AmCham Slovenija poziva Levico k dialogu. Levica: AmCham državo vidi kot servis za kapital.

V stranki Levica so se po pozivu Ameriške gospodarske zbornice, AmCham Slovenija na dialog s stranko odzvali, da to ni njihova prioriteta. AmChamu očitajo odgovornost za skrb vzbujajoče trende v ZDA in po svetu – od lobiranja proti okoljskim ukrepom do zavzemanja za razgradnjo socialne države.

Poziv Levici so pri AmChamu Slovenija naslovili po nastopu poslanke Violete Tomić, ki je na izredni seji državnega zbora dejala, da je treba izločiti vse, ki so obremenjeni z AmChamom Slovenija. Pri AmChamu Slovenija so ob tem zapisali, da takega izključevanja ne razumejo, saj menijo, da je dialog temelj demokracije. "Zato tudi obžalujemo, da se Levica na naša vabila bodisi na srečanja ali dogodke, kjer bi lahko soočili mnenja, ne odziva. Skrbi nas za družbo, ki obsoja in izloča na podlagi enostranskih prepričanj," so še zapisali v javnem pozivu.

A v Levici so povabilo zavrnili ob navedbi, da nimajo namena sodelovati z izpostavo ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. "Izpostava AmCham v Bruslju je najmočnejša lobistična organizacija v Evropi, kjer lobira za interese vsaj 155 ameriških podjetij, ki so prisotna v Evropi. Pri tem so interesi teh podjetij predvsem nižji stroški dela, šibkejše regulacije na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter odpiranje novih trgov za njihove produkte in storitve. V domačem kontekstu je ameriška gospodarska zbornica prva, ki podpira procese privatizacije in razgradnje ter komercializacije javnih storitev. AmChama Slovenija zato ne moremo razumeti kot "poslovne skupnosti priložnosti in optimizma", ampak kot lobistično organizacijo za interese, ki so po mnenju Levice nasprotni interesom prebivalcev Slovenije." so zapisali.

Levica: AmCham je lobistična organizacija velikih

Oporekajo tudi trditvi AmChama Slovenija, da gre za organizacijo, ki deluje apolitično. "Ta trditev enostavno ne drži. Ameriška gospodarska zbornica poskuša preko svoje izpostave v Sloveniji vplivati na akterje, ki odločajo o razvoju slovenske družbe." Po oceni Levice bi upoštevanje nasvetov AmChama pomenilo privatizacijo javnega premoženja, deregulacijo in nižje davke za najpremožnejše. Kot primer so navedli raziskovalni projekt ekonomske fakultete leta 2015, "ki ga je skupaj z ameriškimi farmacevtskimi družbami in slovenskimi zasebnimi zavarovalnicami financiral AmCham. Medtem ko se je politika ravno pripravljala na nikoli izvršeno zdravstveno reformo, ki je predvidevala ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je šel predlog EF v nasprotno smer."

V Levici nadalje navajajo, da je bila ameriška gospodarska zbornica ustanovljena kot lobistična organizacija za potrebe po velikih podjetjih. Poudarjajo, da je v ZDA zbornica namenila 132 milijonov ameriških dolarjev za lobiranje, pri čemer je 32 milijonov porabila za financiranje vmesnih volitev v kongres. Pri tem pa naj bi vir financiranja zbornice prihajal pretežno od maloštevilnih velikih podjetij in korporacij.

"Zagovarjajo zasebno zdravstvo in interese finančne industrije"

Zbornici očitajo tudi lobiranje zoper predpise, namenjene varovanju okolja, in aktivno delovanje za zaščito delovanja finančne industrije, zlasti velikih investicijskih bank in zavarovalnic. "Od začetka razprave o sprejetju Zakona o dostopni oskrbi ("Obamacare") si je ameriška gospodarska zbornica prizadevala, da bi spodkopala prizadevanja za povečanje dostopa do boljšega zdravstvenega varstva za mnoge Američane. V ta namen je porabila več kot 100 milijonov dolarjev. Nasprotovala je pogajanjem z velikimi farmacevtskimi podjetji s ciljem zniževanja cen zdravil v ZDA," so še zapisali v Levici in dodali, da se ne čutijo moralno obvezane ali politično dolžne sodelovati z AmChamom Slovenija, ki tudi ne more neposredno sodelovati v socialnem dialogu.

AmCham Slovenija: "Delujemo apolitično in stremimo k dialogu"

Generalna direktorica AmChama Slovenija Ajša Vodnik je v odzivu na pismo Levice stranki očitala nepoznavanje AmChama Slovenija, ki obstaja 20 let in nima vpliva na predsednika ZDA ali ameriško gospodarsko zbornico. "Levica trdi, da so ukrepi, ki jih predlaga več kot 250 strokovnjakov, ki delujejo v gospodarstvu, škodljivi za delovanje in razvoj slovenske družbe. Tovrstnim pavšalnim ocenam nasprotujemo in prilagamo predloge, ki smo jih sooblikovali v več letih delovanja naših komisij z enim samim namenom, da bo poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji še boljše in bo dovolj priložnosti za mlade."

Prav tako zanika poskus pritiska na izvoljene predstavnike in dodaja, da so vsi dogodki AmChama Slovenija namenjeni razpravi in dialogu med različnimi mnenji in pogledi. Glede projekta ekonomske fakultete je zapisala, da so bili k njemu povabljeni. "V AmCham Slovenija si ne prizadevamo za privatizacijo zdravstva, iščemo pa načine, kako lahko gospodarstvo pomaga vzpostaviti vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem, kjer rešitev ni v dodatnem obremenjevanju gospodarstva, ampak v bolj učinkoviti organizaciji, vzdržnem financiranju in uvajanju inovacij v zdravstvu." Zanikala je tudi podporo eni politični stranki in ponovila, da delujejo apolitično, ter predstavnike Levice znova povabila k dialogu.

