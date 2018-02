Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Na Prometnoinformacijskem centru opozarjajo na pravočasen odhod od doma, kajti zaradi snega je pričakovati težave v prometu. Foto: BoBo Dodaj v

Prihaja nova pošiljka snega, najhuje bo med jutranjo prometno konico

Sredi dneva bodo padavine slabele

6. februar 2018 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ponekod že naletava sneg, ponoči pa se bodo padavine okrepile in od juga razširile nad večji del države. Glede na vremensko napoved gre pričakovati nevšečnosti v prometu predvsem med jutranjo prometno konico.

V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Kot so zapisali na Facebook strani Arsa, količinsko padavine ne bodo tako obilne kot pretekli konec tedna, tudi razporeditev padavin bo bolj enakomerna, tako da velikih odstopanj po državi ne pričakujemo. Nekaj manj padavin bo na severu, več pa na jugu. Na Primorskem bo zapihala burja, ki predvidoma ne bo tako močna, kot je bila pretekli konec tedna. Ker je v večjem delu Slovenije snežna odeja in tudi tla so bolj ohlajena, se bo sneg hitro nabiral. Zapadlo bo večinoma od 10 do 20 cm snega, morda ponekod na jugu nekaj centimetrov več.

Na Prometnoinformacijskem centru zato opozarjajo, naj si vozniki vzamejo več časa za pot v službo. Ponekod na Notranjskem in Primorskem sta mogoča žled in poledica, zato je potrebna še večja previdnost.

Čez dan bo oblačno s padavinami, ki bodo sredi dneva slabele in prehodno ponekod tudi ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

K. T.