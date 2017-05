Anketa: Najzvestejše volivce imata SDS in SD, SMC ima težave z lojalnostjo

Najbolj zaupanja vreden politik ostaja Dejan Židan

22. maj 2017 ob 11:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Največjo težavo z lojalnostjo volivcev ima SMC, najzvestejše volilno telo imata SDS in SD, velika lojalnost volivcev se kaže tudi pri DeSUS-u, ZL-ju in NSi-ju.

Anketa Dela je razkrila, da bi SDS in SD volilo 78 odstotkov njihovih podpornikov, s 70 odstotki pa sta blizu tudi DeSUS in ZL, zveste volivce ima tudi NSi. Največje težave z lojalnostjo ima SMC, saj jo bo zagotovo ali verjetno znova podprla zgolj dobra četrtina. Petina se bo verjetno določila za podporo drugi stranki, kar 37 odstotkov pa je že odločenih, da bodo to zanesljivo storili.

Anketiranci so povedali tudi, kakšno vlado si želijo po prihodnjih volitvah. Skoraj 40 odstotkov si želi sredinsko vlado, dobra četrtina bolj levo, slaba petina pa bolj desno.

Ali lahko SDS z Janšo pride na oblast?

Več kot polovica vprašanih v tokratni anketi Dela je prepričanih oz. se jim zdi verjetno, da SDS z Janezom Janšo ne more več priti na oblast in sestaviti vlade, medtem ko jih 37 odstotkov meni, da se bo to zgodilo.

Skoraj 40 odstotkov vprašanih meni, da je SDS radikalno desno usmerjena stranka, dobra četrtina jo dojema kot desno usmerjeno stranko, kot sredinsko pa manj kot desetina. Medtem ko podporniki SDS-a dojemajo to stranko kot desno, jo podporniki ZL-ja, SD-ja in SMC-ja vidijo kot radikalno usmerjeno.

Volivci najbolj zaupajo Židanu

Sodelujoče v anketi so vprašali še, kateremu politiku najbolj zaupajo, in že drugič zapored se je na vrh uvrstil Dejan Židan.

Sledijo mu Janša, Luka Mesec in Miro Cerar, povsem blizu je tudi Ljudmila Novak. Medtem ko Janša, Židan in Novakova uživajo veliko zaupanje med podporniki svojih strank, ima Cerar okoli 60-odstotno podporo med volivci SMC-ja, med volivci DeSUS-a pa ima celo Židan višjo podporo kot predsednik stranke Karl Erjavec.

