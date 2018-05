Ali Janković in Erjavec sestavljata predvolilno koalicijo?

SMC in SD nista pripravljena sklepati predvolilnih povezav

9. maj 2018 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski župan Zoran Janković naj bi po neuradnih informacijah sestavljal predvolilno koalicijo s predsednikom DeSUS-a Karlom Erjavcem. S to potezo naj bi želel preprečiti zmago SDS-a Janeza Janše.

Janković sicer s svojo Pozitivno Slovenijo na prihajajočih državnozborskih volitvah ne bo nastopil, ker ne želijo "drobiti glasov na levi politični opciji", so pred dnevi sporočili iz stranke. So pa napovedali, da se bodo aktivno vključili v volitve tako, da bodo delovali povezovalno in vse svoje moči usmerili v združevanje strank levega političnega bloka, s ciljem preprečiti prevlado Janševega SDS-a, ki ji javnomnenjske ankete kažejo možnosti za zmago.

Kot je poročal POP TV, naj bi Zoran Janković prve povezovalne korake storil s prvakom DeSUS-a Karlom Erjavcem. Po neuradnih informacijah televizije naj bi bili pogovori med njima v sklepni fazi. Črno na belem bosta določila še skupne programske točke oziroma ideje. V središču pozornosti naj bi bila trenutna ranljivost levice in posledično nujnost preprečitve še večje nevarnosti, kar je po njunem mnenju Janševa zmaga.

Cilj sodelovanja med Jankovićem in Erjavcem naj bi bilo združevanje strank levice in levega centra, k čemur jih bosta tudi javno pozvala. Njuno sodelovanje naj bi bilo uradno potrjeno v sredo.

Predvolilne povezave

Janković in Erjavec za STA v torek nista bila dosegljiva. Na možnost sodelovanja v koaliciji levih strank pa se je odzval predsednik SD-ja Dejan Židan, ki je dejal, da se SD na volitve odpravlja samozavestno in v boljši kondiciji kot pred štirimi leti, ob tem pa ni izključil nobene možnosti sodelovanja po volitvah. "Ko se volitve končajo, bomo sodelovali z vsemi dobro mislečimi," je dejal.

Janković se je sicer nedavno že pogovarjal tudi s premierjem, ki opravlja tekoče posle, prvakom SMC-ja Mirom Cerarjem. Kot je ta pojasnil pozneje, sta govorila tako o odnosu med državo in glavnim mestom kot tudi o možnosti kakšnih povezav. "Lahko povem, da SMC ni pripravljen iti v nobene predvolilne povezave," je tedaj pojasnil Cerar.

