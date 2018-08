Zadnja suša v Pomurju močno prizadela pridelek koruze

Podravje letos z boljšo letino

16. avgust 2018 ob 09:23

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Še spomladi in prve tedne poletja je kazalo na zelo dober pridelek koruze, a pridelovalcem je zagodlo daljše sušno obdobje z visokimi temperaturami, kar bo pridelek ponekod v Pomurju oklestilo kar za 40 odstotkov.

Suša v drugi polovici julija in avgusta je najbolj prizadela poljščine na plitkih prodnatih tleh in tleh na prisojnih legah gričevnatega območja Pomurja. Med najbolj prizadetimi poljščinami je koruza, saj je toplotni stres povzročil njeno predčasno dozorevanje.

"Ocenjujemo, da bo pridelek na plitkih prodnatih tleh manjši za 30 do 40 odstotkov, mogoče tudi več. Dokončno oceno bomo dali po žetvi koruze," je pojasnil specialist za travništvo in pridelovanje krme pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota Stanko Kapun. "Zrnje je dobesedno prazno, to se je pokazalo v zadnjih dneh," je dodal.

Prve silaže koruze se v Pomurju, kjer je koruza posajena na okoli 20.000 hektarjih površin, od tega je polovica na prodnatih tleh, sicer obetajo že prihodnji teden.

Kljub suši se v Podravju obeta boljši pridelek

Podobno kot Kapun opažajo tudi svetovalci na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, saj je vročinsko obdobje povzročilo težave tudi na plitkih prodnatih tleh Ptujskega in Dravskega polja. Tako kot v Pomurju je tudi tu koruza zaradi visokih temperatur predčasno dozorela, pridelek pa bo zato manjši, kot bi lahko bil.

Ker pa je bilo območje Ptujskega in Dravskega polja že lani močno izpostavljeno suši, pričakujejo, da bo letošnji pridelek kljub visokim temperaturam večji od lanskega. "Lani praktično na nekaterih njivah ni bilo pridelka, letos bo pridelek tudi na prodnatih tleh, a bo zaradi pomanjkanja vlage v tej fazi in zaradi prisilnega zorenja in vročinskega stresa manjši," je povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri ptujskem zavodu Peter Pribožič.

Siliranje koruze za govedo se bo na Ptujskem in Dravskem polju, kjer je koruza zasejana na več kot 20.000 hektarjih površin, začelo v drugi polovici avgusta.

Sa. J.