se presušil! Enostavno ga ni več! To je strašljivo," je napisala ena od spletnih uporabnic.

Wayne Neely, vremenoslovec pri bahamskem meteorološkem zavodu ter prebivalce Long Islanda in Exume, kjer se je zgodil umik morja, je opozoril, naj bodo previdni, ko bo ocean vnovič narasel na prvotno raven. "Tedaj je treba biti oprezen, saj se voda pogosto vrne s še večjim besom," je zapisal Neely na Facebooku, kjer je tudi pojasnil pojav.

I am in disbelief right now... This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s