"Anketa: Lista Marjana Šarca še naprej vodi"

Pahor še vedno najbolj priljubljen

9. april 2018 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrstni red strank v aprilski anketi Dela se glede na prejšnji mesec ni spreminjal. Vodilna ostaja Lista Marjana Šarca, ki ji sledita SDS in SD.

Da bi volili Listo Marjana Šarca (LMŠ), je v tokratni anketi odgovorilo 15,1 odstotka vprašanih (marca 19,2 odstotka). SDS na drugem mestu in SD na tretjem sta precej izenačena, za SDS se je opredelilo 12,7 odstotka anketiranih, za SD 12 odstotkov. Prva je marca dosegala 14,1 odstotka, druga 13,4 odstotka.

Za 2,5 odstotne točke višjo podporo pa bi prejel SMC, ki je tokrat z 8,4 odstotka na četrtem mestu. Sledita mu NSi s šestimi odstotki (marca 5,5 odstotka) ter Levica, ki ohranja 4,9-odstotno podporo. Prav toliko vprašanih bi tokrat glasovalo za DeSUS (marca 3,2 odstotka).

Stranka Alenke Bratušek (SAB) bi dobila 2,6 odstotka, Zeleni Slovenije 2,4 odstotka, Davkoplačevalci se ne damo več dva odstotka, Piratska stranka 1,9 odstotka, Združena levica (DSD, Sloga) pa 1,5 odstotka. SNS, SLS in Dobra država se gibljejo okoli odstotka, Združenja desnica in Lista novinarja Bojana Požarja pa pod odstotkom.

Odprta in zaprta lista

V tokratni anketi so v Delu naredili tudi preizkus, koliko se razlikujejo strankarske preference, če vprašanje zastavijo z odprto ali zaprto listo. Razlik med eno in drugo metodo pri strankah tako rekoč ni, razen pri Listi Marjana Šarca. Ko so ljudem pustili, da sami izberejo stranko, bi ta namreč prejela za dobro polovico nižjo podporo, druge stranke pa so približno na isti ravni. Pri odprtem vprašanju je bistveno več tudi neopredeljenih, so navedli v Delu.

Najbolj priljubljeni politiki

Na barometru priljubljenosti politikov vodilni ostaja predsednik republike Borut Pahor, ki mu sledijo evropska komisarka Violeta Bulc, evropska poslanka iz vrst SD-ja Tanja Fajon in predsednik DZ-ja Milan Brglez.

V aprilu je najopaznejše povišanje ocene dosegel predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, ki je na lestvici na 17. mestu. Pri Šarcu pa so zaznali največji padec priljubljenosti in je zdaj na petem mestu. Tokrat sta bila najslabše ocenjena Karl Erjavec in Zmago Jelinčič in lestvico zapuščata, nanjo pa se vračata Janez Janša in Bratuškova.

Delo vlade anketirani tokrat ocenjujejo s srednjo oceno 2,39, delo državnega zbora pa z oceno 2,42.