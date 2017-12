Prihajajo obsežne poplave. Hude težave zaradi vetra, brez elektrike več 10.000 gospodinjstev

Veter bo dopoldne ponehal, prihajajo obilne padavine

12. december 2017 ob 07:01,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zaradi hudega vetra so po državi, zlasti na Gorenjskem, Koroškem, Dolenjskem in v osrednjem delu države, na cestah podrta drevesa, odkrite strehe in poškodovani električni vodi. Plaz je zaprl mejni prehod Gruškovje in povezovalne ceste.

Zaprte so številne ceste, brez elektrike je nekaj deset tisoč gospodinjstev, v več osnovnih šolah bo odpadel pouk. Veter se bo dopoldne umiril in se v noči na sredo skoraj povsem ustavil, a je zaradi nove pošiljke padavin do večera pričakovati poplave.

Arso: Obsežne poplave rek

Agencija za okolje (Arso) je napovedala obsežne poplave rek. Sava Bohinjka in njeni pritoki močno naraščajo in se razlivajo. Hitro naraščanje se bo nadaljevalo do predvidoma sredi dneva, ob tem pa bo Bohinjka s pritoki poplavljala na izpostavljenih mestih. Reka Vipava poplavlja vzdolž celotnega toka, vendar prehodno upada. Danes čez dan bo spet začela naraščati in poplavljati v podobnem obsegu kot v ponedeljek. Poplavljanje se bo nadaljevalo tudi v sredo. Reka Sava se razliva v srednjem toku. Popoldne bo še dodatno narasla in poplavljala na izpostavljenih območjih. Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi reka Ljubljanica in posamezni vodotoki na Notranjskem krasu. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju in ojezeritve na kraških poljih se bodo v torek in sredo še postopno povečevale. Reka Kolpa se razliva v manjšem obsegu in bo po prehodnem upadanju danes in jutri ponovno narasla in se razlivala. Danes in jutri se bo Krka razlivala v manjšem obsegu na običajnih območjih.

Danes bodo reke s povirji v Polhograjskem, Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju po krajšem upadanju znova narasle in se razlivale. Razlivanja so danes in v sredo verjetna tudi drugod v severni, severovzhodni, osrednji in jugozahodni Sloveniji.

Morje ob slovenski obali bo v prihodnjih urah še poplavljalo najnižje predele obale.

Brez električne energije več deset tistoč ljudi

Neurje z močnim vetrom je marsikje po državi povzročilo izpade električne energije. Po podatkih Elektra Ljubljana, ki poleg Ljubljane z okolico pokriva tudi območje Kočevja, Novega mesta in Trbovelj, je na tem območju trenutno brez električne energije 22.670 gospodinjstev oz. 769 transformatorskih postaj. Na Elektru Celju so povedali, da je bilo ob 7. uri zjutraj brez elektrike več kot 10.000 odjemalcev. Na območju distribucijske enote Slovenj Gradec je tako brez elektrike 5.326 odjemalcev, na velenjskem območju 4.700 odjemalcev in na celjskem območju pa 696 odjemalcev. Elektromontažne ekipe Elektra Celje so na terenu in se trudijo odpraviti okvare na daljnovodih.

Na Elektru Maribor so za Slovensko tiskovno agencijo povedali, da je bilo ponoči brez elektrike več kot 10.000 odjemalcev. Zaradi ponekod izredno močnega vetra je čez noč prišlo do vetroloma zlasti na širšem območju Pohorja in Kozjaka, zato je bilo danes ob 7. uri brez oskrbe z električno energijo še 6.500 uporabnikov, večinoma na območju Podvelke, Ruš, Rač, Slovenske Bistrice, Slovenskih Konjic in Sladkega vrha.

Odpravo poškodovanega omrežja otežujejo neprevozne ceste in nedostopen teren, zato so v nekaterih legah razmere primerljive tistim ob katastrofalnem žledolomu leta 2014, so sporočili iz Elektra Maribor. Angažirali so vse razpoložljive elektromontažne ekipe, da bi čim prej popravili poškodovano omrežje.

Ljudi ob tem pozivajo, naj se ne približujejo poškodovanim vodom, stebrom oziroma drugim elektroenergetskim napravam, ampak o tem obvestijo Elektro Maribor.

Na območju Elektra Primorska imajo težave zaradi izpadov električne energije v celotni idrijsko-cerkljanski regiji ter v Zgornjem Posočju in na Črnovrški planoti. Brez elektrike je okoli 1.600 odjemalcev, brez napajanja je 110 transformatorskih postaj. Ekipe so že na terenu in poskušajo odpraviti napake.

Orkanski veter in podrto drevje sta v ponedeljek popoldne povzročala tudi motnje pri oskrbi z električno energijo na distribucijskem omrežju Elektra Gorenjska. Oskrba je bila prekinjena prebivalcem na Jezerskem, kjer je dežurnim ekipam zaradi zaprte ceste onemogočen dostop. Enako velja za Bohinj, kjer pa je ekipam v večernih urah uspelo vzpostaviti rezervno napajanje. Brez električne energije so ostale vasi v okolici Stare Fužine. Ponoči je neurje z močnim vetrom povzročilo prekinitve električne energije tudi prebivalcem v višje ležečih krajih pri Tržiču, kot sta Lom in Jelendol, pri Radovljici v Podnartu in Ovsišu, v višje ležečih vaseh pri Kranju, to je na Javorniku, Čepuljah in Pševem, ter v Kranjski Gori na Vršiču. Trenutno je na območju Elektra Gorenjska brez električne energije 1.400 odjemalcev, so sporočili iz podjetja.

Kot je za STA povedal poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Jernej Hudohmet, so prebivalcem zaradi prekinitve oskrbe z električno energijo zagotavljali dodatne agregate. Težave so bile tako na Jezerskem kot tudi na nekaterih območjih občine Gorenja vas - Poljane, kjer je vas Oselica tudi odrezana od sveta.

Zaprt mejni prehod Gruškovje

Zaradi nočne sprožitve plazu na Darsovem gradbišču zadnjega odseka podravske avtoceste sta trenutno zaprta glavna cesta od Podlehnika do Gruškovja ter tamkajšnji mednarodni mejni prehod. Policisti voznikom priporočajo uporabo drugih mejnih prehodov, zaradi preusmeritve prometa pa je zaprta tudi podravska avtocesta od Dražencev do Podlehnika. Plaz se je sprožil malo pred tretjo uro zjutraj na regionalni cesti okoli 300 metrov pred mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje in zasul cesto.

Kot je za povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl, je promet trenutno do ureditve razmer preusmerjen na mejna prehoda Zavrč in Leskovec, enako velja tudi za promet, ki prihaja s hrvaške strani v Slovenijo.

Za vse voznike velja priporočilo, da uporabijo tisti mejni prehod, za katerega ni treba prečkati Drave, saj se sicer lahko znajdejo v še dodatni prometni gneči čez Puhov most, ki je zaradi obnove starega ptujskega mostu že tako precej obremenjen.

Na Darsu so za STA pojasnili, da ne gre za plaz na njihovem gradbišču zadnjega odseka podravske avtoceste proti mejnemu prehodu, pač pa se je plaz sprožil na glavni cesti, za katero je zadolžena direkcija za infrastrukturo. So pa zaradi preusmeritve prometa poskrbeli za zaporo avtoceste.

S sanacijo plazu se ukvarja Cestno podjetje Ptuj, njihov predstavnik Dušan Sagadin pa je za STA povedal, da bodo hitro uredili razmere. Odstraniti morajo nekaj nevarnih dreves, ki ogrožajo promet, tako da bo cesta predvidoma okoli 9.30 že odprta za ves promet.

Plaz po njegovih besedah ni imel večjih razsežnosti, na cesto je nanosilo okoli sto kubičnih metrov zemlje, bolj je bila zaradi vetra nevarnost, da bi na cestišče padla drevesa.

Notranjska: najhuje na Cerkniškem

Po navedbah poveljnika civilne zaščite za Notranjsko Štefana Majcna je trenutno najhuje na Cerkniškem in v Loški dolini, kjer največ težav povzroča močan veter. "Na območju Postojne je nekaj manj obvladljivih zadev, sicer so na delu gasilci in cestni delavci. Na območju Ilirske Bistrice in so težave tudi z elektriko, prav tako je močan veter odkril nekaj streh, podrl nekaj dreves, enako velja tudi za območje sežanskega Krasa," je pojasnil.

Majcen se je z ekipo odpravil v Cerknico, da se s pristojnimi dogovorijo glede pomoči. Zaenkrat nobena občina ni prosila za dodatno pomoč. Povsod je aktivirana civilna zaščita, gasilci, pa tudi nekatera cestna podjetja. Na terenu so bili celo noč, zdaj se na teren odpravlja druga izmena, je še dodal Majcen. V Cerknici se je sestal štab civilne zaščite za Cerknico, ki je ugotovil, da je najbolj ogroženo območje Rakeka, kjer je orkanski veter odkril strehe na več kot 50 objektih, je za STA dejal Matjaž Knap iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica. Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek in tamkajšnji vrtec sta trenutno brez električne energije. Pri Elektro Ljubljana so jim zagotovili, da jo bodo znova zagotovili v roku dobre ure. Kljub temu šola in vrtec normalno delujeta, ravnateljica šole je namreč prilagodila pouk, obroki so zagotovljeni, prav tako je zagotovljeno varstvo otrok v vrtcu, je dejal. Na območju Cerknice je po njegovih navedbah poškodovanih streh manj, odkrilo je okoli 20 objektov. A je zaradi podrtega drevja zaprtih nekaj lokalnih cest. "Zdaj se pripravljamo na poplave, ki že grozijo območju Cerknice. Prihaja padavinski val, zato se že organiziramo za protipoplavno zaščito, kajti vidimo, da se dviguje gladina Cerkniščice," je dejal. Veter na tem območju se je namreč umiril, a začelo je že močno deževati. "Zaščitili bomo najnujnejše, za ostalo pa počakali na ugodnejše razmere, kajti dokler je življenje gasilcev ogroženo, ne gremo v akcijo," je še dodal Knap.

PU Ljubljana: Ostanite na varnem, drevje se podira

Na Koroškem številne odpovedi pouka

Za danes je odpovedan pouk na osnovnih šolah v Dravogradu, na Ojstrici ter v Breznu, po poročanju Koroškega radia pa tudi v Črni na Koroškem. Za današnjo odpoved pouka v osnovni šoli v Dravogradu in na Ojstrici so se pristojni odločili že v ponedeljek, v Črni na Koroškem pa so najprej za danes odpovedali prevoze otrok v šolo, nato pa tudi pouk, saj tam že dlje časa ni dobave električne energije, prav tako so prekinjene telefonske povezave, poroča Koroški radio. Na spletni strani Osnovne šole Brezno-Podvelka pa so davi objavili obvestilo, da zaradi neurja in podrtih dreves danes tudi pri njih odpade pouk. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je davi na svojih spletnih straneh objavila obvestilo, naj zaradi slabih vremenskih razmer in razmer na cestah s smeri Leše, Šentanel, Holmca in okolice učenci danes ostanejo doma. Na Koroškem je prekinjen tudi železniški promet, saj je po podatkih Slovenskih železnic zaprta koroška proga. Nadomestnih prevozov za zdaj ni, ker so zaprte tudi nekatere ceste. Največ obvestil občanov o težavah zaradi podrtih dreves in odkritih streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih je od ponedeljka z območja Mežiške in Dravske doline, precej jih je tudi z območja Mislinjske doline, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.



Gasilci s Prevalj naprošajo vse prostovoljce, ki lahko, da pridejo h gasilskemu domu pomagat pri polnjenju vreč za protipoplavno zaščito, je poročal Koroški radio. Po orkanskem vetru, ki je po vsej Koroški podrl številna drevesa in povzročil težave v prometu ter v elektro in telefonskem omrežju, se v namreč regiji zdaj bojijo naraščajočih voda. Narašča reka Drava, ponekod že poplavlja reka Meža, s protipoplavnimi vrečami se pripravljajo v Dravogradu in na Prevaljah. Reka Meža je ponekod že prestopila bregove in začela poplavljati glavno cesto skozi Mežiško dolino. Narašča reka Drava, po podatkih družbe Dravske elektrarne Maribor je pretok reke pri hidroelektrarni Dravograd ob 9.40 dosegla 883 kubičnih metrov na sekundo, v Vuzenici pa 1168 kubičnih metrov na sekundo. Na Primorskem močan veter in plaz

Z močnim vetrom so imeli minulo noč precej težav tudi na Bovškem, Idrijskem in Cerkljanskem. Po informacijah regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko je veter lomil drevesa in odkrival strehe, v Otaležu so ostali brez električne energije. Zemeljski plaz pa je zaprl cesto Šmarje—Dragonja .V ponedeljek zvečer si ga je ogledal geolog in ocenil nevarnost za uporabnike ceste. Cesta je trenutno popolnoma zaprta, obvoz je urejen preko Dragonje. Vendar lahko nastanejo težave, če bo cesto skozi Dragonjo ponovno poplavila visoka voda ob obilnejšem deževju, opozarjajo. "Ponoči ni deževalo, začelo je šele v jutranjih urah. Zaradi velike napitosti zemlje se bojimo, da se bodo težave s poplavami začele ponovno pojavljati. Naredili smo tudi nekaj nujnih ukrepov v Strunjanu, da težave ne bi bile tako velike," je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Južno Primorsko Zvezdan Božič. Na Bovškem, Cerkljanskem in Idrijskem je močan veter odkrival strehe in podiral drevesa. "Tega je bilo kar precej, že v nočnem času smo imeli veliko klicev na številko 112, sedaj pa je klicev še več, ker ljudje pri svetlem odkrivajo škodo," je za STA povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač. Kaj storiti v primeru nevarnosti zemeljskega plazu Več kot 40 razkritih streh na Kočevskem

Na Kočevskem se dežurne ekipe pristojnih služb in gasilci od ponedeljka popoldne ukvarjajo s posledicami močnega vetra, skupaj pa so do jutra posredovali v približno 40 primerih razkritih streh, podrtih dreves in drugih težav, veter je razkril tudi stari del kočevske šole Stara cerkev. Namestnik poveljnika občinskega štaba kočevske civilne zaščite in strokovni sodelavec gasilske zveze Igor Kalinič je za STA ocenil, da je stanje še vedno težko, ekipe na terenu pa skušajo s cest na obrobju Kočevja odstraniti ovire in sanirati, kar se da. Kjer grozi nevarnost zaradi podrtih dreves in pri pokrivanju razkritih streh morajo počakati, da se veter umiri. V samem Kočevju sicer nimajo večjih težav, razen v omenjeni osnovni šoli, kjer je veter razkril del stavbe s telovadnico, ter na manjšem stanovanjskem bloku, kjer je veter prav tako razkril ostrešje, je še povedal Kalinič. Po podatkih regijskih centrov za obveščanje močan veter težave povzroča tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Dežurne službe se tam ukvarjajo predvsem z vetrolomom, največ je podrtih dreves, nekaj pa tudi razkritij streh. Dostop do Jezerskega in Bohinja onemogočen

Zaradi podrtih dreves je na Gorenjskem zaprta vrsta cest, med njimi tudi cesti do Jezerskega in Bohinja, kjer danes ne bo pouka. Cesta na Jezersko je zaradi podrtega drevja in nevarnosti, da bi drevje padlo na vozila, zaprta že od ponedeljka popoldne. Zato se več deset ljudi, ki se v dolino vozi v službo in šolo, ni moglo vrniti domov. Civilna zaščita v Preddvoru je zanje organizirala namestitvene zmogljivosti v osnovni šoli v Kokri in v gostišču v dolini. Zaradi izrednih vremenskih razmer in njihovih posledic sta do preklica zaprta podružnična osnovna šola na Jezerskem in tamkajšnji vrtec. Zaradi neurja danes pouk odpade tudi v bohinjski osnovni šoli v Bohinjski Bistrici in podružnični šoli v Srednji vasi. Veter je povzročal težave gasilcem in delavcem cestnih podjetij, zato je bilo delo nevarno in so ga zvečer ali ponoči marsikje prepovedali. Veter se zdaj sicer vendarle umirja, a prihajajo že padavine in na nekaterih območjih že črpajo vodo iz stavb. Dodatne težave poleg dežja povzroča tajanje snega, zato se vodotoki hitreje polnijo. Tako se po besedah Hudohmeta že pripravljajo na poplave. Na kranjskem regijskem centru za obveščanje neprestano zvonijo telefoni, ogromno dela s preverjanjem informacij o dogodkih, povezanih z vremenskimi razmerami, so imeli tudi policisti. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so razmere zahtevne in nevarne, zato naj prebivalci spremljajo aktualne objave in se zadržujejo na varnem ter se izogibajo gibanju na prostem. Enako velja za voznike, ker je na cestah veliko vode in še vedno zelo močno dežuje. Na nekaterih cestah so zaradi vetroloma še vedno podrta drevesa, nekatere so neprevozne zaradi vode. Policisti ljudi opozarjajo, naj ne hodijo in naj se ne približujejo zaporam cest in območjem, kjer je verjetnost padanja dreves, ker je oboje lahko zelo nevarno. Težave so na cestah v Selški dolini, zaprta je cesta čez Sorico, Koren, Ljubelj, v kraju Nomenj je poplavljena cesta, ceste Bohinjska Bistrica—Bled in Bitnje—Jereka—Pokljuka—Bled so neprevozne, prav tako tudi Mavčiče—Kranj. Še vedo ostajata zaprti tudi cesti proti Jezerskemu in Gabrški gori. Uporabnik MMC-ja piše, da je zaprta tudi glavna cesta Zali Log-Železniki. Stanje na Mariborskem

Močan veter v sunkih je minulo noč v Mariboru podrl več dreves in odkril strehe kakih deset stanovanjskih blokov in hiš, med drugim srednje prometne šole. Po besedah poveljnika mariborskih poklicnih gasilcev Primoža Osojnika so večino težav uspeli zasilno sanirati, veter se umirja. Po navedbah mariborske uprave za zaščito in reševanje so številne težave zaradi podrtih dreves na območju Lovrenca na Pohorju, kjer so imeli težave že v ponedeljek čez dan. Veter je ponoči podiral drevesa tudi na območju Ruš in Selnice ob Dravi, proti jutru pa je začel težave povzročati predvsem v Mariboru. Tam so drevesa padla tudi na osebna vozila, vmes je bil še požar. Zaradi orkanskega vetra v komunalnem podjetju Snaga Maribor odsvetujejo sprehajanje po mariborskih parkih, še posebej Mestnem parku, kjer je veter ponoči podrl štiri drevesa. Škodo so utrpeli tudi na osrednji tržnici, kjer je veter odtrgal dežnik, še pet pa jih povsem uničil. Zaradi odkrite strehe bo danes zaprta srednja prometna šola, nekaj težav je tudi na cestah v središču mesta. Nevšečnosti imajo na območju Slovenske Bistrice in Šentilja, kjer je veter vrgel z garaže celotno streho z ostrešjem. Na terenu so okrepljene ekipe gasilcev, ki težave sproti rešujejo. V OŠ Cirkovce ni pouka, nadaljeval se bo v sredo. Tamkajšnji vrtec bo spet odprt v ponedeljek, je sporočil novinar Radia Slovenija Daniel Poslek. S prizidka šole močan veter odnesel okoli 200 kvadratnih metrov pločevinaste strehe, ki jo je preko celotne šolske stavbe vrglo na šolsko dvorišče, poroča STA. Tam jim je polomilo nekaj plošč steklenega atrija, zato so odpovedali pouk za nekaj več kot 200 učencev. Za najnujnejše primere predšolskih otrok so vrtec uredili v varnem delu zgradbe, a so se vsi starši odločili otroke obdržati doma. Na Celjskem odkrivalo strehe

Na Celjskem je močan veter ponoči podiral drevje in odkrival strehe. V Potoku pri Nazarjah je tako močan veter odkril streho stanovanjskega objekta. Posredovali so tamkajšnji gasilci, ki so razkrito streho pokrili. Na cesti Rimske Toplice proti Zidanemu Mostu je močan veter podrl drevo. Posredovali so dežurni delavci cestnega podjetja Vzdrževanje in obnova cest. Prav tako se je v Vrhu nad Laškim podrlo drevo, ki so ga tamkajšnji gasilci odstranili. V Občini Rečica ob Savinji se je zaradi močnega vetra podrlo več dreves. Prostovoljni gasilci so na kraju ugotovili, da je cesta nevarna zaradi podrtih in nagnjenih dreves na cestišče, zato so jo zaprli. Na Kovaški cesti v Vitanju je močan veter podrl drevo na cesto. Posredovali so gasilci, ki so drevo razžagali in odstranili, enako delo so opravili tudi zreški gasilci. Zaradi podrtih dreves je na Gorenjskem zaprta vrsta cest, med njimi tudi cesti do Jezerskega in Bohinja, kjer danes ne bo pouka. Cesta naje zaradi podrtega drevja in nevarnosti, da bi drevje padlo na vozila, zaprta že od ponedeljka popoldne. Zato se več deset ljudi, ki se v dolino vozi v službo in šolo, ni moglo vrniti domov. Civilna zaščita vje zanje organizirala namestitvene zmogljivosti v osnovni šoli v Kokri in v gostišču v dolini. Na Gomilskem v braslovški občini je močan veter podrl dve drevesi na cesto, ki so jih potem odstranili tamkajšnji gasilci in sprostili promet. V Primožu pri Ljubnem ob Savinji se je podrlo več dreves. Tamkajšnji gasilci so jih razžagali in odstranili. V Laškem sta se zaradi močnega vetra podrla električna droga in se nagnila na drevesa, kar je povzročilo iskrenje. Posredovali so laški prostovoljni gasilci, ki so kraj zavarovali do prihode dežurnega delavca Elektra Celje in mu nudili razsvetljavo. Na cesto v Tepanju pri Slovenskih Konjicah se je prav tako podrlo več dreves, ki so jih gasilci razžagali in odstranili. Na kamniško-savinjskem območju je drevje zaprlo ceste Nazarje—Gornji Grad, Solčava—Logarska dolina, Črnivec—Kranjski Rak—Luče—Solčava—Sestre Logar in cesto čez prelaz Pavličevo sedlo. Močan veter je ponoči podrl tudi novoletno jelko na Titovem trgu v Velenju. Še danes bodo izvajalci isto novoletno jelko ponovno postavili in bo dva metra nižja od dosedanje. Zamenjali bodo tudi uničeno razsvetljavo in novoletno okraske na njej, so sporočili z velenjske občine. Več drugih zaprtih cest: Na Gorenjskem so zaprte ceste Podkoren—Korensko sedlo, Preddvor—Spodnje Jezersko—Zgornje Jezersko, Podrošt—Češnjica, Rateče—Planica, Rudno—Nemški Rovt, Vresje—Sorica, Jereka—Gorjuše, Spodnje Gorje—Zgornje Gorje, Mavčiče—Kranj, Selca—Kališe ter Jesenovec—Martinj Vrh.

Na Dolenjskem, Kočevskem in Notranjskem so Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste so bile nekaj pred 9. uro na Koroškem zaprte ceste Poljana—Mežica—Črna na Koroškem, Šoštanj—Črna na Koroškem, Ribnica na Pohorju—Podvelka, Kotlje—Slovenj Gradec ter Dravograd—Bukovje—Trbonje, glavna cesta Radlje ob Dravi—Maribor pa je po zadnjih podatkih že prevozna.

V osrednji Sloveniji in Zasavju je popolna zapora na cestah Dolenja vas—Zaklanec, Gorenja vas—Horjul ter Zagorje—Čolnišče, polovična zapora pa na cesti Zagorje—Trbovlje.

Na Primorskem so zaprte ceste Koper—Šmarje—Dragonja in Kalce—Col. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov, zaradi poplavljenih cestišč pa so zaprte ceste Bled—Bohinj pri Nomenju, Kot—Sodevci ter lokalne ceste Renče—Vrtoče, Zalošče—Saksid, Preserje—Potoče in Batuje—Preserje.



Težave v železniškem prometu

Podrto drevje ovira tudi železniški promet. Zaradi podrtega drevja sta zaprti progi Medvode—Ljubljana in Grosuplje—Višnja Gora, na obeh so organizirani nadomestni prevozi z avtobusi. Prav tako je zaprta Koroška proga, na kateri pa nadomestnih prevozov za zdaj ni, ker so zaprte tudi nekatere ceste, so sporočili s Slovenskih železnic. Po enem tiru poteka potniški promet na progah Rakek—Postojna ter Trbovlje—Sava. Zaradi visoke ravni vode v Bohinjskem predoru je zaprta tudi proga Podbrdo—Bohinjska Bistrica. Nadomestni prevozi na teh relacijah za zdaj niso organizirani. Na SŽ-ju napovedujejo, da bodo zaradi odstranjevanja posledic drevja na progah nastajale zamude potniških vlakov.

Splošna vremenska napoved: padavine bodo zajele vso Slovenijo

Danes bo oblačno. Padavine bodo čez dan zajele vso Slovenijo. V vzhodnih krajih jih bo malo. Popoldne in zvečer bodo padavine oslabele, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Meja sneženja bo sprva visoko, proti večeru se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Jugozahodni veter bo dopoldne pričel slabeti. Temperature bodo večinoma od 6 do 14 stopinj Celzija. Ponoči se bo od severovzhoda hladilo, meja sneženja se bo do jutra v večjem delu Slovenije spustila do nižin. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter, na Primorskem zjutraj šibka burja. V sredo bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Temperature bodo večinoma od -1 do 4, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija. Opozorilo: Jugozahodnik bo v višjih legah sprva presegal hitrost 100 kilometrov na uro, ponekod po nižinah pa 70 kilometrov na uro. Dopoldne bo začel slabeti. Zaradi odjuge in velike količine novega snega je v gorah velika nevarnost snežnih plazov. Obeti: V četrtek zjutraj se bodo na zahodu ponovno začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan širile nad osrednjo in južno Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno in deževno. Ob morju bo pihal jugo.

