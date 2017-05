Vrhničani brez pojasnil in vse manj zaupajo državi

Zmanjšano zaupanje v državo

21. maj 2017

Vrhnika - MMC RTV SLO

V tovarni za zbiranje in predelavo odpadkov Kemis na Vrhniki so šest dni po požaru čistili dele poslopja, ki jih je ogenj najmanj prizadel in kjer ni škodljivih snovi, večinoma pisarne. Vrhničani pa so še brez pojasnil.

Na pogorišču so bili tudi delavci in vozila avstrijskega podjetja Belfor, velike mednarodne družbe, ki je specializirana za odpravljanje posledic požarov in poplav; na Vrhniko so prišli na poziv zavarovalnice. Na pogorišču je še naprej tudi požarna straža.

Medtem je med okoliškimi prebivalci vse več nezadovoljstva. Opozarjajo na pomanjkanje informacij in zahtevajo, naj meritve opravijo tuje institucije, saj domačim ne zaupajo več.

