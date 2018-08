Nekateri ministrski kandidati za Levico razočaranje

Sestavljanje vlade 2018

28. avgust 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Levici so po napovedanih ministrskih kandidatih vlado ocenili kot najmanj slabo možnost v danem položaju. Nekatera imena so zanje razočaranje, a bolj kot ime je pomembno, kaj bo kdo počel in ali se bo držal dogovora, meni koordinator Levice Luka Mesec.

Državnih sekretarjev ne bodo imeli, se pa pogovarjajo o sekretarju v premierjevem kabinetu.

"Za to ministrsko ekipo velja podobno, kot velja v splošnem v politiki: po navadi nimamo na mizi več dobrih možnosti, ampak samo slabe v različnih odtenkih. Za to vlado pač lahko rečem, da je to, kar smo pričakovali - torej najmanj slaba v dani situaciji, po danem volilnem izidu," je v izjavi za medije pojasnil Mesec.

Po njegovih besedah so nekatera imena zanje razočaranje, toda treba je vedeti, da je bolj kot ime ministra pomembno, kaj bo na svoji funkciji počel. Kot je pojasnil, bodo prvi test za to predstavitve na matičnih odborih DZ-ja prihodnji teden. Na njih bodo vsakega ministrskega kandidata spraševali o posameznih točkah koalicijske pogodbe, saj želijo preveriti, kako jo bodo upoštevali in kje so morebitna odstopanja med koalicijskim dogovorom in njihovimi osebnimi pogledi.

Če bo treba, priporočila, naj se kandidati zamenjajo

"Pri tistih, kjer se bo že na začetku izkazalo, da bodo šli mimo koalicijske pogodbe, bomo seveda manjšinski vladi Marjana Šarca, ki se je zavezala k temu vsebinskemu sporazumu, priporočali, naj se kandidati zamenjajo, ker v nasprotnem primeru mi te ekipe ne bomo mogli podpreti," je dejal. Ob tem je pojasnil, da po protokolu, ki ga je Levica sklenila s peterico koalicijskih strank, po katerem je Šarca tudi podprla na glasovanju o predsedniku vlade, listi ministrskih kandidatov ne morejo nasprotovati. "Ampak bomo pa seveda naredili vse, kar je v naših močeh, seveda v poskusu sodelovanja s peterico, da bo ministrska ekipa kar se da dobra in predvsem to, da se bo držala koalicijskega dogovora," je napovedal Mesec.

V Levici so že od začetka kritični do Zdravka Počivalška, ki ga SMC znova predlaga za ministra za gospodarstvo. A kot je danes dejal Mesec, za Počivalška velja enako kot za druge kandidate. Prav tako Mesec danes ni želel pojasniti, ali kdo od predlaganih kandidatov izstopa v pozitivno smer, saj da je treba počakati na zaslišanja.

Mesec je obenem poudaril, da je Levica opozicijska stranka in da v vladi tudi ne bo sodelovala z državnimi sekretarji na ministrstvih. "Pogovarjamo se samo, da bi imenovali sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki bi bil komunikacijska linija med nami in predsednikom vlade," je pojasnil. Kdo bi to bil, bodo po njegovih napovedih sporočili v sredo.

Levica naj bi vodila odbora za kulturo in zdravstvo

Po njegovih besedah je tudi že znan predlog razreza posameznih delovnih teles DZ-ja, ki naj bi jih DZ potrdil na izredni seji v sredo. O sklicu seje bo danes odločil kolegij predsednika DZ-ja Dejana Židana. Kot je pojasnil Mesec, bo Levica po predlogu prevzela vodenje dveh odborov, in sicer za kulturo in za zdravstvo.

Al. Ma.