Zaradi orkanskega neurja v Evropi umrlo več ljudi

Na tisoče ljudi ostalo brez elektrike

3. januar 2018 ob 16:50,

zadnji poseg: 3. januar 2018 ob 21:42

London,Pariz,Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Zaradi orkanskega neurja Eleanor, ki s sunki vetra do 160 kilometrov na uro med drugim pustoši po Irskem, Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji, je več tisoč gospodinjstev ostalo brez elektrike. Več ljudi je umrlo, več kot 20 pa jih je ranjenih.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sta dva človeka umrla na obali v Baskiji na severu Španije, ko ju je odnesel ogromen val. Enega človeka so komaj rešili, potem ko je skočil v morje, da bi rešil omenjeni par.

Že pred tem so o smrtni žrtvi, 21-letnem smučarju, in 15 poškodovanih, od tega štirih huje, poročali s smučarskega letovišča Morillon v francoskih Alpah.

V osrednji Švici je bilo osem ljudi ranjenih, ko se je zaradi silovitega sunka vetra iztiril vagon vlaka in se prevrnil. Eno osebo je na Nizozemskem poškodovalo padajoče drevo, o podobni nesreči so poročali iz Walesa, še poroča AFP.

Zvečer so iz Južne Tirolske na severu Italije ob meji z Avstrijo poročali, da sta pod plazom umrla mati in otrok iz Nemčije. Ali je njuna smrt povezana z neurjem, ni jasno, so pa med drugim na sosednjem avstrijskem Tirolskem stopnjo nevarnosti zaradi slabega vremena danes zvišali na četrto od skupno petih stopenj.

Na tisoče gospodinjstev brez elektrike

Na Severnem Irskem in v Angliji je okoli 3.000 gospodinjstev brez elektrike, v Walesu pa okoli 300. Začasno je bilo sicer brez elektrike okoli 20.000 gospodinjstev na Severnem Irskem in okoli 55.000 gospodinjstev na Irskem, kjer so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA namerili sunke vetra s hitrostjo do 155 kilometrov na uro.

V Veliki Britaniji zaradi močnega vetra s sunki do 160 kilometrov na uro velja opozorilo za skoraj celotno državo. Zaradi podrtih dreves in močnih vetrov pa poročajo o zamudah tudi v javnem prometu, piše BBC.

Brez elektrike tudi v Parizu

Na severu Francije je brez elektrike ostalo kar 200.000 gospodinjstev, med drugim tudi v Parizu, je sporočilo podjetje za oskrbo z energijo Enedis. Na terenu je 2.000 delavcev, ki odpravljajo napake v omrežju. Preventivno je ostal zaprt tudi Eifflov stolp, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji je omejen tudi železniški promet. Med drugim so ustavili ves regionalni železniški promet v pokrajinah Alzacija in Normandija, začasno pa so ustavili tudi letalski promet na letališčih Strasbourg in Basel-Mulhouse-Freiburg. Na nizozemskem letališču Schipol so odpovedali skoraj 200 poletov, oviran pa je tudi železniški promet. Zaradi močnega deževja in vetra so za promet zaprli več mostov.

Neurje je doseglo tudi Nemčijo, kjer so namerili sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Iz več zveznih dežel poročajo o podrtih drevesih in močnem deževju, ki ovira promet. Na severu države so morali začasno prekiniti nekatere prometne povezave z otoki. Nekaj turistov je otoke zapustilo že v torek, drugi pa bodo morali ostati dlje, piše DPA.

Severno od Dortmunda je vlak trčil v podrto drevo in se delno iztiril, vendar v nesreči ni bil nihče poškodovan.

Na prihajajoče neurje opozarjajo tudi vremenoslovci v Avstriji. Med drugim pričakujejo sunke vetra s hitrostjo do 120 kilometrov na uro, vreme pa naj bi se umirilo do četrtka, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

B. V.