Z "uvozom" eksotičnih rastlin nevarnost vnosa novih rastlinskih škodljivcev

Opozorila pred prinašanjem rastlin iz eksotičnih krajev

9. avgust 2017 ob 14:46,

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da bi se morali turisti zavedati, da lahko s skrivaj prinesenimi gomolji, korenikami ali vejicami iz eksotičnih dežel zaradi radovednosti ogrozijo rastline v deželi, kjer živijo.

V zadnjem času se pojavlja vse več novih rastlinskih škodljivih organizmov na območjih, kjer jih prej ni bilo. Rastline lahko zbolijo zaradi virusov, bakterij in gliv, ali pa jih napadejo škodljivci: velike in majhne živali, kot so žuželke, pršice in ogorčice. Številna od zadnjih širjenj bolezni so posledica hitro naraščajočega mednarodnega trgovanja in medcelinskih potovanj.

V sodelovanju z evropsko organizacijo za varstvo rastlin in nacionalno informacijsko točko evropske agencije za varnost hrane je uprava za varno hrano pripravila informativno gradivo, s katerim želijo preprečevati širjenje novih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki se lahko vnašajo z majhnimi količinami živih rastlin in njihovih delov tudi s potniško prtljago.

Slovenija se tako pridružuje drugim evropskim državam pri preventivnih dejavnostih za preudarno ravnanje pri vnosu nepreverjenih rastlin in s tem za preprečevanje opustošenja, kot se dogaja na jugu Italije, kjer propadajo stoletne oljke.

"Rastline, nabrane v naravi na drugem kontinentu, lahko s seboj prinesejo virusno, bakterijsko ali glivično okužbo oziroma jajčeca in druge razvojne stadije rastlinskih škodljivcev, ki se lahko v našem okolju razmnožijo. Mnoge tujerodne vrste so v našem okolju brez naravnih sovražnikov precej bolj invazivne in postanejo škodljivi organizmi, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo v pridelavi oziroma v naravi. Včasih je že nekaj okuženih plodov ali vejic dovolj, da se z druge celine pretihotapijo tudi tujerodni škodljivi organizmi," opozarjajo na upravi za varno hrano.

