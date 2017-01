Zaradi burje, ki biča tudi do 160 km/h, zaprte ceste

Težave v prometu

17. januar 2017 ob 06:58,

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Burja na Primorskem je silovita, za promet je zato zaprt del hitre ceste in avtoceste, poročajo tudi o odkritih strehah in izpadih elektrike.

Kot je za MMC sporočila novinarka TV Slovenija Mojca Dumančič, je bilo zaradi burje zvečer zaprto središče Nove Gorice.

Veter je namreč odkril stavbo v središču mesta in raztrosil pločevino več sto metrov naokoli. "Videti je, da je odkrilo okoli 50 kvadratnih metrov strehe," je povedal vodja intervencije Matjaž Marušič.

Poškodovanih ni bilo, nekaj škode je nastalo le na parkiranih avtomobilih, na katere je padla zverižena odtrgana pločevina.

Cestne zapore

Zaprta je polovica primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.

Ohromljena je tudi Goriška – zaprta je namreč hitra cesta med Selom in cestninsko postajo Nanos v obe smeri. Na vzporedni regionalni cesti je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Pred cestninsko postajo Bazara izločajo tovorna vozila in avtobuse proti razcepu Nanos.

Prevrnilo tovornjak, podiralo drogove

Čez dan pa omejitve vožnje niso upoštevali vsi, toda hazardiranje z burjo se ne obrestuje, kar je izkusil tudi poljski voznik, ki kar ni mogel verjeti tolikšni moči vetra, ko je na Ajševici prevrnilo njegov tovornjak.

Burja je poškodovala tudi elektrovode, je za večerni Dnevnik poročala Dumančičeva. Brez elektrike so bili na Krasu in Trnovski planoti, popoldne še v Vipavski dolini, zvečer na območju Dekanov.

Brez elektrike je bilo tudi do 800 odjemalcev, je za Odmeve povedal Tomaž Slokar iz Elektra Primorska.

Ta številka sicer niha iz ure v uro, ves dan in ves večer okvare na terenu odpravlja 120 delavcev Elektra. Bičanja burje pa še ni konec. "Najhujše sunke pričakujemo danes ponoči," je opozoril Radko Carli.

Zaprta pristanišče in letališče

Na Krasu in Postojnskem so nanosi snega in snežne zavese povzročali prometne zastoje, veter ob obali je odkrival strehe. Burja je poskrbela za prizore, kakršnih v Istri že nekaj let ni bilo, je za Televizijo Slovenija poročala Elen Batista Štader.



Posebej slikovito je bilo na morju, valovi so dosegali tudi tri metre višine. Obstal je letalski promet, portoroško letališče je zaprto, zastalo je tudi delo v Luki Koper. Zvečer so obvestili vse stranke, da ne stoji le delo z ladjami - devet jih stoji v pristanišču, ampak tudi na kopnem. Pretovarjanje zabojnikov in vozil bi bilo namreč za delavce zelo nevarno.

Polne roke dela so imeli ves dan tudi gasilci, veter je podiral in lomil drevesa, naokrog je letela fasadna in strešna kritina.

Burja bo povsem ponehala šele v soboto

Pred nami pa ostaja vetroven teden še naprej.



V noči na sredo in v sredo bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost 110 do 140 km/h. V četrtek bo burja postopoma slabela, v noči na soboto pa ponehala. V torek in sredo bo morje ob slovenski obali zaradi burje močno vzvalovano. Najvišji valovi nekaj sto metrov od obale lahko dosežejo višino do 3 metre. Visoko valovanje lahko ogrozi valovom izpostavljene dele obale. Morje bo močno vzvalovano tudi v četrtek.

Razglašen oranžni alarm

Agencija za okolje (Arso) je zaradi močne burje in visokega valovanja morja izdala tudi opozorilo in za jugozahodno Slovenijo za sredo in četrtkovo dopoldne razglasila oranžni alarm.

"Veter lomi veje in ruva drevesa, lahko odkriva posamezne strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo. Veter ovira cestni in pomorski promet. Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno, morje je vzvalovano. Ostanite v varnih, zaprtih prostorih. Pri gibanju na prostem se izogibajte nevarnih mest. Ne vključujte se v promet, če res ni nujno potrebno. Plovila naj bodo privezana na varnih privezih. Ostanite na kopnem. Spremljajte meteorološka obvestila in opozorila ter informacije. Upoštevajte navodila organov Civilne zaščite in Uprave za pomorstvo," so zapisali zaradi maksimalne hitrosti vetra od 120 do 140 km/h.

Posvarili so tudi pred povišanim plimovanjem: "Pričetek poplavljanja najnižjih delov obale, nekaterih sprehajalnih poti, starejših pomolov. Dostop do morja je na nekaterih lokacijah otežen. Priporočamo previdnost na plažah, v marinah, privezih v mandračih in kanalih ter na sprehajalnih poteh ob morju. Poslabšanje dogodka se lahko odvija relativno hitro. Ne zadržujte se na potencialno nevarnih mestih tik ob obali. Avtomobilov ne parkirajte neposredno ob obali oz. jih od tam odstranite. Materialnih sredstev ne odlagajte na najnižjih delih obale."





K. T., Sa. J., T. H.